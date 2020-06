Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos halottkémi jelentés szerint a 46 éves férfi halálát a nyakára és a hátára nehezedő nyomás okozta fulladás idézte elő.","shortLead":"A hivatalos halottkémi jelentés szerint a 46 éves férfi halálát a nyakára és a hátára nehezedő nyomás okozta fulladás...","id":"20200602_Emberolesnek_minositette_a_hivatalos_vizsgalat_George_Floyd_halalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eebd4ee-811e-4ee9-a2fa-087ccf7c4759","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_Emberolesnek_minositette_a_hivatalos_vizsgalat_George_Floyd_halalat","timestamp":"2020. június. 02. 07:21","title":"Emberölésnek minősítette a hivatalos vizsgálat George Floyd halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0033da-7563-4dd7-9326-c9780c750f69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019. június 3-án szívrohamban elhunyt a több rangos irodalmi díjjal kitüntetett író, költő, drámaíró.\r

\r

","shortLead":"2019. június 3-án szívrohamban elhunyt a több rangos irodalmi díjjal kitüntetett író, költő, drámaíró.\r

\r

","id":"20200603_Egy_eve_nincs_velunk_Terey_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b0033da-7563-4dd7-9326-c9780c750f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cb81d2-fab1-4d69-a9f3-c95ad4e43b91","keywords":null,"link":"/kultura/20200603_Egy_eve_nincs_velunk_Terey_Janos","timestamp":"2020. június. 03. 13:47","title":"Egy éve nincs velünk Térey János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a631f3-5bbd-4144-a9aa-56dd3f56a424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adatközpontok számára készített újgenerációs SSD-meghajtókat a Kingston. A tárolók legnagyobbika közel 8 terabájt kapacitású.","shortLead":"Adatközpontok számára készített újgenerációs SSD-meghajtókat a Kingston. A tárolók legnagyobbika közel 8 terabájt...","id":"20200603_kingston_dc1000m_ssd_meghajto_terabajt_tb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4a631f3-5bbd-4144-a9aa-56dd3f56a424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23479315-0248-4009-ba3f-900b2e203a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_kingston_dc1000m_ssd_meghajto_terabajt_tb","timestamp":"2020. június. 03. 11:20","title":"Ez már elég lesz? 7,68 TB-os SSD-ket ad ki a Kingston","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87abae65-5f77-4f7e-afdf-ecd3af8022d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz évvel a megkötése után mérték fel, hogyan viszonyulnak a magyarok a trianoni békeszerződéshez.","shortLead":"Száz évvel a megkötése után mérték fel, hogyan viszonyulnak a magyarok a trianoni békeszerződéshez.","id":"20200602_trianon100_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87abae65-5f77-4f7e-afdf-ecd3af8022d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62bb335-0c41-48b5-aee2-0547466fe910","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_trianon100_felmeres","timestamp":"2020. június. 02. 13:08","title":"A többségnek még mindig fáj Trianon, pedig alig tud róla valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A May 2020 Update a Windows 10 idei egyik nagyon várt frissítőcsomagja. Amely azonban sok számítógépen egyáltalán nem akar települni, és nem a felhasználók hibájából.","shortLead":"A May 2020 Update a Windows 10 idei egyik nagyon várt frissítőcsomagja. Amely azonban sok számítógépen egyáltalán nem...","id":"20200603_windows_10_frissites_may_2020_update_nem_kompatibilis_hibauzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449c5131-88c4-46e1-a1a0-bc190848a13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_windows_10_frissites_may_2020_update_nem_kompatibilis_hibauzenet","timestamp":"2020. június. 03. 11:40","title":"Windows 10-et használ? Így ellenőrizheti, önnél blokkolják-e az új nagy frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51617167-c482-435f-8865-fcf0bbdd1973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május vége felé adta ki az Apple az iOS 13.5-öt és az iPadOS 13.5-öt. Azonban elég sok a gond az új operációsrendszer-változattal, úgyhogy egyelőre meggondolandó a frissítés.","shortLead":"Május vége felé adta ki az Apple az iOS 13.5-öt és az iPadOS 13.5-öt. Azonban elég sok a gond az új...","id":"20200603_apple_ios_135_frissites_telepitese_gondok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51617167-c482-435f-8865-fcf0bbdd1973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8568a60-f0b1-4cc4-823c-07b1fd1a0fd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_apple_ios_135_frissites_telepitese_gondok","timestamp":"2020. június. 03. 13:03","title":"Egyelőre ne frissítse az iPhone-ját, komoly gondok adódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53075de5-b204-49e1-81c5-514d42112c37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai társadalom már George Floyd halála előtt is robbanásközeli állapotban volt a koronavírus okozta válság miatt, az afroamerikai férfi megölése pedig úgy tűnik, hogy az utolsó lökést adta meg az elégedetlenkedő tömegnek. De mi vezetett idáig?","shortLead":"Az amerikai társadalom már George Floyd halála előtt is robbanásközeli állapotban volt a koronavírus okozta válság...","id":"20200602_usa_gazdasag_rasszizmus_koronavirus_george_floyd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53075de5-b204-49e1-81c5-514d42112c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1dc8f70-208d-4dc2-beae-7e7e6222bd60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_usa_gazdasag_rasszizmus_koronavirus_george_floyd","timestamp":"2020. június. 02. 20:00","title":"Az égő kanócra öntöttek egy hordó olajat az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magántulajdonú praxisjoghoz nem nyúlnának. ","shortLead":"A magántulajdonú praxisjoghoz nem nyúlnának. ","id":"20200603_allam_haziorvosi_ellatas_kotelezo_allamositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e3b4f6-61b7-4e2c-b864-9e60649e23a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_allam_haziorvosi_ellatas_kotelezo_allamositas","timestamp":"2020. június. 03. 13:09","title":"Beszállhat az állam a háziorvosi ellátásba, de kötelező államosítás nem várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]