[{"available":true,"c_guid":"b8ed3151-dca9-4e44-a935-accef7b44fe6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű hálózatkutató arra figyelmeztet, hogy az emelkedő esetszámok miatt komolyan kell venni a maszkviselést. ","shortLead":"A világhírű hálózatkutató arra figyelmeztet, hogy az emelkedő esetszámok miatt komolyan kell venni a maszkviselést. ","id":"20200908_barabasi_albert_laszlo_koronavirus_jarvany_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ed3151-dca9-4e44-a935-accef7b44fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0de3d85-ff78-4a44-8af1-fa08becc7925","keywords":null,"link":"/elet/20200908_barabasi_albert_laszlo_koronavirus_jarvany_maszk","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:49","title":"Barabási Albert-László a járványról: Felégettük azt az egészségi tőkét, amelyért tavasszal megdolgoztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatóinak részvételével kezdte meg munkáját a HumanE-AI-Net európai mesterséges intelligencia kiválósági hálózat – közölte a budapesti egyetem.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatóinak részvételével kezdte meg munkáját a HumanE-AI-Net európai...","id":"20200907_humane_ai_net_kivalosagi_halozat_europai_mesterseges_intelligencia_elte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6ca5fb-0e26-4bd1-8476-d90190c2785a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_humane_ai_net_kivalosagi_halozat_europai_mesterseges_intelligencia_elte","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:33","title":"Megteremtenék az európai mesterséges intelligenciát, itthonról az ELTE szállt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A házhoz szállított sajttortától és fagyasztott csirkétől elkezdve az Antarktiszt átrepülő légi turizmusig: a legkülönfélébb ötletekkel próbálnak talpon maradni a légitársaságok.","shortLead":"A házhoz szállított sajttortától és fagyasztott csirkétől elkezdve az Antarktiszt átrepülő légi turizmusig...","id":"20200907_Mindent_bevetnek_a_tulelesert_kuzdo_legitarsasagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac919a40-3c50-4788-aea5-29269e79fa42","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_Mindent_bevetnek_a_tulelesert_kuzdo_legitarsasagok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:56","title":"A legőrültebb ötleteket is bevetik a túlélésért küzdő légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyar építőipari vállalatok labdába sem rúgnak a régió többi országában, de két Mészáros-érdekeltség magyarországi előkelő helyezésének köszönhetően így is befér a régiós top 20-ba.","shortLead":"A magyar építőipari vállalatok labdába sem rúgnak a régió többi országában, de két Mészáros-érdekeltség magyarországi...","id":"20200908_A_top_5_epitoipari_kozbeszerzesnyero_cegbol_ketto_Meszaroserdekeltseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a2aab1-5f90-4ba0-b6fb-08ba2f905f9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_A_top_5_epitoipari_kozbeszerzesnyero_cegbol_ketto_Meszaroserdekeltseg","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:33","title":"A top 5 építőipari közbeszerzés-nyerő cégből kettő Mészáros-érdekeltség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint ha nincs helikopter, választania kellett volna például a határon túli magyar párt jelöltjei, és egy berettyóújfalui átadás között.","shortLead":"A külügyminiszter szerint ha nincs helikopter, választania kellett volna például a határon túli magyar párt jelöltjei...","id":"20200907_Szijjarto_kerdessel_reagalt_a_helikopterezese_koruli_kerdesekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7c7829-174c-4e0c-abad-4fec6edfa146","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Szijjarto_kerdessel_reagalt_a_helikopterezese_koruli_kerdesekre","timestamp":"2020. szeptember. 07. 19:50","title":"Szijjártó kérdéssel reagált a helikopterezése körüli kérdésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KryptoCibule nevű kártevő a trükkös fajtából való: ott, ahol munkához lát, a számítógép erőforrásait használva kezd kriptopénzt bányászni.","shortLead":"A KryptoCibule nevű kártevő a trükkös fajtából való: ott, ahol munkához lát, a számítógép erőforrásait használva kezd...","id":"20200907_torrent_virus_kriptopenz_kryptocibule_szamitogep_videortya_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576165d1-8e5b-4e21-9630-dafe84ac9932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_torrent_virus_kriptopenz_kryptocibule_szamitogep_videortya_processzor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:33","title":"Torrenten át terjed egy új számítógépes vírus, lassítja a PC-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a szlovákiai magyar filmes és színházi szakma jeles képviselői. ","shortLead":"Egy nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a szlovákiai magyar filmes és színházi szakma jeles képviselői. ","id":"20200906_A_szlovakiai_magyar_szinhazi_es_filmmuveszek_is_kialltak_az_SZFE_szabadsaga_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af85bd0c-d397-442c-b00e-bc485b60d305","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_A_szlovakiai_magyar_szinhazi_es_filmmuveszek_is_kialltak_az_SZFE_szabadsaga_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:36","title":"A szlovákiai magyar színházi és filmművészek is kiálltak az SZFE szabadsága mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6dff81d-bb71-4f06-8fec-23d4a9e64899","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két napos Föld körüli út után tért vissza a kínai űrhajó, amiből nem lesz űrszemét.","shortLead":"Két napos Föld körüli út után tért vissza a kínai űrhajó, amiből nem lesz űrszemét.","id":"20200906_Sikeresen_visszatert_a_Foldre_Kina_ujrahasznosithato_kiserleti_urhajoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6dff81d-bb71-4f06-8fec-23d4a9e64899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e91c74e-f5d5-42a9-a360-219a1838e2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_Sikeresen_visszatert_a_Foldre_Kina_ujrahasznosithato_kiserleti_urhajoja","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:45","title":"Sikeresen visszatért a Földre Kína újrahasznosítható kísérleti űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]