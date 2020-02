Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak élőlények, melyek extrém körülmények között is remekül boldogulnak, és akkor sem esik bajuk, ha rengeteg sugárzás éri őket.","shortLead":"Vannak élőlények, melyek extrém körülmények között is remekül boldogulnak, és akkor sem esik bajuk, ha rengeteg...","id":"20200210_radioaktiv_sugarzas_gomba_csernobili_atomeromu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053041f3-11f2-4ba9-8349-71f65e5ddeb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_radioaktiv_sugarzas_gomba_csernobili_atomeromu","timestamp":"2020. február. 10. 12:03","title":"Sugárzásevő gombákat találtak a csernobili atomerőmű falain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney videostreaming szolgáltatására előfizetők száma meghaladta a 28 milliót. Mindehhez nem volt szükség három hónapnál többre.","shortLead":"A Disney videostreaming szolgáltatására előfizetők száma meghaladta a 28 milliót. Mindehhez nem volt szükség három...","id":"20200210_disney_plusz_28_millio_elofizeto_nemzetkozi_terjeszkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2567cc03-f669-435a-bd4c-cece1569a81c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_disney_plusz_28_millio_elofizeto_nemzetkozi_terjeszkedes","timestamp":"2020. február. 10. 09:03","title":"Valamit tudhat a Disney+: csak úgy gyűlnek az előfizetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54adf0bb-2ff5-450a-bcd8-c3aa2fe2e61f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elcsépelt Szent Grál kifejezés ebben az esetben igaznak tűnik.","shortLead":"Az elcsépelt Szent Grál kifejezés ebben az esetben igaznak tűnik.","id":"20200210_30_millio_forintot_er_ma_egy_ilyen_feher_Hot_Wheels_kisauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54adf0bb-2ff5-450a-bcd8-c3aa2fe2e61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bd1f89-b7ef-44bf-ba15-2356447aaa95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_30_millio_forintot_er_ma_egy_ilyen_feher_Hot_Wheels_kisauto","timestamp":"2020. február. 10. 14:55","title":"30 millió forintot ér ma egy ilyen fehér Hot Wheels kisautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elemzők közel öt százalékos drágulásra számítanak.\r

","shortLead":"Az elemzők közel öt százalékos drágulásra számítanak.\r

","id":"20200210_A_koronavirus_az_inflaciot_is_befolyasolta_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49b1bdf-6c21-4228-bbcf-4a8a1c1490da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_A_koronavirus_az_inflaciot_is_befolyasolta_Kinaban","timestamp":"2020. február. 10. 06:41","title":"A koronavírus az inflációt is befolyásolta Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie kell.","shortLead":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie...","id":"20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cfd229-d937-4b29-b139-3e39e552d656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","timestamp":"2020. február. 09. 12:37","title":"25 millió eurós büntetést kapott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aeda86-0931-4f40-8da3-160c34e1f132","c_author":"HVG360","category":"360","description":"10 év múlva már önvezető autók kerülgetik majd a csomagszállító drónokat – legalábbis erre számítanak a Duma Aktuál futuristái. Humoros jövőbetekintés Litkai Gergely vezetésével. ","shortLead":"10 év múlva már önvezető autók kerülgetik majd a csomagszállító drónokat – legalábbis erre számítanak a Duma Aktuál...","id":"20200210_Duma_Aktual_Elorejelzes_2030ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3aeda86-0931-4f40-8da3-160c34e1f132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed62f12-1be5-4869-bcc3-b8393b0b4efc","keywords":null,"link":"/360/20200210_Duma_Aktual_Elorejelzes_2030ra","timestamp":"2020. február. 10. 19:00","title":"Duma Aktuál: 2030-ra olyan drága lesz a banán, hogy becsipog majd a kasszánál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát Birminghamben vasárnap.","shortLead":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát...","id":"20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f34482-63f6-44ff-a8c2-b276b9cde68b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","timestamp":"2020. február. 10. 11:03","title":"Nézni is rossz, ahogy a Wizz Air pilótái megküzdenek a viharos széllel Birminghamben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyi tárca vezetője azt mondta, kompromisszumos elképzeléssel ment pénteken Kijevbe, ami szerinte Kárpátalján is garantálta volna a magas színvonalú ukránnyelvoktatást.","shortLead":"A magyar külügyi tárca vezetője azt mondta, kompromisszumos elképzeléssel ment pénteken Kijevbe, ami szerinte...","id":"20200209_Elutasitotta_Szijjarto_javaslatait_az_ukran_oktatasi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e956b36-bfc1-4271-849c-247d8cfdf40e","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Elutasitotta_Szijjarto_javaslatait_az_ukran_oktatasi_miniszter","timestamp":"2020. február. 09. 20:25","title":"Elutasította Szijjártó javaslatait az ukrán oktatási miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]