[{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő hét elejére jósolják az újabb szeles időszakot a meteorológusok. ","shortLead":"A jövő hét elejére jósolják az újabb szeles időszakot a meteorológusok. ","id":"20200206_idojaras_szeles_ido_orkan_balaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d1a538-a58f-44e5-99ef-738d0be240ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_idojaras_szeles_ido_orkan_balaton","timestamp":"2020. február. 06. 13:01","title":"Újra támad a szél, a Balaton is megbillenhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b6badf-187e-4a6f-aa64-0301b8672815","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A százhárom évesen elhunyt Kirk Douglas Hollywood aranykorának egyik utolsó élő legendája volt, aki olyan klasszikusokkal írta be magát a filmtörténetbe, mint a Spartacus vagy A nap szerelmese. Hosszú élete során pedig Budapestre is eljutott.","shortLead":"A százhárom évesen elhunyt Kirk Douglas Hollywood aranykorának egyik utolsó élő legendája volt, aki olyan...","id":"20200206_Meghalt_Kirk_Douglas_aki_veget_vetett_a_hollywoodi_feketelistaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00b6badf-187e-4a6f-aa64-0301b8672815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217d1f55-4f48-4a3e-a67b-a38d2e90d446","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Meghalt_Kirk_Douglas_aki_veget_vetett_a_hollywoodi_feketelistaknak","timestamp":"2020. február. 06. 10:58","title":"Kirk Douglas: a legenda, aki véget vetett a hollywoodi feketelistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6aa3b2-dd1f-4bee-b9e1-02a8ab398ac7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb koronavírussal fertőzött embert találtak Bajorországban, a nő férje is a Webasto nevű autóbeszállítónál dolgozik.","shortLead":"Újabb koronavírussal fertőzött embert találtak Bajorországban, a nő férje is a Webasto nevű autóbeszállítónál dolgozik.","id":"20200206_Emelkedett_a_koronavirussal_fertozottek_szama_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b6aa3b2-dd1f-4bee-b9e1-02a8ab398ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1a6277-e797-4654-856d-52809564ca82","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Emelkedett_a_koronavirussal_fertozottek_szama_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 06. 17:12","title":"Már 13 koronavírus-fertőzött van Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971e4934-b301-4495-b8f8-5aa4907a88e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több százezren vannak, zajjal, bűzzel és tetvekkel zavarják a lakókat.","shortLead":"Több százezren vannak, zajjal, bűzzel és tetvekkel zavarják a lakókat.","id":"20200207_denerver_tornado_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=971e4934-b301-4495-b8f8-5aa4907a88e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2312e51-ffd1-42c8-bc03-d2d59f24028e","keywords":null,"link":"/elet/20200207_denerver_tornado_ausztralia","timestamp":"2020. február. 07. 13:50","title":"Denevértornádótól szenved egy ausztrál város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A genovai autópályahíd összeomlásával kapcsolatban vétette el a sulykot. ","shortLead":"A genovai autópályahíd összeomlásával kapcsolatban vétette el a sulykot. ","id":"20200206_Kirugta_a_Benetton_a_kreativ_igazgatojat_a_botranyos_mondata_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a495a6e2-61d8-4257-b80a-a8fa345980e2","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_Kirugta_a_Benetton_a_kreativ_igazgatojat_a_botranyos_mondata_miatt","timestamp":"2020. február. 06. 19:52","title":"Megint kirúgta a Benetton botrányos hirdetései tervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Életveszélyes autós manőver, denevérjárás Ausztráliában, róka a brit parlamentben. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Életveszélyes autós manőver, denevérjárás Ausztráliában, róka a brit parlamentben. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20200207_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a86050-3042-4396-951f-0b5bd33736ce","keywords":null,"link":"/360/20200207_Radar360","timestamp":"2020. február. 07. 17:30","title":"Radar360: Haragszanak a kínaiak, padlón a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba404c0-a4b5-4c75-a7a1-cda8d6c9ddf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"CO2-kvóta ide vagy oda, az Audi továbbra sem hanyagolja el kompakt modelljének legsportosabb változatát. ","shortLead":"CO2-kvóta ide vagy oda, az Audi továbbra sem hanyagolja el kompakt modelljének legsportosabb változatát. ","id":"20200206_kemfotokon_az_uj_meregzsak_450_loerovel_tamad_a_friss_audi_rs3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ba404c0-a4b5-4c75-a7a1-cda8d6c9ddf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c314b95d-0094-4c73-80d3-d64284455484","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_kemfotokon_az_uj_meregzsak_450_loerovel_tamad_a_friss_audi_rs3","timestamp":"2020. február. 06. 11:21","title":"Kémfotókon az új méregzsák: 450 lóerővel támad a friss Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2adccd3-dfbc-4286-b7e6-e3b3b3092b73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utcán engedték el a betolakodót.","shortLead":"Az utcán engedték el a betolakodót.","id":"20200207_roka_london_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2adccd3-dfbc-4286-b7e6-e3b3b3092b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa7822b-023a-48b1-90c9-5aa41823c37c","keywords":null,"link":"/elet/20200207_roka_london_parlament","timestamp":"2020. február. 07. 10:26","title":"Róka járt a brit parlamentben, oda is kakált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]