Laikusok is meg tudták volna mondani: nem a legjobb ötlet egy habókos, nyugdíjkorú orvosprofesszort ültetni a hatalmas humántárca élére. Részint azért, mert a legtöbb felügyelete alá kerülő területen a miniszter is csak laikus lesz. Az oktatásban már most látszik, hogy a miniszterelnök köre hogyan orvosolná a problémát: sorra veszik el Kásler Miklóstól a terület lényeges elemeit.

Kásler Miklósnak miniszterként egyelőre jobban mennek az interjúk, mint a kormányzás. Pech, hogy épp a legnagyobb és legnehezebb minisztériumot kapta feladatául. Ahogy az elmúlt hónapok híreit átpörgettük, Kásler magabiztosnak mutatkozik akkor is, ha éppen oktatásról kell beszélni. A felsőoktatási rendszer hiányosságai kapcsán hamar elmondja, hogy nagyobb hangsúlyt kéne fektetni az ógörög és latin szakokra, hogy jobban értsük a magyar nép régmúltját.

A hazafias nevelést pedig már a legkisebbeknél el kell kezdeni, ezért „már az óvodában, majd az iskolában is láthatnak a gyerekek kisfilmeket, filmsorozatokat Kinizsi Pálról, Toldi Miklósról, Hunyadi Jánosról vagy a magyar szentekről”.

Hibát műhibára halmoz Kásler Miklós egészségügyi reformtervének első mérlegét Gáti Júlia vonta meg az e heti HVG-ben.

Apró bökkenő, hogy a hazafias nevelést elvileg kiszervezték Kásler alól, azért Simicskó István korábbi honvédelmi miniszter felel kormánybiztosként. Ennek ellenére az oktatásra vonatkozó első rendeleteinek egyike az óvodai nevelés alapprogramjának felülírása volt, az óvodások nemzeti identitásának és kereszténységre nevelésének erősítésével. Óvónők szerint előbbivel eddig sem volt gond, ám jobban örültek volna annak, ha a digitális nevelés alapjai épülnek be inkább a programba.

E korosztályra vonatkozóan Kásler szóbeli iránymutatást is adott: szerinte már az óvodásoknak példamutatással segíteni kell abban, hogy később „szép párkapcsolatra törekedjenek, amiből házasság lehet.”

© Túry Gergely

Itt a NAT, hol a NAT?

Szakértők a fejüket fogták a miniszter Nemzeti alaptantervről (NAT) tett nyilatkozata miatt is. Arról beszélt ugyanis, hogy a tananyagot gyorsabb ütemben kell átadni, az aktuális NAT pedig kiváló. Kérdés, hogy melyikről beszélt: arról, amelyik még érvényben van, vagy arról, amelyet éppen Csépe Valéria miniszteri biztos vezetésével dolgoztak ki? A NAT átdolgozása még Kásler elődje alatt kezdődött, de ezen a területen is neki kell majd elvinnie a politikai felelősséget a lehetséges kudarcok miatt. A vita pedig programozott. Gulyás Gergely a Miniszterelnökség éléről már leszólta a koncepciót, ahhoz pedig már hatvannál is több módosító javaslat érkezett be.

Kásler nyilatkozatai alapján amúgy is kérdés, mit lát az oktatás valós gondjaiból. Kormányzati szinten tagadják, hogy országos tanárhiány lenne, szerintük csak a természetes fluktuáció miatt hiányzik több száz tanár. Azzal azonban nem lehet vitatkozni, hogy a magyar diákok számos nemzetközi teszten alulteljesítenek – és most már az elmúlt nyolc évre is nehezen mutogathatnak. A legjelentősebb felmérést végző PISA igazgatóságának magyar tagja szerint „a helyzet súlyos, de nem reménytelen”. Az MTA több elemzésében is azt állapította meg, hogy a hátrányos helyzetű családokból érkező gyerekek szinte esélytelenek.

Mire beletanulna, nem marad lényegi kérdés a minisztériumban © MTI / Máthé Zoltán

A kormány továbbra is a szakképzést propagálja – ez a terület sem tartozik Káslerhez –, de hiába: a diákok makacsul ragaszkodnak ahhoz, hogy gimnáziumba menjenek. Ezért korábban felvetődött a kötelező központi felvételi ötlete, amivel párhuzamosan korlátozhatnák a középiskolai férőhelyek számát. A miniszter véleményét az ügyben nem ismerjük. Bár dönteni nem ő fog.

Palkovicsnál jobb lesz

Ezen a területen a jelek szerint a kormányfő környezetében sem várnak el semmit az Emmi új vezetőjétől. Miniszteri kinevezése után Rogán Antal arról beszélt, hogy Kásler és az elmúlt években az oktatás megújításán dolgozó Palkovics László „együtt munkálkodása jót fog tenni a magyar egészségügynek és oktatásnak.” Az árulkodó szavakat pedig tettek követték: a szakképzés után az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz került a Corvinus ügye is, és vele az egész egyetemi rendszert a feje tetejére állító ötlet a vállalkozásként működő felsőoktatásról.

A jelenlegi oktatási államtitkár, Bódis József a jelek szerint tétlenül nézheti a felsőoktatás kiszervezését, és közben bólogathat a CEU elkergetéséhez, amelyet egyetemi pályáról még kritizált. Kerestük a cikkhez Kásler jövőbe mutató elképzeléseit is, ám mindössze azt a mondatot találtuk, hogy

„a legkorszerűbb, gyorsan fejlődő tudományokra is kiemelten figyelünk”.

Vélhetően ha ilyen tudomány valami okból tényleg fontossá válna, akkor a jelek szerint pillanatok alatt kivonnák a miniszter felügyelete alól.

A kulturális területen már a hiénák gyűlnek, mivel a miniszter eddig nem mutatott érdeklődést a nagyobb intézmények vagy aktuális kérdések iránt. El van merülve az őstörténetben – értékel cikkében Hamvay Péter.