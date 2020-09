Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon. Csakhogy valódi OnePlus fülesekről volt szó.","shortLead":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon...","id":"20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef5cc-a964-46ed-ac35-ef71ad5b2d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:03","title":"2000 hamis AirPodsra csaptak le az amerikai vámosok, de nagyon benézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christoph Metzeldert tavaly ősszel jelentette fel az akkori élettársa azzal, hogy gyerekpornó-felvételeket kapott tőle.","shortLead":"Christoph Metzeldert tavaly ősszel jelentette fel az akkori élettársa azzal, hogy gyerekpornó-felvételeket kapott tőle.","id":"20200915_christoph_metzelder_nemet_valogatott_gyerekporno_beismeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41df563-d850-4ca1-9bf3-6c6b17d8bc5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_christoph_metzelder_nemet_valogatott_gyerekporno_beismeres","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:18","title":"Elismerte a gyermekpornográfiáról szóló vádakat az egykori német válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac058fcd-890b-4f7f-a453-e8718d516a3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Politikailag abszolút korrekt világunkban a japán gyártó egy merészen izgalmas sportkocsival rukkolt elő, de sajnos van vele egy számunkra komoly probléma. ","shortLead":"Politikailag abszolút korrekt világunkban a japán gyártó egy merészen izgalmas sportkocsival rukkolt elő, de sajnos van...","id":"20200916_retro_stilusban_biturbo_motorral_kezivaltoval_itt_a_nissan_z_proto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac058fcd-890b-4f7f-a453-e8718d516a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e842269-492c-442c-9d11-86430ff2e5f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_retro_stilusban_biturbo_motorral_kezivaltoval_itt_a_nissan_z_proto","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:59","title":"Retro stílusban, biturbó motorral, kéziváltóval itt a Nissan Z Proto","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egyértelműen annak következménye, hogy rendkívül sokan töltötték a nyári szabadságukat a Balaton környékén. ","shortLead":"Ez egyértelműen annak következménye, hogy rendkívül sokan töltötték a nyári szabadságukat a Balaton környékén. ","id":"20200916_Mint_a_cukrot_ugy_vettek_a_gyogyszereket_a_Balatonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c604af3-35bd-41ee-96fb-b3ac21b5e7eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_Mint_a_cukrot_ugy_vettek_a_gyogyszereket_a_Balatonnal","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:10","title":"Mint a cukrot, úgy vették a gyógyszereket a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy 50 négyzetméteres lakás villanyórája mért óriási fogyasztást.","shortLead":"Egy 50 négyzetméteres lakás villanyórája mért óriási fogyasztást.","id":"20200915_villanyszamla_dunakeszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba52de69-a9eb-4033-b4b0-cd79899c517b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_villanyszamla_dunakeszi","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:38","title":"Egymilliós villanyszámlát kapott egy dunakeszi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Három hét után erősítette meg Kína, hogy elfogtak augusztusban 12 hongkongit. A kínai hatóságok gyanúja szerint Hongkongból Tajvanra akartak szökni egy motorcsónakkal. ","shortLead":"Három hét után erősítette meg Kína, hogy elfogtak augusztusban 12 hongkongit. A kínai hatóságok gyanúja szerint...","id":"20200915_Tizenket_hongkongit_vett_orizetbe_Kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212cac98-310c-4ee5-86e8-87074a57d01b","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_Tizenket_hongkongit_vett_orizetbe_Kina","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:50","title":"Tizenkét hongkongit vett őrizetbe Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha a Színművészeti Egyetem is elesik, akkor Orbán valószínűleg bevégezte a nagy művet: immár az összes független intézményt megkaparintotta – írja a magyar születésű angol író a The Guardianben.","shortLead":"Ha a Színművészeti Egyetem is elesik, akkor Orbán valószínűleg bevégezte a nagy művet: immár az összes független...","id":"20200916_Mar_csak_a_diakok_allnak_ellent_Orban_hatalmi_terjeszkedesenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bbc57a-7b35-4f7d-9cbc-2cd6c5b7da99","keywords":null,"link":"/360/20200916_Mar_csak_a_diakok_allnak_ellent_Orban_hatalmi_terjeszkedesenek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:21","title":"George Szirtes író: Már csak a diákok állnak ellent Orbán hatalmi terjeszkedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hosszú évek óta már Budapesten sem használják azokat a gyaloglást és kerékpározást egyszerre lehetetlenné tévő megoldásokat, amelyekkel a városvezetés most visszaállítja a 2x2 sávos gépjárműforgalmat a pesti Nagykörút déli részén. Ez nem véletlen.","shortLead":"Hosszú évek óta már Budapesten sem használják azokat a gyaloglást és kerékpározást egyszerre lehetetlenné tévő...","id":"20200916_Kerekparosbarat_Nagykorut_itt_ver_fog_folyni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89735-ef79-4ed0-a07d-ec64a038bb65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Kerekparosbarat_Nagykorut_itt_ver_fog_folyni","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:30","title":"Az új nagykörúti rend nem kerékpárosbarát, nem is gyalogosbarát, viszont balesetveszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]