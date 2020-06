Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8806ea1e-288d-473e-a78b-a2e11c39d861","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Két hét múlva már nem csak Lengyelországon belül indít járatokat a LOT. Budapestre is a hét minden napján repülnek újra.","shortLead":"Két hét múlva már nem csak Lengyelországon belül indít járatokat a LOT. Budapestre is a hét minden napján repülnek újra.","id":"20200617_lot_lengyel_repulo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8806ea1e-288d-473e-a78b-a2e11c39d861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae15a3-4392-4525-ae64-5e04b66398f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_lot_lengyel_repulo_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 20:40","title":"A LOT júliustól újraindítja európai járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai volt az operatív törzs utolsó sajtótájékoztatója. A miniszterelnök is megemlékezett róla. ","shortLead":"A szerdai volt az operatív törzs utolsó sajtótájékoztatója. A miniszterelnök is megemlékezett róla. ","id":"20200617_Orban_is_elkoszont_Muller_Ceciliaektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9d415f-0c6c-4896-bec7-c107f967bc12","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Orban_is_elkoszont_Muller_Ceciliaektol","timestamp":"2020. június. 17. 12:08","title":"Orbán is elköszönt Müller Cecíliáéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több tucat mélyebben fekvő ponton öntötte el a fővárost a víz a vasárnapi felhőszakadás miatt. Néhány óra alatt a júniusi teljes csapadékmennyiség majdnem fele hullott le, és ez nem egyedülálló. Ahogy az sem, hogy a hirtelen jött csapadék nem tud elfolyni. A csatornarendszernek nem csak a klímaváltozással járó extrém mennyiségű csapadékkal kell megküzdenie, de azzal is, hogy egyre több a városban a lebetonozott terület. A probléma kezelésére a főváros 2018-as klímastratégiájában egész konkrét javaslatok is voltak.","shortLead":"Több tucat mélyebben fekvő ponton öntötte el a fővárost a víz a vasárnapi felhőszakadás miatt. Néhány óra alatt...","id":"20200616_budapesti_felhoszakadas_extrem_idojaras_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984908cb-f799-4bf5-a787-6d76f27f4795","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_budapesti_felhoszakadas_extrem_idojaras_klimavaltozas","timestamp":"2020. június. 16. 20:00","title":"Törvényszerű, hogy felhőszakadás után elúszik a főváros?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c093fc-d08c-4b3e-8fdc-6f1dc0245eb4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A mélyben szunnyadó indulatok berobbanásával minden előjel nélkül váltott ki az afroamerikai George Floyd halála világszerte tüntetéseket a rasszizmus és a társadalmi egyenlőtlenségek ellen. A szobordöntésekben manifesztálódó akciók segíthetik a jobbító szándék diadalát, de az elfajulásuk visszaüthet.","shortLead":"A mélyben szunnyadó indulatok berobbanásával minden előjel nélkül váltott ki az afroamerikai George Floyd halála...","id":"20200617_Rogton_itelnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c093fc-d08c-4b3e-8fdc-6f1dc0245eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86603707-956a-4ce4-a446-47bd1588e51e","keywords":null,"link":"/360/20200617_Rogton_itelnek","timestamp":"2020. június. 17. 11:05","title":"George Floyd halála felszínre hozta a kérdést, lehet-e végképp eltörölni a múltat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyvertelen volt, és nem támadt a rendőrökre az a férfi, akinek a haláláról korábban számolt be a Terrorelhárítási Központ. ","shortLead":"Fegyvertelen volt, és nem támadt a rendőrökre az a férfi, akinek a haláláról korábban számolt be a Terrorelhárítási...","id":"20200617_TEK_rendorok_halal_salgotarjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a9e715-4cfd-4db3-9b54-b5a24b5541f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_TEK_rendorok_halal_salgotarjan","timestamp":"2020. június. 17. 16:52","title":"TEK: Nem támadt a rendőrökre a férfi, aki intézkedés közben meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab757d4a-e4d1-4c43-bece-f2496b858fec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gazdája szerint a macska segített neki legyőzni heroinfüggőségét. Film is készült az életükről.","shortLead":"Gazdája szerint a macska segített neki legyőzni heroinfüggőségét. Film is készült az életükről.","id":"20200618_utcamacska_bob_james_bowen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab757d4a-e4d1-4c43-bece-f2496b858fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1510552b-da8e-48c7-a58a-4a4ab926bb0e","keywords":null,"link":"/elet/20200618_utcamacska_bob_james_bowen","timestamp":"2020. június. 18. 05:36","title":"Elpusztult a világ leghíresebb kóbor macskája, Bob","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad8afac-be9d-40b0-bbf9-4f92b5433094","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Keraphyton mawsoniae nevet kapta az a faj, amelynek több mint 300 millió éves fosszíliáját az 1960-as évek közepén találták meg a paleontológusok.","shortLead":"Keraphyton mawsoniae nevet kapta az a faj, amelynek több mint 300 millió éves fosszíliáját az 1960-as évek közepén...","id":"20200617_fosszilia_maradvany_noveny_felfedezes_paleontologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad8afac-be9d-40b0-bbf9-4f92b5433094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d689997-7f4e-41d3-a079-a13a6af19d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_fosszilia_maradvany_noveny_felfedezes_paleontologia","timestamp":"2020. június. 17. 20:03","title":"56 éven át hevert a raktárban, kiderült, hogy egy új fajt rejt a 300+ millió éves fosszília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt idén nem lesz Bálványosi Szabadegyetem.","shortLead":"A koronavírus miatt idén nem lesz Bálványosi Szabadegyetem.","id":"20200616_Elmarad_Tusvanyos_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09ffbb2-8c62-4c7a-b862-88f9a6678691","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Elmarad_Tusvanyos_Orban","timestamp":"2020. június. 16. 13:44","title":"Elmarad az idei Tusványos, ahol Orbán a legerősebb beszédeit szokta mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]