Súlyos harcból felemeltél / Nem tudtam, végig / A jövőm volt a tét / Mindig elámít / Amit értem tettél / Árnyak közt jártál / És megmentettél (Unless: Fény maradok)

A magyar kormánynak fontos a vallásos könnyűzene. A Magyar Közlönyben még év elején jelent meg a műfaj támogatásáról szóló bejelentés, miszerint a kormány „egyetért a Kárpát-medencei vallási hagyományok megőrzésével, valamint életben tartása és élővé tétele szükségességével”, ezért támogatja a műfajt. A vallásos könnyűzene „alkotói kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását” idén egyszeri, 2020-ban beépülő jelleggel 905 millió forinttal, a vallásos könnyűzene „társadalmi kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását” pedig idén legfeljebb 800 millió forinttal, 2020-ban egyszeri jelleggel 755 millió forinttal tervezi támogatni.

Október végén Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár hangszercsere-programot jelentett be a keresztény könnyűzenei együttesek számára. Szintén konkrét programról beszélt már Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára is december 5-én. Eszerint a kormány 760 millió forintot oszt ki a keresztény könnyűzenei területen: 500 millió forint értékben vásárolhatnak hangszereket zenekarok (profik, kezdők és határon túliak is), 260 millió forintot pedig zenészek képzésére és tehetséggondozásra szánnak.

Bolyki György, a Szikra-díj projektvezetője köszöntőt mond a Szikra Díjátadó Gálán, a Várkert Bazárban 2019. február 22-én © MTI / Szigetváry Zsolt

A Közlönyben év elején megjelent terveket megelőzően a Bolyki Brothersből ismert Bolyki György – a keresztény könnyűzene professzionális támogatására 2016-ban létrejött Szikra-díj szakmai vezetője és zsűritagja – adott le koncepciót a kormánynak a terület lehetséges megsegítéséről. Bolyki Györgyöt megkerestük, elmondása szerint Rétvári felkérésére készült el a tervezet. A Szikra-díjról egyebek mellett azt mondta, hogy céljuk szerint a keresztény könnyűzenei produkcióknak „kikerülhetetlenül jónak” kell lenniük. A második, 2018-ban kiosztott díjra 4 millió, a harmadik, 2019-es eseményre már 15 millió forintos NKA-támogatást kaptak. A pénzt az amúgy sokféle könnyűzenei produkciót támogató Hangfoglaló Program Kollégiuma osztotta ki.

Mi ez?

Contemporary Christian Music (CCM), Christian Popular Music, Praise and Worship Music, Christian Rock – csak néhány a rocktól a hiphopig sokféle műfajt átfogó, többféleképpen kategorizálható keresztény könnyűzenei irányzat nemzetközi elnevezései közül. A gyökerek egészen a XVIII. századi afroamerikai spirituálékig és a XIX. századi gospelekig nyúlnak vissza. A kortárs keresztény zene viszont ma már önálló iparággá fejlődött. Míg a nyolcvanas évek elején körülbelül 180 millió dolláros összbevételt termelt a terület, tíz évvel később már 680 milliót. Az évtized közepére már az amerikai toplistákat összeállító Billboard is teret szentelt keresztény zenéknek, 2001-ben pedig a keresztény nu metált játszó P.O.D 1,4 millió eladott lemezzel járult hozzá az irányzat népszerűsítéséhez.

A Spotify „Top Christian Contemporary” című playlistjét már több mint 220 ezren követik, ami távol van ugyan a milliók által követett listáktól, de nagyjából annyi, mint amennyien egy klasszikus jazz- vagy egy speciálisabb popválogatást követnek. A kortárs keresztény zene ott van a fesztiválokon is, a legnagyobb amerikai rendezvény, a Creation például évente 50-100 ezer főt vonz. A nemzetközi CCM-nek tehát ma is megvan a maga közege: keresztény tartalmú szövegek olyan világsztároknál jelennek meg, mint Justin Bieber (Reckless Love), Selena Gomez (Nobody) vagy épp Kanye West (Jesus is King).

© Facebook / Creation Festivals

Magyarországon az állam a ’60-as évektől egészen a ’80-as évek második feléig megfigyelés alatt tartotta a spirituális találkozókat, köztük a nyugati ellenkultúrára érzékeny, fiatal közönség számára vonzó beatmiséket. A rendszer lazulásával a hangsúly megakadályozásról az ellenőrzésre került át, de szabadon csak a ’90-es évektől alakulhatott a terület. A keresztény könnyűzenei bulikat sokáig képviselte például az apostagi Ladik Fesztivál, de szerveztek már kifejezetten fiatalokat célzó keresztény zenei eseményeket is Cross Sound néven.

