Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41104907-ab3a-40ae-828a-2618048f7f24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Portfolio a birtokába került dokumentumok alapján azt írja, megtudták, melyik magyarországi gyárban dolgoztathatnak munkavállalókat egy héten akár 68 órát is. Erre lehetőséget ad, hogy heti öt napon keresztül 12 órát dolgozzanak, a hatodik napon pedig 8 órára be lehet hívni túlórázni.","shortLead":"A Portfolio a birtokába került dokumentumok alapján azt írja, megtudták, melyik magyarországi gyárban dolgoztathatnak...","id":"20181221_Kiderult_melyik_gyar_dolgoztathatja_mar_most_is_heti_68_orat_a_munkasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41104907-ab3a-40ae-828a-2618048f7f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cbc221-543e-46ed-97f4-b5d2bc37c60f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Kiderult_melyik_gyar_dolgoztathatja_mar_most_is_heti_68_orat_a_munkasokat","timestamp":"2018. december. 21. 08:12","title":"Kiderült, melyik gyár dolgoztathatja már most is heti 68 órát a munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre ismeretlen támadók érzékeny személyes információkhoz is hozzáfértek.","shortLead":"Egyelőre ismeretlen támadók érzékeny személyes információkhoz is hozzáfértek.","id":"20181220_nasa_hackerek_adatszivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1875d8-5ae3-4adb-a9cc-c5a6758a8e8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_nasa_hackerek_adatszivargas","timestamp":"2018. december. 20. 12:33","title":"Valaki betört a NASA belső rendszerébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcef9ad1-6ef1-4110-bd70-3c6458ca774b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint az embereknek problémát jelentett, hogy nem túlórázhatnak többet, ezért hozták a rabszolgatörvény néven elhíresült jogszabályt. Az emberek többet akarnak keresni, ezért többet akarnak dolgozni – mondta Orbán.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az embereknek problémát jelentett, hogy nem túlórázhatnak többet, ezért hozták...","id":"20181221_Orban_a_tuntetesekrol_Ez_hiszterikus_sikongatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcef9ad1-6ef1-4110-bd70-3c6458ca774b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d270c85-33b0-4d1d-92e4-c9c177d977bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Orban_a_tuntetesekrol_Ez_hiszterikus_sikongatas","timestamp":"2018. december. 21. 07:50","title":"Orbán a tüntetésekről: Ez hisztérikus sikongatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIP-páholyban beszélgettek is. ","shortLead":"A VIP-páholyban beszélgettek is. ","id":"20181220_Orbannal_nezte_a_Vidimeccset_az_amerikai_nagykovet_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb4220a-1676-4b40-a62e-43329b4476a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Orbannal_nezte_a_Vidimeccset_az_amerikai_nagykovet_vasarnap","timestamp":"2018. december. 20. 16:24","title":"Orbánnal nézte a Vidi-meccset az amerikai nagykövet vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77358280-1654-4b4e-b5d2-d3493e216565","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sokkoló videón látszik, hogy több szemtanú is megpróbálta leállítani őket.","shortLead":"A sokkoló videón látszik, hogy több szemtanú is megpróbálta leállítani őket.","id":"20181220_Osszeverekedett_az_utcan_ket_Telapo_egy_Hokiralyno_probalta_oket_szetvalasztani__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77358280-1654-4b4e-b5d2-d3493e216565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17961bfb-e942-4758-8bb9-b75aee4b9e69","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Osszeverekedett_az_utcan_ket_Telapo_egy_Hokiralyno_probalta_oket_szetvalasztani__video","timestamp":"2018. december. 20. 16:12","title":"Összeverekedett az utcán két Télapó, egy Hókirálynő próbálta őket szétválasztani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d8aa28-4a45-4850-9a99-eb9ad1f7f24a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A természetes fogyás 0,5 százalékkal, 169 fővel csökkent 2017 első tíz hónapjához képest.","shortLead":"A természetes fogyás 0,5 százalékkal, 169 fővel csökkent 2017 első tíz hónapjához képest.","id":"20181221_Mersekeltebben_fogy_a_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d8aa28-4a45-4850-9a99-eb9ad1f7f24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f7ae8c-a517-4540-bbf9-bb00adf0b54b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Mersekeltebben_fogy_a_magyar","timestamp":"2018. december. 21. 09:22","title":"Mérsékeltebben fogy a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy falat és drága, ám szükségszerű egy valódi budapesti vasúti körgyűrű kialakítása. Hibátlannak kell lennie ahhoz, hogy az autósokat a tömegközlekedésre csábítsa.","shortLead":"Nagy falat és drága, ám szükségszerű egy valódi budapesti vasúti körgyűrű kialakítása. Hibátlannak kell lennie ahhoz...","id":"20181221_Mi_kell_meg_hogy_auto_helyett_vonattal_utazzanak_az_agglomeraciobol_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54b7594-0c1c-465f-92e8-c1b6e77e4385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Mi_kell_meg_hogy_auto_helyett_vonattal_utazzanak_az_agglomeraciobol_Budapestre","timestamp":"2018. december. 21. 12:56","title":"Mi kell még, hogy autó helyett vonattal utazzanak az agglomerációból Budapestre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6a128b-32ae-403a-ad07-ebbd792f6cf0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a 2024-es budapesti olimpiát sikerült megfúrni, a város sportlétesítmény- és infrastruktúra-fejlesztéseiben visszaköszönnek a pályázat elemei. ","shortLead":"Bár a 2024-es budapesti olimpiát sikerült megfúrni, a város sportlétesítmény- és infrastruktúra-fejlesztéseiben...","id":"20181220_Nem_mondott_le_almarol_a_kormany_Itt_a_lista_mi_epul_Budapestre_az_olimpia_kapcsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b6a128b-32ae-403a-ad07-ebbd792f6cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73641049-2550-4f5e-ac49-190fa225a93f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Nem_mondott_le_almarol_a_kormany_Itt_a_lista_mi_epul_Budapestre_az_olimpia_kapcsan","timestamp":"2018. december. 20. 09:56","title":"Nem mondott le álmáról a kormány? Itt a lista, mi épül Budapestre \"az olimpia miatt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]