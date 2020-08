Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0eeca12-1934-45a2-8d68-58c9bd350e6b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan fest egy Volkswagen Bogár és egy Rolls-Royce szerelemgyereke.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan fest egy Volkswagen Bogár és egy Rolls-Royce szerelemgyereke.","id":"20200827_volksrolls_korbefotoztuk_az_egyedi_luxus_bogarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0eeca12-1934-45a2-8d68-58c9bd350e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f2aa82-734e-4145-b1d7-588552429e45","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_volksrolls_korbefotoztuk_az_egyedi_luxus_bogarat","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:21","title":"VolksRolls: körbefotóztuk az egyedi luxus Bogarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f9dc36-d213-4af4-a335-b5b9c07c481c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Októberben érkezik a mozikba Herendi Gábor legújabb filmje, a Toxikoma, amely Szabó Győző azonos című drogvallomás-bestsellerének legkeményebb, a szerző-színész életének sorsfordító időszakát viszi vászonra. ","shortLead":"Októberben érkezik a mozikba Herendi Gábor legújabb filmje, a Toxikoma, amely Szabó Győző azonos című...","id":"20200827_Toxikoma_elozetes_Szabo_Gyozo_Csernus_Imre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f9dc36-d213-4af4-a335-b5b9c07c481c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba956828-25e6-4329-ad1e-87b56c43ea28","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_Toxikoma_elozetes_Szabo_Gyozo_Csernus_Imre","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:54","title":"Egymásnak feszül a drogos alfahím és az istent játszó pszichiáter – itt a Toxikoma első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b50c1f1-9d0a-4fed-a9f8-f0aced30e856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Roundhayi kerti jelenet címen ismert képsort 1888. október 14-én rögzítették, a legelső fennmaradt filmként tartják számon. Most már színesben, 60 képkocka/másodperc lejátszási sebességgel is megnézhetjük.","shortLead":"A Roundhayi kerti jelenet címen ismert képsort 1888. október 14-én rögzítették, a legelső fennmaradt filmként tartják...","id":"20200827_mesterseges_intelligencia_roundhayi_kerti_jelenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b50c1f1-9d0a-4fed-a9f8-f0aced30e856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e118150b-d89d-4728-bfe2-a3229d60520d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_mesterseges_intelligencia_roundhayi_kerti_jelenet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:03","title":"Ráeresztették a mesterséges intelligenciát az 1888-ban készült filmre – lenyűgözően néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c83a27-a26b-4787-a15a-5c79f663e32f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Majdnem olyan pontos, mint a GPS, de nem lehet megzavarni. Ez a mágneses navigáció fő előnye. ","shortLead":"Majdnem olyan pontos, mint a GPS, de nem lehet megzavarni. Ez a mágneses navigáció fő előnye. ","id":"202035_magneses_navigacio_iranymutato_fejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1c83a27-a26b-4787-a15a-5c79f663e32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2cdfdbf-0d35-4245-a414-d0430148284c","keywords":null,"link":"/360/202035_magneses_navigacio_iranymutato_fejlesztes","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:00","title":"Nem GPS és nem is iránytű, mégis lehet vele navigálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sensor Tower piacelemző cég összesítette, az App Store-ban és a Play áruházban kínált mobilos játékok mennyit hoztak az Apple és a Google konyhájára.","shortLead":"A Sensor Tower piacelemző cég összesítette, az App Store-ban és a Play áruházban kínált mobilos játékok mennyit hoztak...","id":"20200827_apple_app_store_mobilos_jatek_bevetel_2020h1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1107812f-e228-4ea5-b4d9-c9bcdb4a01c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_apple_app_store_mobilos_jatek_bevetel_2020h1","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:33","title":"Felfoghatatlanul sok pénzt keresett az Apple a mobilos játékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ahogy egyre többen szeretnék a fenntartható befektetést választani, sok cég is felfedezi, hogy a fenntarthatósági mutatóikkal lehet trükközni. Szerencsére a gyanús jeleket észrevehetik a befektetőjelöltek is egy kis odafigyeléssel.","shortLead":"Ahogy egyre többen szeretnék a fenntartható befektetést választani, sok cég is felfedezi, hogy a fenntarthatósági...","id":"20200828_fenntarthato_greenwashing_zold_befektetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4aeccae-b95f-4dd3-871f-6160f369e9ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_fenntarthato_greenwashing_zold_befektetes","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:42","title":"Fenntartható befektetésre szánná a pénzét? Figyeljen, nehogy álzöldek csapják be!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzat tagjai közül többen karanténba vonultak. Az érintettek közt van Orbán Balázs is, az ő tesztje negatív lett.","shortLead":"A kormányzat tagjai közül többen karanténba vonultak. Az érintettek közt van Orbán Balázs is, az ő tesztje negatív lett.","id":"20200827_orban_balazs_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268bbde1-9c1d-40ce-8d3c-b11f31b0563a","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_orban_balazs_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:59","title":"Orbán Balázs: Negatív az első teszteredményem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rendkívül sikeres az állami közbeszerzéseken a Mészáros-közeli 4iG, amely az űrt is megcélozza. ","shortLead":"Rendkívül sikeres az állami közbeszerzéseken a Mészáros-közeli 4iG, amely az űrt is megcélozza. ","id":"20200826_orban_4ig_tavkozles_antenna_hungaria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba93c965-1727-4769-883c-1494c65117f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_orban_4ig_tavkozles_antenna_hungaria","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:33","title":"Újabb lépéssel került közelebb Orbán Viktor az egyik álmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]