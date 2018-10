Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőre felmentették, de az ügyészség fellebbezett, így most pénzbírságot kell fizetnie.","shortLead":"Elsőre felmentették, de az ügyészség fellebbezett, így most pénzbírságot kell fizetnie.","id":"20181008_Nem_birta_elviselni_hogy_kiallitottak_nekiment_a_szervezonek_es_az_egyik_szurkolonak_is_a_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bd300f-aff2-44c5-8210-f4885a72121c","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Nem_birta_elviselni_hogy_kiallitottak_nekiment_a_szervezonek_es_az_egyik_szurkolonak_is_a_focista","timestamp":"2018. október. 08. 10:37","title":"Nem bírta elviselni, hogy kiállították, nekiment a szervezőnek és az egyik szurkolónak is a focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kézilabda Szövetség olyan kapitányt keres, aki higgadt, elemző munkával kihozza a férfiválogatottból, ami racionálisan benne van.","shortLead":"A Magyar Kézilabda Szövetség olyan kapitányt keres, aki higgadt, elemző munkával kihozza a férfiválogatottból, ami...","id":"20181008_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_szovetsegi_kapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5e746c-afc7-4ec2-9e51-ef5b8d690dce","keywords":null,"link":"/sport/20181008_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. október. 08. 18:27","title":"A kéziszövetség már tudja, milyen kapitányt szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség arra hivatkozva hessegette el a DK-t, hogy a területen védett személy tartózkodik. 