A kelet-európai régióban most Szlovákiában tartanak rendszeresen népszerű CCM-rendezvényeket. Tízezrek járnak a Godzone Tour nevű koncertsorozatra és több ezren látogatják a műfajt képviselő nyári fesztiválokat: a Lument Nagyszombaton és a Campfestet az Alacsony-Tátrában. Erdélyben a kisebb, körülbelül 1500 főt vonzó FeltöltŐ Keresztény Zenefesztivált érdemes említeni.

Ma itthon a Hit Gyülekezete vagy az átalakult Felház ismert zenei programjairól, keresztény zenét pedig például a Manna FM sugároz (a Manna egyik műsorvezetője az a Prekopa Donát, aki a Felház egyik alapítója Ember Illés és a miniszterelnök fia, Orbán Gáspár mellett). A régiós nagyrendezvényekhez hasonló, azok között is kiemelkedő közönséget vonzó esemény itthon az Ez az a nap!. Az azonos nevű alapítványi háttérrel működő szervező iroda 2000-ben alakult. Céljai között szerepel például a „keresztények egységének előmozdítása a közös imádság és szeretetteljes együttlét segítségével”.

© Facebook / Felház után

Az Ez az a Nap! Szervezőirodához és brandhez arénakoncerteken, illetve a vidéki és külföldi városokat látogató roadshow-kon kívül több kisebb-nagyobb keresztény esemény is kapcsolódik. Az első rendezvény 2000-ben 25 ezer embert vonzott a Tabánba, azóta évente stabilan körülbelül tízezer résztvevőre számíthatnak. Az Ez az a nap! minden programja felekezetközeli, nem kötődik közvetlenül egyházakhoz, de a népszerűsítés és a közönségszervezés támaszkodik a már létező intézményekre és gyülekezeti kapcsolatokra. Elhívják a jelentősebb felekezeteket, felkeresnek templomokat, plébániákat, amelyek tovább népszerűsíthetik az eseményeket.

Ilyen volt az idei

„Nincsen nagyobb öröm annál, mint mikor a Szentlélek megérinti a lelkemet. Óriási boldogság hullámzik át rajtam. Leírhatatlan” – mondta egy idősebb nő az Ez az a nap! nyári rendezvényén a Papp László Budapest Sportarénába. Egy középkorú férfi már harmadik alkalommal jött el, mert a zenén keresztül közelebb érzi magához Istent. Egy huszonéves lány évek óta önkénteskedik a rendezvényen, szolgálatként tekint munkájára. Két középkorú nő pedig azt mondta, azért jött el, mert Jézus segít megoldani a mindennapi problémáikat.

Az Ez az a nap! júniusi rendezvényére amintegy kilencezren látogattak ki. Az emberek feltartott kézzel és csukott szemmel énekeltek, néhányan zászlót lengettek. Sokan visszatérőnek tűntek, ismerték a számokat, lelkesek voltak. Koncert- és piknikhangulat volt, családok ültek a földön, gyerekek rohangásztak. A műsor videókból, lelkesítő beszédekből és imádságokból állt, a zene az egyszerű pop, a gitárzene, illetve a könnyed rock háromszögében mozgott.

© Facebook / ezazanap.hu / Nehézy László

Hangsúlyos volt a ruhákat és kiegészítőket áruló merchandise-pultok jelenléte is. A dizájn egyszerű és trendi: geometrikus, letisztult, az összbenyomás egészen hipszter, mintha Paulo Coelho- és Instafiltert húztak volna rá (az egyik poszteren például a „de jó, hogy itt vagy!”-felirat szerepelt kék égboltos háttér előtt). A merch-pultok árazása átlagos: kapható volt például bögre (1800 forint), fellépő-CD és -DVD (2000 forint), öröknaptár bibliai idézetekkel (3000 forint), póló (3000 forint) vagy hátizsák (7500 forint). A tárgyak nagy része Ez az a nap!-logós, de volt „Believe”-, „Faith Over Fear”- vagy „Child of God”-feliratos póló is. Hasonló termékeket az Ez az a nap! honlapján bármikor lehet vásárolni év közben is.

Könnyen befogadható

Népszerűség szempontjából a keresztény könnyűzene hasonlít a többi zenei szubkultúrához: a célcsoporton kívül nem nagyon hallanak róla az emberek. Aki nem tartozik valamilyen keresztény közeghez, valószínűleg nem hallgat rendszeresen CCM-zenét. A szubkultúrákkal ellentétben a kísérletezés viszont nem jellemző a hazai produkciókra, az Ez az a nap! fellépői és a Szikra-díjas zenekarok többsége népszerű, könnyen befogadható zenét játszik. „Napjainkra kevés kivételtől eltekintve gyakorlatilag elenyészett a zene társadalomkritikai szerepe (…), és teljes egészében a divatosság, valamint a közhelyesség vette át szerepét. Bizonyos mértékig hasonló folyamatokat tapasztalhatunk a recens vallási zene kapcsán is” – írja Povedák Kinga Rockapostolok. A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata című 2016-os doktori értekezésében a kortárs irányokkal kapcsolatban.

