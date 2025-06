Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b8298d32-07a5-464b-839a-764ce760b015","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az iratra a besztercei levéltárban találtak rá a kutatók. Az 1470-ben keltezett irat egy királyi parancs a történészek szerint.","shortLead":"Az iratra a besztercei levéltárban találtak rá a kutatók. Az 1470-ben keltezett irat egy királyi parancs a történészek...","id":"20250610_matyas-kiraly-beszterce-level","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8298d32-07a5-464b-839a-764ce760b015.jpg","index":0,"item":"34feb847-15e4-4385-9b63-26e681e4e0b9","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_matyas-kiraly-beszterce-level","timestamp":"2025. június. 10. 21:53","title":"Mátyás királynak tulajdonított, 130 éve elveszett levelet találtak Besztercén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8451df9a-96e4-44db-ba1a-ee47b1007fb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas rendező Tarr Bélához fűződő, „nem egyszerű” mester-tanítvány kapcsolatáról is beszélt.","shortLead":"Az Oscar-díjas rendező Tarr Bélához fűződő, „nem egyszerű” mester-tanítvány kapcsolatáról is beszélt.","id":"20250611_Nemes-Jeles-Laszlot-halalosan-megfenyegettek-A-londoni-ferfi-forgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8451df9a-96e4-44db-ba1a-ee47b1007fb0.jpg","index":0,"item":"de3c2171-bb1b-4a7e-8f17-df970890ff84","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Nemes-Jeles-Laszlot-halalosan-megfenyegettek-A-londoni-ferfi-forgatasan","timestamp":"2025. június. 11. 14:23","title":"Nemes Jeles Lászlóékat halálosan megfenyegették Tarr Béla filmjének forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16da993-5337-44bd-b6d2-8d4c09d96003","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Saját, mesterséges intelligenciára épülő chatbot indítását tervezi az amerikai kormány. Az előkészület nyomaiból az nem derül ki, hogy „DONALD TRUMP STÍLUSÁBAN BESZÉLGET-E MAJD!!!”, és az sem, hogy mire lesz használható. De az már valószínűnek tűnik, hogy az ai.gov a függetlenség napján startol.","shortLead":"Saját, mesterséges intelligenciára épülő chatbot indítását tervezi az amerikai kormány. Az előkészület nyomaiból az nem...","id":"20250611_mesterseges-intelligencia-chatbot-donal-trump-amerikai-kormany-ai-gov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16da993-5337-44bd-b6d2-8d4c09d96003.jpg","index":0,"item":"f13d5857-114f-448f-83b1-39fb92a3bdd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_mesterseges-intelligencia-chatbot-donal-trump-amerikai-kormany-ai-gov","timestamp":"2025. június. 11. 14:14","title":"Jön a TrumpGPT. Csak aztán nehogy megszólaljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b7be50-bad3-47d2-900e-17cfed2978a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Edinburgh-i Egyetem mérnökeinek innovációja a mostaninál jóval széles körbe hozhatja el a korszerű robottechnikát. Olyan puha, járni képes robotokat fejlesztettek, amelyek szinte kisétálnak a 3D-nyomtatóból. Utat nyithatnak az intelligens, elektronikus alkatrészek nélküli lágy robotrendszerek használatához.","shortLead":"Az Edinburgh-i Egyetem mérnökeinek innovációja a mostaninál jóval széles körbe hozhatja el a korszerű robottechnikát...","id":"20250611_lagy-jarni-tudo-robotok-3d-nyomtatas-olcson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b7be50-bad3-47d2-900e-17cfed2978a1.jpg","index":0,"item":"44adf69e-ae1f-44a6-9c83-08670c5e9465","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_lagy-jarni-tudo-robotok-3d-nyomtatas-olcson","timestamp":"2025. június. 11. 10:03","title":"Járni tudó négylábú robotok sétálnak ki a 3D-nyomtatóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi visszaesőnek számít, személye nem volt ismeretlen a hatóságok előtt. ","shortLead":"A férfi visszaesőnek számít, személye nem volt ismeretlen a hatóságok előtt. ","id":"20250610_taxis-keses-fenyegetes-korozes-elfogas-felvetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070.jpg","index":0,"item":"67fa68c2-cc0b-4ed0-b9f4-b05d32652d08","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_taxis-keses-fenyegetes-korozes-elfogas-felvetel","timestamp":"2025. június. 10. 17:02","title":"„Itt van!” – videón, ahogy ismerősénél bukkantak rá a rendőrök a taxist késsel megfenyegető férfira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586595a8-85e9-4ee4-80e5-439fa6b45aae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez lesz a több mint hatvan éve létező zenekar 32. stúdióalbuma.","shortLead":"Ez lesz a több mint hatvan éve létező zenekar 32. stúdióalbuma.","id":"20250611_Jon-az-uj-Rolling-Stones-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/586595a8-85e9-4ee4-80e5-439fa6b45aae.jpg","index":0,"item":"7d94e8f1-37ac-4f49-b00e-489f59050c1f","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Jon-az-uj-Rolling-Stones-album","timestamp":"2025. június. 11. 15:26","title":"Jön a Rolling Stones új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3619b17-a590-4081-9688-899096acc9bb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most a spanyol anyanyelvű bevándorlók tapasztalják meg azt, amit korábban a feketék. Ez immár zsarnokság, nagyon hasonlít a zsidók helyzetére 1933-ból – mondja a világhírű osztrák–német író, aki most éppen New Yorkban, a Harlemben él.","shortLead":"Most a spanyol anyanyelvű bevándorlók tapasztalják meg azt, amit korábban a feketék. Ez immár zsarnokság, nagyon...","id":"20250612_daniel-kehlmann-osztrak-nemet-iro-trump-usa-bevandorlok-eroszak-fasizmus-faz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3619b17-a590-4081-9688-899096acc9bb.jpg","index":0,"item":"09735c7c-8f58-4609-9848-f93ac438cb5f","keywords":null,"link":"/360/20250612_daniel-kehlmann-osztrak-nemet-iro-trump-usa-bevandorlok-eroszak-fasizmus-faz","timestamp":"2025. június. 12. 15:15","title":"Daniel Kehlmann író: Már nem túlzás fasizmusnak minősíteni, ami most zajlik az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6db669-8213-42cc-b8b7-190ac5a7cae9","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Bár legfőbb küldetésének a tehetséggondozást nevezi a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC), a programjaiba bevont fiatalok száma 2024-ben még csökkent is az előző évihez képest.","shortLead":"Bár legfőbb küldetésének a tehetséggondozást nevezi a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC), a programjaiba...","id":"20250612_mathias-corvinus-collegium-alapitvany-mcc-hvg-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb6db669-8213-42cc-b8b7-190ac5a7cae9.jpg","index":0,"item":"3dcb095f-bc98-4d80-a603-d9f00f176f4a","keywords":null,"link":"/360/20250612_mathias-corvinus-collegium-alapitvany-mcc-hvg-tenytar","timestamp":"2025. június. 12. 14:30","title":"A kormány agytrösztje elhasalna a most félretett „átláthatósági” törvényen, brüsszeli intézete pedig titkolja is pénzügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]