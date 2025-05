Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több cikket is megosztott közösségi oldalán a témában, az egyik szerint Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint ítélnek meg bennünket, hogyan bántunk a bajbajutottakkal.","shortLead":"Több cikket is megosztott közösségi oldalán a témában, az egyik szerint Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint...","id":"20250508_Megvalasztasa-elott-Trump-bevandorlaspolitikajat-kritizalta-XIV-Leo-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4.jpg","index":0,"item":"ad323533-a9f6-4f70-84af-d3ab61f41ce1","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Megvalasztasa-elott-Trump-bevandorlaspolitikajat-kritizalta-XIV-Leo-papa","timestamp":"2025. május. 08. 21:29","title":"Megválasztása előtt Trump bevándorláspolitikáját kritizálta XIV. Leó pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","shortLead":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","id":"20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680.jpg","index":0,"item":"93ed6170-0b35-4929-a500-6c259f9064fa","keywords":null,"link":"/elet/20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","timestamp":"2025. május. 08. 07:01","title":"A zsíros has veszélyesebb lehet, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elég lesz hároméves átlagban teljesíteni a CO2-kvóta kötelezettségeket. ","shortLead":"Elég lesz hároméves átlagban teljesíteni a CO2-kvóta kötelezettségeket. ","id":"20250509_Idot-nyertek-az-autogyartok-az-EU-enyhit-a-kibocsatasi-szigoron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"8a38c3d4-c83f-4ab7-8b65-7389a7799ab9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_Idot-nyertek-az-autogyartok-az-EU-enyhit-a-kibocsatasi-szigoron","timestamp":"2025. május. 09. 07:31","title":"Időt nyertek az autógyártók: enyhít az EU a kibocsátási szigoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9148b1-7af7-47a5-b544-fc53f701b0b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tobias Thyberg elismerte, hogy hallgatott a képekről.","shortLead":"Tobias Thyberg elismerte, hogy hallgatott a képekről.","id":"20250509_svedorszag-nemzetbiztonsagi-tanacsado-lemondas-grindr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae9148b1-7af7-47a5-b544-fc53f701b0b2.jpg","index":0,"item":"938db97f-4b45-45c7-ab11-11cc82904cf8","keywords":null,"link":"/elet/20250509_svedorszag-nemzetbiztonsagi-tanacsado-lemondas-grindr","timestamp":"2025. május. 09. 18:07","title":"Néhány órával a kinevezése után lemondott a svéd nemzetbiztonsági tanácsadó a Grindrre korábban kitett fotói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf74323-39d5-47da-b4eb-e6b5455ba919","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Különleges prototípust mutatott be a Realme: a GT 7 mobil módosított változata töltés, valamint üzemidő terén is egy új szint. De van egy rossz hír is a készülékkel kapcsolatban.","shortLead":"Különleges prototípust mutatott be a Realme: a GT 7 mobil módosított változata töltés, valamint üzemidő terén is egy új...","id":"20250509_realme-gt-7-10000-mah-akkumulator-320-wattos-toltes-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bf74323-39d5-47da-b4eb-e6b5455ba919.jpg","index":0,"item":"5a767984-bc2f-46a1-8474-bbef9dd3b073","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_realme-gt-7-10000-mah-akkumulator-320-wattos-toltes-okostelefon","timestamp":"2025. május. 09. 15:03","title":"320 wattos töltés, 10 000 mAh-s akkumulátor: szédületes mobilt villantott a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c8dbe1-c028-4ebf-b0cf-15f1a572798e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A korábbi híradásokkal ellentétben idén ősszel még nem láthatjuk a Ferrari első zéró emissziós modelljét.","shortLead":"A korábbi híradásokkal ellentétben idén ősszel még nem láthatjuk a Ferrari első zéró emissziós modelljét.","id":"20250509_kesobb-debutal-az-elso-tisztan-elektromos-ferrari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0c8dbe1-c028-4ebf-b0cf-15f1a572798e.jpg","index":0,"item":"a30ae4a6-6187-4011-9d9a-5c1a23a6ebf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_kesobb-debutal-az-elso-tisztan-elektromos-ferrari","timestamp":"2025. május. 09. 06:41","title":"Később debütál az első tisztán elektromos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c07d37f-1af4-4c07-a3fc-c681f5ab6231","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy korszerű számítógép, egy jó videókártya, egy szabványos webkamera, és máris minden megvan egy innovatív, mesterséges intelligencia által vezérelt tanulási rendszerhez, ami egyénre szabhatóvá teszi a matematika oktatását.","shortLead":"Egy korszerű számítógép, egy jó videókártya, egy szabványos webkamera, és máris minden megvan egy innovatív...","id":"20250508_hvg-olcso-matematikai-kompetenciameres-nemetorszag-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c07d37f-1af4-4c07-a3fc-c681f5ab6231.jpg","index":0,"item":"fb1bb89c-e9fd-47c2-a975-13aa6e5ca24c","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-olcso-matematikai-kompetenciameres-nemetorszag-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 08. 16:00","title":"Már tesztelik a filléres matekfelmérő rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba7f3c-cab2-41c0-8303-285b4e1572b1","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Repülőrajtot vett Friedrich Merz: a nagy nehezen megválasztott német kancellár először egy nap alatt két (leg)fontosabb európai szövetségét, Franciaországot és Németországot látogatta meg, majd Brüsszelbe utazott, ahol az uniós intézmények vezetőivel találkozott. Ursula von der Leyen hárommilliárd eurós meglepetéssel várta.","shortLead":"Repülőrajtot vett Friedrich Merz: a nagy nehezen megválasztott német kancellár először egy nap alatt két (leg)fontosabb...","id":"20250509_friedrich-merz_ursula-von-der-leyen_eu_nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ba7f3c-cab2-41c0-8303-285b4e1572b1.jpg","index":0,"item":"85a75d7e-e0c9-4fad-b31d-799ed63f14a4","keywords":null,"link":"/eurologus/20250509_friedrich-merz_ursula-von-der-leyen_eu_nemetorszag","timestamp":"2025. május. 09. 17:06","title":"Az új német kancellár Brüsszelben állt ki Ukrajna mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]