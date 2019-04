Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók gyártójának hazájában csak mi, magyarok veszünk Teslát az ott dolgozó hivatalnokainknak?","shortLead":"Az elektromos autók gyártójának hazájában csak mi, magyarok veszünk Teslát az ott dolgozó hivatalnokainknak?","id":"20190425_tesla_diplomata_usa_elektromos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a81cb6-a9c6-4f5b-8ca8-9b29bfd90625","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_tesla_diplomata_usa_elektromos","timestamp":"2019. április. 25. 14:50","title":"Csak a magyaroknak van diplomata-Teslája az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83425eb-8028-4740-970a-2daa872bcfc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akinek van elég türelme és némi szabadideje, egy \"művészeti alkotást\" készíthet az elromlott okostelefonjából.","shortLead":"Akinek van elég türelme és némi szabadideje, egy \"művészeti alkotást\" készíthet az elromlott okostelefonjából.","id":"20190424_iphone_elromlott_okostelefon_kep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e83425eb-8028-4740-970a-2daa872bcfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c36d0-3557-4690-9f7b-a519f150afcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_iphone_elromlott_okostelefon_kep","timestamp":"2019. április. 24. 16:33","title":"Elromlott a telefonja? Nehogy kidobja, ilyen menő \"képet\" is készíthet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"338a8bfe-181d-45c0-986e-3181d4ded5e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissült a Google Earth: két új év, 2017 és 2018 képei is bekerülnek a Timelapse-be, ami most már telefonon és tableten is elérhető egy teljesen új mobil webes verzióban.","shortLead":"Frissült a Google Earth: két új év, 2017 és 2018 képei is bekerülnek a Timelapse-be, ami most már telefonon és tableten...","id":"20190425_earth_timelapse_2019_update","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=338a8bfe-181d-45c0-986e-3181d4ded5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcc27e3-cd7b-4b5b-9d99-60cf5606f94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_earth_timelapse_2019_update","timestamp":"2019. április. 25. 15:03","title":"Látványos frissítést kapott a Google Earth: videóban látni, mennyit változott a Föld 34 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2aba97-0cb3-4381-8ad5-9d0eb2a2a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magas vízállás a ludas, de a viharos szél is közrejátszott benne.","shortLead":"A magas vízállás a ludas, de a viharos szél is közrejátszott benne.","id":"20190423_Kiontott_a_Balaton_Keszthelynel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2aba97-0cb3-4381-8ad5-9d0eb2a2a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efca885b-4516-4ba9-baa2-74f401b9fe15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Kiontott_a_Balaton_Keszthelynel","timestamp":"2019. április. 23. 21:54","title":"Kiöntött a Balaton Keszthelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az allergiásokra való tekintettel nem árulnak többé mogyorót a légitársaság gépein. ","shortLead":"Az allergiásokra való tekintettel nem árulnak többé mogyorót a légitársaság gépein. ","id":"20190424_Van_egy_nasi_amit_tobbe_nem_vehet_meg_az_easyJetjaratokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2efe3a9-1b29-4480-826e-8948344f55d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Van_egy_nasi_amit_tobbe_nem_vehet_meg_az_easyJetjaratokon","timestamp":"2019. április. 24. 19:41","title":"Van egy nasi, amit többé nem vehet meg az easyJet-járatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d8a3dd-3fd6-43f0-857f-bdf171e38ab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru a 168 Órának adott interjúban azt mondta, nem tudná elviselni, hogy a vállalkozása sikere azon múljon, hogy melyik politikai erővel kell aktuálisan jóban lenni.","shortLead":"A fitneszguru a 168 Órának adott interjúban azt mondta, nem tudná elviselni, hogy a vállalkozása sikere azon múljon...","id":"20190425_Schobert_Norbert_Nem_kizart_hogy_en_lennek_az_orszagos_rendorfokapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8d8a3dd-3fd6-43f0-857f-bdf171e38ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8157dae1-117e-4938-9461-d741c3516af1","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Schobert_Norbert_Nem_kizart_hogy_en_lennek_az_orszagos_rendorfokapitany","timestamp":"2019. április. 25. 11:27","title":"Schobert Norbert: Nem kizárt, hogy én lennék az országos rendőrfőkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4643e23-5ed2-4da9-9d94-add2eedc34c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártója szerint minden szempontból biztonságos az új elektromos kishajó, az ellenzői viszont a turizmus fejlődését féltik tőle.","shortLead":"A gyártója szerint minden szempontból biztonságos az új elektromos kishajó, az ellenzői viszont a turizmus fejlődését...","id":"20190423_A_jetskik_ellen_tiltakoznak_a_Balatonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4643e23-5ed2-4da9-9d94-add2eedc34c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12e39f0-1bfe-4990-8bfc-a5e000c0bd6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_A_jetskik_ellen_tiltakoznak_a_Balatonnal","timestamp":"2019. április. 23. 20:19","title":"A jet-skik ellen tiltakoznak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76895a34-4665-41f0-a8cc-50d148225bce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De áldozatok nincsenek. Pugodában, a törvényszék mögött történt.","shortLead":"De áldozatok nincsenek. Pugodában, a törvényszék mögött történt.","id":"20190425_Ujabb_robbanas_volt_Sri_Lankan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76895a34-4665-41f0-a8cc-50d148225bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34a1bee-989e-43bc-9ec6-7ad8b96128ff","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Ujabb_robbanas_volt_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 25. 08:02","title":"Újabb robbanás volt Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]