[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A buszon szúrta ki áldozatát, a szatyrából kilógó kiflik alapján azonosították. ","shortLead":"A buszon szúrta ki áldozatát, a szatyrából kilógó kiflik alapján azonosították. ","id":"20200118_Bortonbe_akart_jutni_tapetavagot_szoritott_egy_fiatal_no_nyakahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9e45f1-c398-41ae-8f30-5906dfd508cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Bortonbe_akart_jutni_tapetavagot_szoritott_egy_fiatal_no_nyakahoz","timestamp":"2020. január. 18. 14:26","title":"Börtönbe akart jutni, tapétavágót szorított egy fiatal nő nyakához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b645f71c-3f4e-4854-be21-d1365ac862a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most felfedezett és főleg csontot kedvelő féregfaj képviselői valamivel több mint egy hónap alatt cuppogott el egy kifejlett aligátort. Egy kisebb példányt viszont 24 óra alatt eltüntettek.","shortLead":"Egy most felfedezett és főleg csontot kedvelő féregfaj képviselői valamivel több mint egy hónap alatt cuppogott el...","id":"20200119_csontevo_fereg_osedax_aszkarak_aligator_dogevo_mexikoi_obol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b645f71c-3f4e-4854-be21-d1365ac862a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff6bb25-bbae-499b-b337-788875f6d9dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_csontevo_fereg_osedax_aszkarak_aligator_dogevo_mexikoi_obol","timestamp":"2020. január. 19. 11:08","title":"Videó: Feneketlen bendőjű, csontevő \"rémségekre\" bukkantak a tenger fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti alaptanterv körüli káosz miatt közleményt adtak ki neves középiskolák igazgatói.","shortLead":"A Nemzeti alaptanterv körüli káosz miatt közleményt adtak ki neves középiskolák igazgatói.","id":"20200118_Idot_kernek_a_gimnaziumok_igazgatoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aae093-8d11-42fd-8205-3543be8aa2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Idot_kernek_a_gimnaziumok_igazgatoi","timestamp":"2020. január. 18. 09:30","title":"Időt kérnek a gimnáziumok igazgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy az új filmeknél vállalt kockázat minél kisebb legyen, a világ egyik legnagyobb stúdiója a számítógép segítségét is igénybe veszi majd bizonyos döntések előtt.","shortLead":"Hogy az új filmeknél vállalt kockázat minél kisebb legyen, a világ egyik legnagyobb stúdiója a számítógép segítségét is...","id":"20200118_mesterseges_intelligencia_gep_algoritmus_warner_bros_filmbemutato_filmkeszites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df05d1b3-6547-4e7a-85f9-dd8978826a38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_mesterseges_intelligencia_gep_algoritmus_warner_bros_filmbemutato_filmkeszites","timestamp":"2020. január. 18. 11:03","title":"A mesterséges intelligencia fogja megmondani a Warner Bros.-nál, mikor mutassanak be egy új filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f86757-926b-4ab1-aa02-60067b7f7e56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A pesti gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést vasárnap Budapesten, a Dohány utcai zsinagógában. A felszólalók szerint nem lehet túlzásba vinni a holokausztról való megemlékezést.","shortLead":"A pesti gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést vasárnap Budapesten, a Dohány utcai...","id":"20200119_Megemlekeztek_a_pesti_getto_felszabaditasanak_75_evfordulojarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f86757-926b-4ab1-aa02-60067b7f7e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46508213-b30f-4494-9626-0e1c71a4c489","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Megemlekeztek_a_pesti_getto_felszabaditasanak_75_evfordulojarol","timestamp":"2020. január. 19. 15:15","title":"Megemlékeztek a pesti gettó felszabadításának 75. évfordulójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is indokolt a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"Továbbra is indokolt a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","id":"20200118_Marad_a_rossz_levego_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc1fbde-4dde-4221-b02f-e7fbb1d7b448","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Marad_a_rossz_levego_Budapesten","timestamp":"2020. január. 18. 11:44","title":"Marad a rossz levegő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d5597-f048-4fa5-9a75-c4e4959aa017","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus új feleségét azzal vádolják, ő szervezte meg elődje megölését. Királydráma Lesothóból.","shortLead":"A politikus új feleségét azzal vádolják, ő szervezte meg elődje megölését. Királydráma Lesothóból.","id":"20200119_A_ket_felesege_kozott_gyilkossagig_fajulo_vita_miatt_kell_tavoznia_egy_afrikai_kormanyfonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f58d5597-f048-4fa5-9a75-c4e4959aa017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1ff64b-676b-4847-b0de-a104053c74f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_A_ket_felesege_kozott_gyilkossagig_fajulo_vita_miatt_kell_tavoznia_egy_afrikai_kormanyfonek","timestamp":"2020. január. 19. 14:08","title":"A két felesége között gyilkosságig fajuló vita miatt kell távoznia egy afrikai kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap délután egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze az M7-es autópálya 17-es kilométerszelvényében, a főváros felé vezető oldalon. A baleset miatt Érdnél jelentős torlódás alakult ki. ","shortLead":"Vasárnap délután egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze az M7-es autópálya 17-es kilométerszelvényében...","id":"20200119_Baleset_es_torlodas_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efa5636-4e1d-4bb3-b89b-c7cac3464fce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Baleset_es_torlodas_az_M7esen","timestamp":"2020. január. 19. 18:36","title":"Baleset és torlódás az M7-esen a főváros előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]