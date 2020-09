Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Jelentősen gyorsítaná a főváros a CT- és MR-diagnosztikához való hozzájutást. Ezzel a kormányzati intézkedések hiányosságait is orvosolná.","shortLead":"Jelentősen gyorsítaná a főváros a CT- és MR-diagnosztikához való hozzájutást. Ezzel a kormányzati intézkedések...","id":"202036__budapesti_diagnosztika__gyorsitas__beavatkozasi_pont__kiserleti_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b820b6bd-774f-4288-82d2-e9f95dd63628","keywords":null,"link":"/360/202036__budapesti_diagnosztika__gyorsitas__beavatkozasi_pont__kiserleti_kezeles","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:00","title":"Várólista-felezés: az idei rákdiagnosztikai keretből csak jövőre lehet valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035cfb4d-1c76-4954-b840-41d5ee67b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel új lapkacsaládjának bemutatója után az Asus is megvillantotta azokat a gépeit, amelyek már a gyártó Tiger Lake nevű chipjeit használják. ","shortLead":"Az Intel új lapkacsaládjának bemutatója után az Asus is megvillantotta azokat a gépeit, amelyek már a gyártó Tiger Lake...","id":"20200903_intel_11_generacio_tiger_lake_processzor_asus_zenbook_2020_laptopok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=035cfb4d-1c76-4954-b840-41d5ee67b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21db0cd6-2a58-4979-a511-59120fa5a7d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_intel_11_generacio_tiger_lake_processzor_asus_zenbook_2020_laptopok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 18:23","title":"12 óra üzemidő, mozgásérzékelő, új Intel chipek: ilyenek lettek az Asus Tiger Lake laptopjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle korlátlanságot és nagyobb rugalmasságot ígér lakossági ügyfeleinek a Telekom a szeptember 4-én megújuló vezetékes- és mobil díjcsomagjai bevezetésével.","shortLead":"Többféle korlátlanságot és nagyobb rugalmasságot ígér lakossági ügyfeleinek a Telekom a szeptember 4-én megújuló...","id":"20200903_telekom_uj_tarifak_mobil_otthoni_vezetekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3823d577-852b-483e-ab72-dcdd2bfa71d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_telekom_uj_tarifak_mobil_otthoni_vezetekes","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:33","title":"Holnap teljesen megváltoznak a Telekom tarifái, a mobilos és az otthoni díjcsomagok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei európai üzletágának egyik vezetője, Walter Ji szerint a Huawei nem, hogy nem tűnik el Európából, de az előttünk álló évtizedben piacvezetővé fog válni.","shortLead":"A Huawei európai üzletágának egyik vezetője, Walter Ji szerint a Huawei nem, hogy nem tűnik el Európából, de...","id":"20200904_huawei_europa_mobilpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fa889c-9210-4cc6-8b05-a6f1a204c224","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_huawei_europa_mobilpiac","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:13","title":"Huawei: Nem megyünk sehova Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság becslése szerint mintegy 1,8 milliárd dolláros költséggel járna, hogy a telekommunikációs cégek ne használják a Huawei és a ZTE eszközeit a hálózatukon.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság becslése szerint mintegy 1,8 milliárd dolláros költséggel járna...","id":"20200904_huawei_zte_szovetsegi_kommunikacios_bizottsag_fcc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8baf3b4b-c0d8-4992-b68b-52bf6f10be66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_huawei_zte_szovetsegi_kommunikacios_bizottsag_fcc","timestamp":"2020. szeptember. 04. 20:03","title":"Nagyon sok pénzébe kerülhet Amerikának, hogy lecseréljék a Huawei eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórból több mint 17 millióan gyógyultak fel.","shortLead":"A kórból több mint 17 millióan gyógyultak fel.","id":"20200904_koronavirus_fertozott_gyogyult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74751307-e175-4e0a-bf8f-998b82507dad","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_koronavirus_fertozott_gyogyult","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:05","title":"Koronavírus: 26,2 milliónál tart a biztosan fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be54645c-6ca8-4944-82e5-3be0bc25054f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már belengették, hogy lesz a OnePlus Nordnak kihívója, és a viszonylag olcsó, de ehhez képest azért erős specifikációjú telefont a Xiaomiből kivált Poco jegyzi majd. Mindez immár hivatalos, a Poco ugyanis közzétette újdonságának bejelentési dátumát.","shortLead":"Egy ideje már belengették, hogy lesz a OnePlus Nordnak kihívója, és a viszonylag olcsó, de ehhez képest azért erős...","id":"20200904_poco_x3_nfc_bemutato_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be54645c-6ca8-4944-82e5-3be0bc25054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3389055d-68ff-466e-b270-6ef73c9d2c25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_poco_x3_nfc_bemutato_specifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:03","title":"A Xiaomiből vált ki, most új telefont dob piacra a Poco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"A külügyminiszter úgy nyaralt Szíjj László luxusjachtján, hogy arra a vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze, ha viszont ajándékba kapta az utat, az korrupciós problémákat vethet fel. Szijjártó eddig nem adott magyarázatot, valaki viszont feljelentette. Kérdés, mire jut az ügyészség, már ha jut valamire egyáltalán.\r

","shortLead":"A külügyminiszter úgy nyaralt Szíjj László luxusjachtján, hogy arra a vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze, ha...","id":"20200903_Feljelentettek_Szijjartot_a_luxusjachtozas_miatt_a_Kozponti_Nyomozo_Fougyeszsegen_az_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df52d3f4-d87e-4432-b02d-13726d07608d","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Feljelentettek_Szijjartot_a_luxusjachtozas_miatt_a_Kozponti_Nyomozo_Fougyeszsegen_az_ugy","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:33","title":"Feljelentették Szijjártót a luxusjachtozás miatt, a Központi Nyomozó Főügyészségen van az ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]