[{"available":true,"c_guid":"dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Szeptemberben visszaengedik a szurkolókat a stadionokba.","shortLead":"Szeptemberben visszaengedik a szurkolókat a stadionokba.","id":"20200719_A_nemet_focidrukkerek_is_megkapjak_amit_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c65ffc2-5569-4aff-bc45-5216d44b1371","keywords":null,"link":"/sport/20200719_A_nemet_focidrukkerek_is_megkapjak_amit_a_magyarok","timestamp":"2020. július. 19. 13:05","title":"A német focidrukkerek is megkapják, amit a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: különbség, gondviselés, hackertámadás, repülő, vadászlét.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200719_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a118357-60aa-47a7-b39b-83243b6a1bf3","keywords":null,"link":"/360/20200719_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. július. 19. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya mindenhol csalásokba és hazugságokba ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem gyanúsítják, de kihallgatják az egyházmegye egyik önkéntesét a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz ügyében.","shortLead":"Nem gyanúsítják, de kihallgatják az egyházmegye egyik önkéntesét a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz ügyében.","id":"20200719_Egyhazmegyei_onkentest_hallgatnak_ki_a_nantesi_szekesegyhaz_leegese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d3cdb-1f5e-4097-ad95-f58785c0ae9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Egyhazmegyei_onkentest_hallgatnak_ki_a_nantesi_szekesegyhaz_leegese_miatt","timestamp":"2020. július. 19. 11:15","title":"Egyházmegyei önkéntest hallgatnak ki a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Más termékeknél is erre lehet számítani.","shortLead":"Más termékeknél is erre lehet számítani.","id":"20200718_Papirpalackban_adjak_jovore_a_whiskyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461aa52a-b4e2-481d-a25f-83d95b539c4b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_Papirpalackban_adjak_jovore_a_whiskyt","timestamp":"2020. július. 18. 10:31","title":"Papírpalackban adják jövőre a whiskyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9ac15e-8397-4c3e-869e-8b265988d3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint ősszel indul a Filmalap streaming szolgáltatása.","shortLead":"Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint ősszel indul a Filmalap streaming szolgáltatása.","id":"20200718_A_Netflix_gyarthatja_a_Hunyadi_filmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c9ac15e-8397-4c3e-869e-8b265988d3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02a0b72-55cf-4902-b80c-83122555e686","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_A_Netflix_gyarthatja_a_Hunyadi_filmet","timestamp":"2020. július. 18. 14:52","title":"A Netflix gyárthatja a Hunyadi filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292d9a33-cc16-43ff-a671-c5bc8ff17e11","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egy a válság előtt készült reprezentatív kutatásból is az látszik, hogy ha a külföldön dolgozó magyarok mindent mérlegre tesznek, akkor nem jönnek haza, és tömegesen most sem döntenek másképp – mondja Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója. Interjú.","shortLead":"Egy a válság előtt készült reprezentatív kutatásból is az látszik, hogy ha a külföldön dolgozó magyarok mindent...","id":"202029__hars_agnes_kozgazdasz__kulfoldi_munkarol_jarvanyhatasrol__hataratlepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=292d9a33-cc16-43ff-a671-c5bc8ff17e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85528a53-512e-45d7-a9e4-3804310eeebf","keywords":null,"link":"/360/202029__hars_agnes_kozgazdasz__kulfoldi_munkarol_jarvanyhatasrol__hataratlepes","timestamp":"2020. július. 20. 07:00","title":"Járvány ide, gazdasági leállás oda, a külföldön dolgozó magyarok inkább kint maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02456977-347b-4996-9e61-6d66565a7c3d","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Majdnem 80 ezer fertőzött és több mint 5500 halott a tízmilliós országban – a hivatalos adatok szerint egyelőre ez a különutas svéd koronavírus-modell eredménye. Ez elsőre akár teljes bukásnak is tűnhet, de ha a számok mögé nézünk, már egyáltalán nem ilyen egyértelmű a helyzet. Miközben az ország nyitva maradt, a halálozások és a súlyos esetek száma folyamatosan csökken, sőt a legújabb adatok szerint Stockholmban a nyájimmunitás sincs már messze. ","shortLead":"Majdnem 80 ezer fertőzött és több mint 5500 halott a tízmilliós országban – a hivatalos adatok szerint egyelőre...","id":"20200719_svedorszag_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02456977-347b-4996-9e61-6d66565a7c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc95794-dab8-474b-8e12-7b8a49fccb90","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_svedorszag_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 19. 15:00","title":"Most akkor megbukott a svéd koronavírus-modell, vagy nekik volt igazuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abed3e3-bc76-42fc-8668-562b2bf54d73","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A showbiznisz gyermekei című dokumentumfilm eredeti fotók, interjúk és archív felvételek segítségével igyekszik körbejárni, mit jelent forgatásokon, fotózásokon, és kamerák kereszttüzében felnőni. A rendező korábban maga is gyerekszínész volt, de első kézből szerzett tapasztalataival nem tolakszik az előtérbe, helyette többek között Milla Jovovich, Evan Rachel Wood, Henry Thomas és Mara Wilson beszélnek a történeteikről a felemás végeredményű filmben.","shortLead":"A showbiznisz gyermekei című dokumentumfilm eredeti fotók, interjúk és archív felvételek segítségével igyekszik...","id":"20200718_Ha_a_felnottek_vilagaban_probalsz_eligazodni_hogyan_maradhatnal_gyerek_hbo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2abed3e3-bc76-42fc-8668-562b2bf54d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c701dc6-23a6-4ea5-a7ad-90810a5a102a","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Ha_a_felnottek_vilagaban_probalsz_eligazodni_hogyan_maradhatnal_gyerek_hbo","timestamp":"2020. július. 18. 17:00","title":"Ha a felnőttek világában próbálsz eligazodni, hogyan maradhatnál gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]