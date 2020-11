Ünneppel készültek az ezredikre, most élőben közvetíti a Vígszínház a harminckét éve folyamatosan műsoron lévő A padlás 999. előadását. Egy videóban újra hallhatjuk Kaszás Attilát is.

November 14-én 19 órától a Vígszínház élőben, online közvetíti A padlás című musical 999. előadását: az 1988. január 29-én bemutatott magyar zenés előadásnak aznap délután a 999., este pedig már az 1000. előadására készültek. És bár a kormány járványügyi bejelentése után eleinte az sem volt biztos, hogy élőben lehet előadásokat közvetíteni a színházakból a kötelező bezárás után, ezt a rendelet végül lehetővé tette, így bár a délutáni előadás elmarad, este viszont online megtartják „a mínusz egyedik jubileumot”.

A színházak egy héten át fölöslegesen dolgoztak, hogy megfeleljenek a múlt heti rendeletnek A színházak bezárnak - jelentette be hétfői beszédében a miniszterelnök. Munkába járni ugyanakkor szabad. Mi lesz akkor az online közvetített színházi előadásokkal?

A padlás Sztevanovity Dusán ötletéből, Presser Gábor zenéjével és Horváth Péter írói közreműködésével született meg, Marton László rendezésében, emlékeztet a színház közleménye. „Sokat változott az időben, hogy mit jelent számomra ez a darab. A felkészülés éve tele volt szorongással: megél-e egy ilyen, puritán zenés játék a hatalmas Vígszínházban? A premiert az emeleti világosító fülkében izgultam végig. Aztán futottam, hogy leérjek a földszintre, mielőtt elnémul a nézőtér. Leértem. És még vagy húsz percig toporogtam szerzőtársaimmal az ügyelőpultnál, míg végül a színészek betereltek a színpadra. Felülmúlhatatlan érzés volt” – mondta a bemutatóról Sztevanovity Dusán.

Harminckét és fél évével, eddig 998 előadásával és több mint egymillió eladott jegyével A padlás egyértelműen sikertörténet, de a színház most felidézi: a produkció a legkevésbé sem ideális körülmények között készült. Presser Gábor így emlékszik vissza: „A színház épp kutyaszorítóba került, nem kaptunk meg egy aktuális dotációt, a díszlet csupa korábban használt bútorból, kacatból állt, és így tökéletes, de Fehér Miklós díszlettervezőnek esélye sem volt, hogy bármi mást is kigondoljon. Neki is – akárcsak Jánoskúti Mártának a jelmezekre – fillérek jutottak. A zenét is egyedül játszottam fel, zenészekre sem jutott pénz. Egészen más okból, az előttünk készülő darab csúszása miatt a nagyszínpad helyett a Házi Színpadon kellett próbálni, néhány léc és vásznak jelezték a díszleteket, a színészeknek vigyázniuk kellett, hova lépnek, nehogy még baleset is legyen. Minden előjel erősen billegett.”

A színház a 999. előadásra készülve összevágott egy videót, amelyen a musical leghíresebb dalát éneklik a főszerepet, Rádióst eddig játszó színészek, köztük a tragikusan korán meghalt Kaszás Attila. A videón Kaszás, Szőcs Artúr, Wunderlich József és Ember Márk énekel; Kaszás Attilától Oberfrank Pál vette át a szerepet, de róla nincs felvétel a Vígszínház archívumában.

A darab nyers változatát Dusán írta, a most játszott szövegkönyv azonban Horváth Péter segítségével nyerte el végleges formáját. „Kétnaponta olvastam fel az elkészült jeleneteket a stábnak, köztük Radnóti Zsuzsának, aki okos tanácsaival segítette a munkámat. Javasoltam néhány új dalt is… Így született, többek közt, a Szilvásgombóc is, bár én eredetileg palacsintát szerettem volna. Dusán zseniálisan változtatta gombócra: »Íme, a Föld…« Szerencsés konstellációban álltak fölöttünk a csillagok” – mondja Horváth Péter.

A padlás Varázskönyvét Rubik Ernő készítette ; az előadás 13 szerepét az elmúlt 32 évben közel 100 színész, több generáció játszotta. Igó Éva a bemutatón Süniként, az elmúlt években pedig Mamókaként áll a színpadon. „Rengeteg személyes emlék, barátság köt A padláshoz, hiszen végigkísérte a pályámat. A lányom ezen a darabon nőtt fel, az első előadások egyikén is ott ült a nézőtéren, és amikor színpadra léptem, felkiáltott: Ott van Anyukám! A mellette ülő nézők egyike kedvesen beszédbe elegyedett vele: engem is így hívnak. Mire a lányom nagy szemekkel megkérdezte tőle: Tényleg, téged is Süninek hívnak? Azóta persze már az unokáim is többször látták A padlást, de ismerek olyan óvónőt, aki minden csoportját elhozza a darabra, amikor már elég nagyok a gyerekek. Mamóka szerepével kapcsolatban pedig talán az a legkedvesebb emlékem, amikor egy kisfiú az előadás után virágot hozott nekem, hogy megvigasztaljon azért, mert nincsenek unokáim” – meséli a színésznő.

A Vígszínház továbbra is készül a valódi, 1000. előadásra, amelyet a nézőtéren ülő közönség előtt tarthatnak meg. A Padlás 999. előadásának élő közvetítése az eSzínházzal együttműködve jön létre, ide kattintva lehet róla további információkat olvasni.