Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38d05e80-bd25-434a-9560-69b02afe3a04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnygáz azért már volt, de kevesen vannak a tüntetők.","shortLead":"Könnygáz azért már volt, de kevesen vannak a tüntetők.","id":"20181208_Gyengen_kezdtek_a_sargamellenyesek_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38d05e80-bd25-434a-9560-69b02afe3a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee329994-fd86-4b9a-a2cf-a8a48f6e08ad","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Gyengen_kezdtek_a_sargamellenyesek_Parizsban","timestamp":"2018. december. 08. 12:15","title":"Gyengén kezdtek a sárgamellényesek Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054a0753-9900-48d9-ad80-506265d7b138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium arra nem tért ki, hogy miért polgári lajstromszámmal vették nyilvántartásba. ","shortLead":"A minisztérium arra nem tért ki, hogy miért polgári lajstromszámmal vették nyilvántartásba. ","id":"20181207_Reagalt_a_HM_tenyleg_ket_Falcont_vettek_elvileg_a_honvedsegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=054a0753-9900-48d9-ad80-506265d7b138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669acf0d-e5c5-4703-8839-e23adcc10082","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Reagalt_a_HM_tenyleg_ket_Falcont_vettek_elvileg_a_honvedsegnek","timestamp":"2018. december. 07. 18:43","title":"Reagált a HM: tényleg két Falcont vettek, elvileg a honvédségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6146db7a-7a5f-46c6-ba88-54bad3683421","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előterjesztés elismeri, hogy jelentősen megnőtt a patkányészlelések száma, de a dokumentum szerint a helyzet még nem kritikus.","shortLead":"Az előterjesztés elismeri, hogy jelentősen megnőtt a patkányészlelések száma, de a dokumentum szerint a helyzet még nem...","id":"20181207_Tobb_penzt_kaphat_patkanyirtasra_a_fovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6146db7a-7a5f-46c6-ba88-54bad3683421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63daa39d-1bf3-4277-a011-8c3608c9ae29","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Tobb_penzt_kaphat_patkanyirtasra_a_fovaros","timestamp":"2018. december. 07. 12:34","title":"Több pénzt kaphat patkányirtásra a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9578da-1e76-4530-8144-10e4c84541b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film jövő júliusban érkezik a mozikba.","shortLead":"A film jövő júliusban érkezik a mozikba.","id":"20181207_Mar_magyarul_is_nezheto_az_uj_oroszlanykiraly_elozetese__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f9578da-1e76-4530-8144-10e4c84541b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1366a3f-7fb8-476f-aeac-eaf94fa86ea8","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Mar_magyarul_is_nezheto_az_uj_oroszlanykiraly_elozetese__video","timestamp":"2018. december. 07. 11:56","title":"Már magyarul is nézhető az új oroszlánkirály előzetese – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csikidam atyja ezen kívül punk és dzsessz-zenekarban is gondolkodott.



","shortLead":"A csikidam atyja ezen kívül punk és dzsessz-zenekarban is gondolkodott.



","id":"20181207_Revesz_Sandort_akarta_enekesnek_Szikora_az_RGoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a812953-7637-4a5f-970d-5a68b86af7f9","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Revesz_Sandort_akarta_enekesnek_Szikora_az_RGoba","timestamp":"2018. december. 07. 13:10","title":"Révész Sándort akarta énekesnek Szikora Róbert az R-Go-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5ef29d-495a-4ff9-99ce-85c9ddd076b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elhunyt 91 éves szombaton Moszkvában Ljudmila Alekszejeva, az emberi jogi küzdelem egyik legjelentősebb oroszországi képviselője, az orosz elnök mellett működő emberi jogi tanács tagja.","shortLead":"Elhunyt 91 éves szombaton Moszkvában Ljudmila Alekszejeva, az emberi jogi küzdelem egyik legjelentősebb oroszországi...","id":"20181208_Meghalt_a_legismertebb_orosz_jogvedo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f5ef29d-495a-4ff9-99ce-85c9ddd076b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bda2381-5e72-4d87-b90a-fb3aac08ddc4","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Meghalt_a_legismertebb_orosz_jogvedo","timestamp":"2018. december. 08. 20:45","title":"Meghalt a legismertebb orosz jogvédő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4cd0b50-f395-4464-88d4-a73d5c1e635a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik.","shortLead":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik.","id":"20181207_Keresik_a_rendorok_a_fiatalt_akinek_a_gordeszkaja_miatt_kisiklott_a_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4cd0b50-f395-4464-88d4-a73d5c1e635a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344baf5f-7e09-4f39-9ed3-78f170cbd422","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Keresik_a_rendorok_a_fiatalt_akinek_a_gordeszkaja_miatt_kisiklott_a_villamos","timestamp":"2018. december. 07. 18:10","title":"Keresik a rendőrök a fiatalt, akinek a gördeszkája miatt kisiklott a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy a következő évi bérekről a szociális partnerek ne tudtak volna megállapodni.","shortLead":"A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy a következő évi bérekről a szociális partnerek ne tudtak volna megállapodni.","id":"20181207_Nincs_megallapodas_a_kormany_donthet_a_jovo_evi_minimalberrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9265a3c1-5e16-4ff4-b509-3d1e9e649f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Nincs_megallapodas_a_kormany_donthet_a_jovo_evi_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 07. 11:09","title":"Nincs megállapodás, a kormány dönthet a jövő évi minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]