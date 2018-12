Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67bbdf31-cdd0-4d85-86be-4505e618b478","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ most egyértelműen a SUV-okról szól, és ennek a trendnek lett az áldozata a C-Max.","shortLead":"A világ most egyértelműen a SUV-okról szól, és ennek a trendnek lett az áldozata a C-Max.","id":"20181212_ket_egykor_nepszeru_europai_fordot_is_kinyirtak_a_divatterepjarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67bbdf31-cdd0-4d85-86be-4505e618b478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c5133c-1169-4a9e-9e36-a9d6187c644d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_ket_egykor_nepszeru_europai_fordot_is_kinyirtak_a_divatterepjarok","timestamp":"2018. december. 12. 15:21","title":"Két praktikus európai Fordot is kinyírtak a divatterepjárók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3032c651-df31-4656-bfaa-3014376c2e8d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Van olyan kormányintézkedés, amit jónak tart, de ettől még a magyar kormány illiberális mintaállam, amelynek egyes döntései ellen már csak azért is ki kell állnunk, hogy tudjunk mit mondani a gyerekeinknek -– mondja a hvg.hu-nak Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, akit nemrég a Politico politikai magazin az év meghatározó személyiségei közé választott. ","shortLead":"Van olyan kormányintézkedés, amit jónak tart, de ettől még a magyar kormány illiberális mintaállam, amelynek egyes...","id":"20181212_Pardavi_Marta_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3032c651-df31-4656-bfaa-3014376c2e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b36d03-9a7d-4806-ba08-84ed2f387273","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Pardavi_Marta_interju","timestamp":"2018. december. 12. 06:30","title":"\"Azért csináljuk, mert a gyerekünk majd megkérdi, kiálltunk-e magunkért és másokért\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az élet megy tovább, és nem hagyjuk, hogy életmódunk megváltoztatására kényszerítsenek bennünket – ezt mondták, akik összegyűltek a kedd esti strasbourgi merénylet helyszínén.



","shortLead":"Az élet megy tovább, és nem hagyjuk, hogy életmódunk megváltoztatására kényszerítsenek bennünket – ezt mondták, akik...","id":"20181212_A_strasbourgiak_nem_hagyjak_magukat_megfelemliteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaa67e8-e157-4925-93a5-9d49ac17ab01","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_A_strasbourgiak_nem_hagyjak_magukat_megfelemliteni","timestamp":"2018. december. 12. 17:18","title":"A strasbourgiak nem hagyják magukat megfélemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikában építene karriert, mert szerinte ma Magyarországon a média azoknak kedvez, akik bólogatnak, és nem azoknak, akik kérdeznek.","shortLead":"Amerikában építene karriert, mert szerinte ma Magyarországon a média azoknak kedvez, akik bólogatnak, és nem azoknak...","id":"20181212_Demcsak_Zsuzsa_elhagyna_az_orszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ac6cd3-c863-4aed-ad72-1c080e6e350a","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Demcsak_Zsuzsa_elhagyna_az_orszagot","timestamp":"2018. december. 12. 11:42","title":"Demcsák Zsuzsa elhagyná az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a308969-3c8b-4864-a460-2549baaf02b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lényege, hogy nem kell a telefont, vagy a kijelzőt nézegetni, külön eszköz jelez. ","shortLead":"A lényege, hogy nem kell a telefont, vagy a kijelzőt nézegetni, külön eszköz jelez. ","id":"20181212_traffi_hunter_okosalkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a308969-3c8b-4864-a460-2549baaf02b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daae8255-2d6a-4132-a798-f0786ad2752d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_traffi_hunter_okosalkalmazas","timestamp":"2018. december. 12. 12:19","title":"Megint kitaláltak valamit a traffipaxok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74adf4ba-b1fe-4a77-bc1b-8bd49f119789","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Kormánya eleve bukásra volt ítélve, de ez várt volna mindenkire, aki a hatalomátadós rendszerváltás után Magyarország vezetésére vállalkozik. Antall József miniszterelnöki tevékenységének megítélése mindazonáltal máig vitatott. Egyesek szerint az ő megfontoltságára volt szüksége az országnak a békés átmenethez, mások viszont úgy vélik, az ezredfordulóhoz közeledve inkább a múlt felé fordult példákért, mintsem egy korszerű Magyarországot építsen. Akárhogy is legyen, kormányzása idején az ország döntő lépéseket tett azért, hogy a nyugati világhoz közeledjen, ebben elévülhetetlen érdemei vannak. Kormánya bukását már nem élte meg. Súlyos beteg volt, de a gyógyulás helyett ő vállalt feladatát választotta, a gyilkos kór pedig végzett vele. Éppen 25 éve hunyt el. Rá emlékszünk most képgalériánkkal.","shortLead":"Kormánya eleve bukásra volt ítélve, de ez várt volna mindenkire, aki a hatalomátadós rendszerváltás után Magyarország...","id":"20181212_Antall_jozsef_halal_evfordulo_25_ev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74adf4ba-b1fe-4a77-bc1b-8bd49f119789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a58d8d3-4e3f-4967-b546-afd226ae4115","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181212_Antall_jozsef_halal_evfordulo_25_ev","timestamp":"2018. december. 12. 13:05","title":"25 éve halt meg Antall József, a rendszerváltás miniszterelnöke - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28da6de-54da-410d-8ffb-d0c4bfb391bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tízperces rákteszt fejlesztésén dolgoznak ausztrál kutatók: az új vizsgálat 90 százalékos bizonyossággal lesz képes észlelni a fejlődő kórt a páciens vérében.","shortLead":"Tízperces rákteszt fejlesztésén dolgoznak ausztrál kutatók: az új vizsgálat 90 százalékos bizonyossággal lesz képes...","id":"20181211_tizperces_rakteszt_dns_minta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d28da6de-54da-410d-8ffb-d0c4bfb391bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c1266-c765-4eb5-81e1-cc4e029f5462","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_tizperces_rakteszt_dns_minta","timestamp":"2018. december. 11. 22:13","title":"Egy új teszt 10 perc alatt, 90%-os pontossággal kimutatja, ha valaki rákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de146ee2-67ff-4f1e-877a-5f1237e99151","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy hogy az érdeklődésünk szerint akár koncert- vagy színházjeggyel jutalmazza hűségünket. Szakértőket kérdeztünk a magyar banki hűségszolgáltatások jövőjéről és jelenéről.","shortLead":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy...","id":"20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de146ee2-67ff-4f1e-877a-5f1237e99151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738c95d0-5ff7-4110-b8e9-82c2921df743","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","timestamp":"2018. december. 12. 19:32","title":"Küszöbön az idő, amikor a bankkártyánk okosabban fog vásárolni nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]