Courtney Barnett az egyik legfeltűnőbb és leginkább egyedi hang az indie rock világában. Énekes-dalszerző, aki vegyíti a mélyenszántó gondolatokat a pusztító önértékeléssel. Számtalan díja, amit otthon, Ausztráliában kapott, csak úgy, mint Grammy- és Brit-díj jelölései, a hízelgő sajtóvisszhang és az őt imádó közönség mind azt mutatja, hogy Barnett globális felemelkedése egyszerre példátlan és fontos.

A zenerajongók ritkán lehetnek szemtanúi olyan elismerő, szuperlatívuszokkal teli kritikáknak, mint amelyeket Barnett debütáló albuma, a Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Think című anyag kapcsán kapott 2015-ben. (Mi itt írtunk róla – és azóta is az egyik kedvencünk.)

2017-ben egy csodálatos lemeze jelent meg - a bensőséges és gyönyörű duettalbum Kurt Vile-lel -, a Lotta Sea Lice, ami nagyszerű kiegészítő volt, amíg megjelent a „világtól-megfáradt-de-kemény” második szólóalbuma, a Tell Me How You Really Feel 2018-ban.

Míg a dalszövegek továbbra is költőiek politikai és személyes vonatkozásban is, a Tell Me ... egy új, lírai gazdagságot mutat. Barnett legújabb dalaiban minden egyes sorban számtalan réteg jelentését lehet felfedezni, miközben saját gitárjával kíséri azokat. Az egyre szokatlanabb dalszerkezetek és a hangulatok a jövőbeni ambíciókra utalnak, míg briliáns, erőtől duzzadó koncertjei kizsigerelik a közönséget mind az öt kontinensen.