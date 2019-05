Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d8fa1fa-4a64-47b2-8f66-2b26b5de785e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig van ország az EU-ban, ahol kevesebb felnőtt képzi magát, mint nálunk.","shortLead":"Alig van ország az EU-ban, ahol kevesebb felnőtt képzi magát, mint nálunk.","id":"20190518_Nem_jon_be_a_magyaroknak_az_elethosszig_tarto_tanulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d8fa1fa-4a64-47b2-8f66-2b26b5de785e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6350148a-fb81-4dc8-87a1-437c73c3391f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190518_Nem_jon_be_a_magyaroknak_az_elethosszig_tarto_tanulas","timestamp":"2019. május. 18. 21:59","title":"Nem jön be a magyaroknak az élethosszig tartó tanulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan 400 millió forinttal csökkent a Valton-Sec nyeresége, de a tulajdonosok így is kivettek a cégből 450 millió forintot.","shortLead":"Ugyan 400 millió forinttal csökkent a Valton-Sec nyeresége, de a tulajdonosok így is kivettek a cégből 450 millió...","id":"20190518_Soha_nem_fizetett_meg_ekkora_osztalekot_a_Valton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dff502-ba9c-4747-9e9c-84a20c7b9325","keywords":null,"link":"/kkv/20190518_Soha_nem_fizetett_meg_ekkora_osztalekot_a_Valton","timestamp":"2019. május. 18. 19:05","title":"Soha nem fizetett még ekkora osztalékot a Valton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első csoportok leghamarabb jövő nyáron vehetnek részt a kurzusokon.","shortLead":"Az első csoportok leghamarabb jövő nyáron vehetnek részt a kurzusokon.","id":"20190519_Itt_vannak_az_ujabb_reszletek_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanulasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be27e446-88d1-4358-bd29-a78dba2aef6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Itt_vannak_az_ujabb_reszletek_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanulasrol","timestamp":"2019. május. 19. 15:53","title":"Itt vannak az újabb részletek az ingyenes külföldi nyelvtanulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"19-25 fok lesz napközben. ","shortLead":"19-25 fok lesz napközben. ","id":"20190520_Ma_is_tobbfele_lehet_vihar_jegeso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f1b1b5-7fc1-4fd4-9621-297566d5ea8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Ma_is_tobbfele_lehet_vihar_jegeso","timestamp":"2019. május. 20. 05:13","title":"Ma is többfelé lehet vihar, jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először szólalt meg a Huawei azóta, hogy kiderült: a Google gyakorlatilag kihúzza a lábuk alól a talajt. Igyekeztek megnyugtatni a felhasználókat.","shortLead":"Először szólalt meg a Huawei azóta, hogy kiderült: a Google gyakorlatilag kihúzza a lábuk alól a talajt. Igyekeztek...","id":"20190520_huawei_hoohle_bojkott_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d8fa36-3faf-48e4-8eac-b6ede209fedd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_hoohle_bojkott_android","timestamp":"2019. május. 20. 10:54","title":"Üzent a felhasználóinak a Huawei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e396c8-22d5-43c0-ad92-7e149c9084d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb szokatlan kampányfilmmel szolgált a rendőrség. ","shortLead":"Újabb szokatlan kampányfilmmel szolgált a rendőrség. ","id":"20190520_gyalogatkelo_kampanyfilm_zebra_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9e396c8-22d5-43c0-ad92-7e149c9084d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715d7fe6-0f1c-4429-bbdc-98501a848d63","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_gyalogatkelo_kampanyfilm_zebra_rendorseg","timestamp":"2019. május. 20. 09:14","title":"A rendőrség legfrissebb videóművészeti alkotása a „Brit tudósok és a zebra” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete ilyenkor a politika iránt kicsit is érdeklődő magyarok arra készültek, hogy Orbán Viktor és az amerikai elnök találkozik a Fehér Házban. Arra viszont senki nem gondolt, hogy Kövér László ellopja a show-t. A hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Egy hete ilyenkor a politika iránt kicsit is érdeklődő magyarok arra készültek, hogy Orbán Viktor és az amerikai elnök...","id":"20190519_Kover_legyozte_Orbant_es_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e821715c-f486-4a66-83e3-efbe2a9769df","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Kover_legyozte_Orbant_es_Trumpot","timestamp":"2019. május. 19. 16:00","title":"Kövér legyőzte Orbánt és Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffdc3f6-d7f2-4a37-9ddb-244ebf2f1776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi idők egyik kedvelt mobilja volt a Motorola Razr, amely a márkát tulajdonló Lenovo szerint megérett az újjászületésre. A 2019-es eszközt azonban máshogy, hajlítható kijelzővel hozza vissza a gyártó. ","shortLead":"A régi idők egyik kedvelt mobilja volt a Motorola Razr, amely a márkát tulajdonló Lenovo szerint megérett...","id":"20190519_lenovo_motorola_razr_osszehajthato_telefon_koncepciovideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ffdc3f6-d7f2-4a37-9ddb-244ebf2f1776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626ab674-60b6-4d06-b6f9-eaf0fa84c1e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_lenovo_motorola_razr_osszehajthato_telefon_koncepciovideo","timestamp":"2019. május. 19. 17:03","title":"Új videó jött: ilyen lesz a Motorola összehajtható telefonja? Nem lenne rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]