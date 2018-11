Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp halottak napjának környékét sikerült kiválasztani arra, hogy az Új Köztemetőhöz tartó villamosvonalakat elkezdjék felújítani. A BKK rendkívüli buszokat állít forgalomba.","shortLead":"Épp halottak napjának környékét sikerült kiválasztani arra, hogy az Új Köztemetőhöz tartó villamosvonalakat elkezdjék...","id":"20181101_Figyelmeztet_a_BKK_igy_valtozik_a_kozlekedes_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb97ff1-5d35-48e0-9a96-9f62965ac618","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Figyelmeztet_a_BKK_igy_valtozik_a_kozlekedes_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. november. 01. 08:30","title":"Figyelmeztet a BKK: így változik a közlekedés a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5371f81c-22d0-49b7-aa6e-1218bf11e365","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Aldi diszkont áruház bejáratánál lévő két pózna közé ügyeskedte be magát valaki.","shortLead":"Egy Aldi diszkont áruház bejáratánál lévő két pózna közé ügyeskedte be magát valaki.","id":"20181031_parkolas_toyota_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5371f81c-22d0-49b7-aa6e-1218bf11e365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f582ff62-97e8-4c39-95f4-f5fbaef9811f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_parkolas_toyota_autos_video","timestamp":"2018. november. 01. 04:04","title":"Videó: Ezt a parkolást magyarázza meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff30b45a-adec-42a4-a6dd-f037a89b5211","c_author":"Daczi Dóra","category":"enesacegem","description":"Megkérdeztünk néhány Amerikában dolgozó magyar vállalkozót és a konzulátus gazdasági attaséját, érdemes-e kürtőskalácsos és lángosos food truckot vagy kis ételbárt üzemeltetni a tengerentúlon.","shortLead":"Megkérdeztünk néhány Amerikában dolgozó magyar vállalkozót és a konzulátus gazdasági attaséját, érdemes-e...","id":"20181030_Gyenge_a_termek_szegenyes_az_uzleti_otlet__langos_es_kurtoskalacs_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff30b45a-adec-42a4-a6dd-f037a89b5211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73789a5-fbe9-48c3-90c6-35cc78f7dae1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Gyenge_a_termek_szegenyes_az_uzleti_otlet__langos_es_kurtoskalacs_Amerikaban","timestamp":"2018. október. 30. 17:00","title":"Nutellás, tejszínhabos lángos? Amerikában ezt is el tudják adni a magyar büfések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5c331-fd15-4d01-8439-463af1260dbf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Huszonöt éve, 1993. október 31-én halt meg Federico Fellini, az olasz filmművészet egyik legsajátosabb egyénisége, aki a rá záporozó szakmai díjak ellenére is azt tartotta a legnagyobb elismerésnek, ha rendező-festőnek nevezték.","shortLead":"Huszonöt éve, 1993. október 31-én halt meg Federico Fellini, az olasz filmművészet egyik legsajátosabb egyénisége, aki...","id":"20181031_25_eve_halt_meg_Federico_Fellini_az_Edes_elet_rendezoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5c331-fd15-4d01-8439-463af1260dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc5a0db-6215-4c09-9a27-086efbd443aa","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_25_eve_halt_meg_Federico_Fellini_az_Edes_elet_rendezoje","timestamp":"2018. október. 31. 10:20","title":"Aki megmutatta, hogy az édes élet émelyítő is lehet – 25 éve halt meg Fellini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f932c758-3690-4267-a438-27de7ddbd8e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fagyival civil szervezeteket támogatnak, és kimondottan a Trump-adminisztrációval szembeni ellenállásra buzdítanak. ","shortLead":"A fagyival civil szervezeteket támogatnak, és kimondottan a Trump-adminisztrációval szembeni ellenállásra buzdítanak. ","id":"20181030_Trumpellenes_fagyit_dobtak_piacra_es_eleg_jol_hangzik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f932c758-3690-4267-a438-27de7ddbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6025a76-0375-463b-887b-77cc71c72da7","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Trumpellenes_fagyit_dobtak_piacra_es_eleg_jol_hangzik","timestamp":"2018. október. 30. 17:44","title":"Trump-ellenes fagyit dobtak piacra, és elég jól hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A növekvő kereslet a bitcoinra kisiklathatja a globális felmelegedés megfékezésére tett erőfeszítéseket, mivel az egye népszerűbb digitális pénz kibocsátáshoz hatalmas mennyiségű energiára van szükség – közölték amerikai kutatók.","shortLead":"A növekvő kereslet a bitcoinra kisiklathatja a globális felmelegedés megfékezésére tett erőfeszítéseket, mivel az egye...","id":"20181031_bitcoin_globalis_felmelegedes_megfekezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8944203-d4f7-4c9b-968f-45e37f0d8a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_bitcoin_globalis_felmelegedes_megfekezese","timestamp":"2018. október. 31. 11:03","title":"Ebből baj lehet: csak ez az egyetlen dolog 2°C fölé lökheti a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f68612-8f70-4515-92d4-370ccf7ed742","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A holland–skót Carly Wijs, írónő, rendezőnő 1990-ben végzett a maastrichti színiakadémián. Terrorizmusról és szexualitásról írt gyerekeknek színdarabokat, Mi és ők című drámáját nemrég a Jurányi Inkubátorházban mutatták be.","shortLead":"A holland–skót Carly Wijs, írónő, rendezőnő 1990-ben végzett a maastrichti színiakadémián. Terrorizmusról és...","id":"20181031_CarlyWijs_Mi_es_ok_Juranyi_Inkubatorhaz_menekultek_terrorizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f68612-8f70-4515-92d4-370ccf7ed742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a374e4-b4c8-4323-85e5-92fdf3d216ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_CarlyWijs_Mi_es_ok_Juranyi_Inkubatorhaz_menekultek_terrorizmus","timestamp":"2018. október. 31. 12:33","title":"Nehéz úgy beszélni a menekültügyről, ha valaki soha nem találkozott menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország egy kicsit javított a helyezésén a Világbank versenyképességi listáján, de 21 EU-tagállam így is előttünk van.","shortLead":"Magyarország egy kicsit javított a helyezésén a Világbank versenyképességi listáján, de 21 EU-tagállam így is előttünk...","id":"20181031_Bruneit_epp_megeloztuk_a_versenykepessegi_rangsorban_de_Romania_mogott_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb185b9-f16e-4ebd-8209-bfa189ca8eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_Bruneit_epp_megeloztuk_a_versenykepessegi_rangsorban_de_Romania_mogott_vagyunk","timestamp":"2018. október. 31. 17:16","title":"Bruneit épp megelőztük a versenyképességi rangsorban, de Románia mögött vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]