Az Ez az a nap! alapító-főszervezője, László Viktor szerint a magyar keresztény könnyűzenei piacon körülbelül 50-100 olyan zenekar és előadó van, akik minőségi CD-t jelentettek meg, de az érdeklődő szárnypróbálgatók száma az elmúlt években egyértelműen megnőtt. Az első, 2016-os Szikra-díj felhívásra több mint négyszázan jelentkeztek, ami Bolyki György elmondása szerint kezelhetetlen mennyiség volt, ezért a kiírást megszigorították. A Szikra-díj megjelenése jelzi, hogy az elmúlt évtizedek hobbi-amatőr jellegét tudatosan szeretnék ellensúlyozni.

Molnár Ferenc Caramel © Facebook / Ez az a nap!

A kezdők mellett már befutott előadók is játszanak keresztény könnyűzenének is beillő dalokat. Ilyen például L.L. Juniortól az Áldom Nagy Kegyelmed, Molnár Ferenc Caramel Átutazókja, vagy Oláh Gergőtől a Győz a jó – az utóbbi két szám például az Ez az a nap! egyik Spotify listáján is szerepel.

A kifejezetten a modern keresztény könnyűzenében mozgó hazai formációk közül az egyik legnagyobb név még mindig Pajor Tamásé, aki az Ámen zenekar után 2019-ben elindította a Prédikátor-projektjét (13 ezer Facebook-követővel), a másik pedig a színész-rendezővel csak névrokonságban álló Pintér Béla (közel 39 ezer követővel). Ismerős lehet még Sillye Jenő (3500 követővel), a kisebb CCM formációk pedig 1-2 ezer követőnél járnak. Ilyen például a fent említett Szikra-díjas Unless, a Keresztkérdés, a The Sign vagy Tibes.

Istennel minden lehetséges – de kell a saját erő

„Mi egyelőre nem tapasztaljuk, hogy nagyon beindult volna a terület” – mondja Kiss-Benedek Damarisz, az elektropopot játszó Unless vezetője és egyik énekese. „Saját forrásokból készítünk videót, egyikünknek sem ez a főállása. Körülbelül nullára igyekszünk kijönni: a bevételt visszaforgatjuk utazásba vagy stúdiófelvételbe.” Kiss-Benedek azt mondja, nagyon pozitív, hogy felléptek már például az A38 Hajón, és így bekerültek a Petőfi TV-be, és a Szikra-díj is hozott egy kis médiafigyelmet, de évi maximum 10-12 koncert mellett professzionális robbanást nem érez.

© Facebook / Unless

A debreceni kötődésű zenekar tagjai rokoni és baráti kapcsolatban vannak, néhányuk a közös gyülekezetből kamaszként kezdtek keresztény zenével foglalkozni. „Mi a mai modern könnyűzene eszközeit használjuk az érzéseink kifejezésére” – teszi hozzá Kiss-Benedek. „Van dalunk, amelyik kifejezetten Istenhez szól, hogy mit élünk meg vele vagy a hálánkat fejezzük ki neki. De bátorító számaink is vannak, amelyekben azt mondjuk el, hogy Istennel minden lehetséges, vele mindent meg lehet oldani, és csak ő ad többletet ebben az életben.”

László Viktor alapító-főszervező azt mondja, jövőre, az Ez az a nap! 20. születésnapi rendezvényére 60-70 ezer embert, vagyis telt házat várnak a frissen átadott Puskás Ferenc Stadionba, roadshow-jukkal pedig október és december között több mint 20 városba hirdettek eseményt. Az Ez az a nap!-rendezvényekre gyakran érkeznek külföldről is. „A legtöbb nem magyar vendég a környező országokból várható, de már látjuk, hogy Németországtól Kijevig nagy a lelkesedés. A célunk az, hogy egy közös hangon kiáltsunk az ég felé” – teszi hozzá.

Mindezt saját erőből, rengeteg önkéntessel szervezik – mondja László Viktor. Az NKA-tól miniszteri támogatást eddig két ízben kaptak: 2012-ben 4 millió, 2014-ben pedig 3 millió forintot. A Közlönyben év elején megjelent támogatással kapcsolatban az Ez az a nap!-tól úgy értesültünk, hogy a felhasználásról nincs információjuk, nem részesültek belőle.