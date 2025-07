Mol-fáklyázás: ijesztően néz ki és büdös, de a mérések szerint az egészségre még nem ártalmas a finomító füstje

Szerda reggel meghibásodás történt a Mol százhalombattai finomítójában, ezért beindult a fáklyázás, azaz a különböző forrásokból érkező gázok ellenőrzött elégetése, amire vészlefúvatáskor vagy üzemeltetési problémák esetén van szükség, illetve akkor, ha a fogadórendszerek ideiglenes igénycsökkenése miatt kénytelenek fáklyára küldeni a gázokat.

A folyamat miatt óriási füstgomolyag jelent meg Százhalombatta egén, az olajtársaság pedig közölte, hogy a helyreállítási munkák miatt további fokozott fáklyázás, illetve füsthatás várható. Hozzátették: a meghibásodással együtt is az ország üzemanyag-ellátása zavartalan.

A HVG további érdeklődésére a Mol most még annyit közölt:

„A hűtővízrendszeri egység meghibásodása okozta a problémát, ami miatt lecsökkent a működéséhez szükséges műszerlevegő nyomása. Az eset észlelését követően kollégáink – követve a protokoll előírásait – leállították a termelést és minden érintett üzemet. A hibaelhárítás és az üzemek ellenőrzése után fokozatosan újraindul a termelés. Az üzemanyag-ellátást és a finomító tervezett nagyleállását nem befolyásolja az eset. A rendszeresen elvégzett karbantartások menetrendje nem változik.”

A helyi lakosok körében ugyanakkor riadalmat keltett a füst és a vele terjengő bűz, aggódtak az egészségükért. Lapunk ezért megkereste a százhalombattai önkormányzatot is. Kérdéseinkre Vezér Mihály polgármester válaszolt:

„Százhalombatta Város Önkormányzata a MOL Dunai Finomító EBK szervezetétől hivatalos értesítést kapott az említett műszaki hibáról. Az előírásoknak megfelelően működő tájékoztatási rendszer célja, hogy az ilyen rendellenes működésekről – még ha azok nem is igényelnek lakosságvédelmi intézkedést – megfelelő információval rendelkezzünk a bejelentések megválaszolása érdekében. A jelen eset kapcsán az illetékes szakemberek megállapították, hogy az esemény nem igényelt semmilyen óvintézkedést a lakosság részéről. Önkormányzatunk a döntésre jogosult hatóságokkal és a Finomítóval folyamatos kapcsolatot tart fenn annak érdekében, hogy szükség esetén haladéktalanul életbe tudja léptetni a Külső Védelmi Tervet, és végre tudja hajtani az abban meghatározott feladatokat. A levegő minőségének ellenőrzését a MOL gázmentő szolgálata és a Mobil labor folyamatosan végzi, és a hatóságok felé azonnal jelentik az észlelt adatokat. A tegnap esti füsthatás – bár látványos volt – nem indokolta lakosságvédelmi intézkedés elrendelését, a mérések jelenleg javuló értékeket mutatnak. Magam is személyesen egyeztettem a Finomító igazgatójával a kialakult helyzetről. A kellemetlen szaghatás kapcsán önkormányzatunk külön tájékoztatást kért. A MOL belső vizsgálatai alapján ezek az esetek nem jártak egészségre ártalmas koncentrációkkal. Ezúton is szeretném tájékoztatni, hogy a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a levegőtisztaság-védelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság, azaz esetünkben a Pest Vármegyei Kormányhivatal gyakorolja. Fontos azonban kiemelni, hogy a MOL területén működik egy biztonsági jelzőrendszer (MONITORING Lakossági Rendszer), amely 36 szonda segítségével folyamatosan méri a levegő szennyezettségét. Amennyiben bármely érték túllépi a megengedett határértéket, a rendszer automatikusan riasztja az illetékes hatóságokat és szervezeteket. A város területén ezenfelül három levegőminőségi mérőpont található, amelyek adatai alapján megállapítható, hogy a levegő szennyezettsége nem lépte túl a jogszabályban meghatározott határértékeket.”

A légszennyezettségi adatok az alábbi ábrán is követhetők, látható, hogy egyes káros anyagok koncentrációja felszökik, majd idővel csökkenni kezd:

Százhalombatta légszennyezettsége

Lapunk érdeklődésére a Levegő Munkacsoport közölte, hogy ők is kaptak a lakosságtól hívásokat, fényképeket, melyekről ránézésre is elmondható, hogy legalábbis nagy mennyiségű korom került a levegőbe, és a Munkacsoport nem tartja kizárhatónak alapos hatósági vizsgálat nélkül, hogy rákkeltő aromás, poliaromás szénhidrogének kerülhettek a levegőbe. Szerintük a hatóság és a cég oldaláról is elvárható a lakosság mielőbbi tájékoztatása az ügyben, és arra garancia biztosítása, hogy ehhez hasonló havária helyzet nem fog a jövőben előfordulni.

Megkerestük a Greenpeace Magyarországot is, akik kiemelték: mindenképp jó jel, hogy nincs semmi határérték felett a mérőállomásokon. „Mivel azonban nem közölt részleteket arról a Mol arról, hogy mi az ami ég, mi az, ami kijut, nem tudhatjuk, hogy nincs-e valami veszélyesebb, ám az állandó mérésben nem szereplő komponens.”

A Greenpeace szerint ahogy a gárdonyi gázolajszivárgás esetében is hozott egy olyan döntést a Mol, hogy újranyitja a szivárgó csövét, és aközben „oldja meg a problémát,” miközben több százezer liter üzemanyag kifolyik a természetbe, most sem tudhatjuk, hogy a jelenlegi füstölés és szennyezés tényleg elkerülhetetlen, vagy csak így egyszerűbb az ügymenet. A Greenpeace Magyarország szerint a Mol hiteltelenné vált a balesetekkel kapcsolatos kommunikációban. A környezetvédő társaság épp pénteken közölte, hogy az említett, gárdonyi szivárgással kapcsolatban több helyi lakossal együtt beperli a Molt.