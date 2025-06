Az egyik akkugyárból páros lábbal rugdosnak ki mindenkit, a másik lázasan toboroz

A Magyarországon hosszú ideje működő dél-koreai akkugyártók, a Samsung SDI és az SK az elmúlt egy évben masszív leépítést hajtottak végre. Idén áprilisban a 2024-es csúcshoz képest a Samsungnál 694-gyel, az SK Onnál 835-tel dolgoztak kevesebben. Eközben a CATL viszont lázasan toboroz, az év második felében 2000-re akarják tornázni a jelenleg 500 fős állományt – írja elemzésében a Telex.

Az akkugyártáshoz alapanyagokat gyártó külföldi cégeknél nem ennyire látványos az ellentmondás, de érezhető. A bátonyterenyei és szigetszentmiklósi üzemekkel rendelkező, a hírekbe a botrányos munkakörülmények, balesetek és halálesetek miatt bekerülő Sungeelnél a csúcson 70-en, most már csak 32-en dolgoznak. A legnagyobb létszámnövekedést a kínai Semcorpnál lehet látni, ami most indítja el a próbagyártást a debreceni szeparátorfólia-gyárában, de már tervezi a debreceni második ütemet, illetve egy teljesen új gyár felépítését is.

Az elmúlt két évben az akkuipart egy olyan átalakulás határozta meg, amelyben a koreai cégek – a Samsung SDI, az SK ON és az LG Chem – pozíciói romlottak, miközben a CATL-lel és a BYD-vel az élen kínai cégek törtek előre. Ennek pedig a beszállítókra is hatása van: a koreai cellagyártóknak gyártó koreai beszállítók egy része szintén gyengélkedik, miközben a kínai beszállítók bőszen építkeznek – jegyzi meg a Telex.

1,3-1,5 ezer milliárd forintot akar a CATL, hogy továbbépítse a debreceni akkugyárat A kínai akkumulátorgyártó óriás várhatóan az év legnagyobb részvénykibocsátását hajtja végre, amikor belép a hongkongi tőzsdére. A remélt beáramló tőke nagy része Debrecenbe menne. A gyárhoz a kormány is bőkezű támogatást ígért, A cellagyártás tesztüzeme még ősszel beindul, több száz Fülöp-szigeteki vendégmunkás segítségével.

Nem ment jól 2024

Erősen megérezte az autóipari válságot és az e-autók iránti kereslet tavalyi csökkenését a Samsung SDI, amelynek a bevétele 2024-ben 27 százalékkal 4,42 milliárd euróra (a pénzügyi beszámolójuk 410,09 forintos euróval számol, ez alapján 1815,8 milliárd forintra) csökkent a tavalyi 6 milliárd euróról (2310 milliárd forint, 385-ös euró mellett).

Jobban jelzi a krízist, hogy a 2023-as 74,6 millió eurós, azaz 28,5 milliárd forintos nyereség tavaly 58,5 millió eurós (24 milliárd forintos) veszteségbe fordult.

Az SK ON bevétele 2 százalékkal, korábbi 13 milliárdos profitja viszont 11 milliárdos veszteségbe fordult 2024-ben. Testvérvállalata, az SK Battery sem teljesített jobban: forgalma 35 százalékkal 289 milliárd forintra csökkent, és 8,5 milliárd forintos veszteséget halmozott fel.

A Sungeel is pocsék eredménnyel zárta 2024-et, igaz, a fent említett szabálytalanságok miatt az év felében nem is üzemeltek a feldolgozók: a hatóság 2023-ban ugyanis elrendelte a bezárásukat. Emiatt a 2023-as 8,2 milliárdos bevétel (3,5 milliárd forint veszteség mellett) 2024-ben 3,2 milliárdra csökkent, a veszteség pedig 3,6 milliárd forintot tett ki.