[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy vállalkozói felmérés megkérdezettjeinek közel fele a kata-adóemelést sem utasítja el.","shortLead":"Egy vállalkozói felmérés megkérdezettjeinek közel fele a kata-adóemelést sem utasítja el.","id":"20200908_A_vallalkozasok_nyitottak_a_kata_valtoztatasara_de_parbeszedet_szeretnenek_a_kormannyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c23d20-0133-4fd5-87cf-dff81567990f","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_A_vallalkozasok_nyitottak_a_kata_valtoztatasara_de_parbeszedet_szeretnenek_a_kormannyal","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:50","title":"A vállalkozások nyitottak a kata változtatására, de párbeszédet szeretnének a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új igazgatótanácsi tagok és vezető tisztségviselők érkeznek az Appeninnhez.","shortLead":"Új igazgatótanácsi tagok és vezető tisztségviselők érkeznek az Appeninnhez.","id":"20200908_Miutan_Tiborcz_kiszallt_felmondott_az_Appeninn_vezerigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa87ea6-f921-4863-9861-f50f79df1527","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_Miutan_Tiborcz_kiszallt_felmondott_az_Appeninn_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:59","title":"Miután Tiborcz kiszállt, felmondott az Appeninn vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiszteli és csodálja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak a bátorságát. ","shortLead":"Tiszteli és csodálja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak a bátorságát. ","id":"20200908_John_Lithgow_tenyeren_is_ott_van_az_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7547720c-34eb-4733-bfbc-4d8ea7b6aa86","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_John_Lithgow_tenyeren_is_ott_van_az_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:37","title":"John Lithgow tenyerén is ott van az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összesen már hat gyártóval szerződött le az Európai Bizottság oltóanyag beszerzésre. ","shortLead":"Összesen már hat gyártóval szerződött le az Európai Bizottság oltóanyag beszerzésre. ","id":"20200909_vakcina_gyarto_biontech_pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f7853-e24e-4451-9dbb-07c28955a592","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_vakcina_gyarto_biontech_pfizer","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:51","title":"Még egy vakcinagyártóval leszerződött az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tony Blair, a britek egykori miniszterelnöke szerint ha valakinek beadják a koronavírus elleni vakcinát, azt fel kellene tüntetni a digitális személyi igazolványában is. (Ennek hazai megfelelője az egy ideje már forgalomban lévő e-személyi.) A Big Brother Watch jogvédő szervezet szerint ez nem olyan jó ötlet.","shortLead":"Tony Blair, a britek egykori miniszterelnöke szerint ha valakinek beadják a koronavírus elleni vakcinát, azt fel...","id":"20200910_tony_blair_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina_digitalis_szemelyi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0215cf-fef3-4b18-a0c4-722bb5ef28a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_tony_blair_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina_digitalis_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:03","title":"Tony Blair szerint be kellene írni a személyibe, hogy ki kapott koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f094f4fb-ff85-46c6-b19d-0d08f6b880d5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hamarosan egy 306 lóerős plugin hibrid szabadidő-autó és a megújult Swift színesíti a Suzuki hazai kínálatát. ","shortLead":"Hamarosan egy 306 lóerős plugin hibrid szabadidő-autó és a megújult Swift színesíti a Suzuki hazai kínálatát. ","id":"20200908_oktoberben_johetnek_magyarorszagra_az_elso_zold_rendszamos_suzukik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f094f4fb-ff85-46c6-b19d-0d08f6b880d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdbb399-4060-41ec-95c5-491d0b9bb143","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_oktoberben_johetnek_magyarorszagra_az_elso_zold_rendszamos_suzukik","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:34","title":"Októberben jöhetnek Magyarországra az első zöld rendszámos Suzukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az LMVH is érzi a koronavírus-járvány miatti válságot, mégsem veszik meg a Tiffany ékszercéget.","shortLead":"Az LMVH is érzi a koronavírus-járvány miatti válságot, mégsem veszik meg a Tiffany ékszercéget.","id":"20200909_Visszalepett_a_tortenelmi_luxusfelvasarlastol_az_LVMH","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d34201-88d8-4418-8844-0f666b788cea","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_Visszalepett_a_tortenelmi_luxusfelvasarlastol_az_LVMH","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:23","title":"Meghiúsul a luxusipar valaha volt legnagyobbb felvásárlási kísérlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annak ellenére nőtt nagyot az infláció, hogy az üzemanyagok ára esik.","shortLead":"Annak ellenére nőtt nagyot az infláció, hogy az üzemanyagok ára esik.","id":"20200909_elelmiszer_inflacio_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393937e4-4d3d-45a3-be66-12e05943c090","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_elelmiszer_inflacio_dragulas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:01","title":"Megállíthatatlanul drágulnak az élelmiszerek, tovább nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]