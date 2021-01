Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit a Trump-adminisztrációval megkezdtek.","shortLead":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit...","id":"20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7195277a-64f8-4988-bd38-37b5c7e7a8af","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 11. 09:55","title":"Szijjártó a Bidennek üzengetésről: Én ezt nem értékelném túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy 37 éves férfi vesztette életét Kál közelében.","shortLead":"Egy 37 éves férfi vesztette életét Kál közelében.","id":"20210111_Halalos_baleset_M3as","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dfad5a-0b2a-4a17-9014-119c3b10b995","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Halalos_baleset_M3as","timestamp":"2021. január. 11. 07:50","title":"Halálos baleset történt az M3-as autópályán, egy sávon halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01561e3-4800-4a07-94ee-7ed9510d9ac9","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Élettársa lányát szúrta le egy idős férfi, miután összevitatkoztak a pénzen. A nővel végül az utcán végzett egy konyhai késsel és egy téglával.","shortLead":"Élettársa lányát szúrta le egy idős férfi, miután összevitatkoztak a pénzen. Az elgázolt férfi a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A baleset miatt mindkét irányban áll a metróforgalom. Az elgázolt férfi a helyszínen meghalt. ","shortLead":"Ismeretlen tettes nemrég megmérgezte egy pécsi rendőr három nyomozókutyáját, Émont, Lockyt és Cinkost. Ki veszi kezébe a karmesteri pálcát az EU-ban, megkísérel-e kiszakadni Nagy-Britanniából Skócia, mivel lepheti meg a világot idén Szaúd-Arábia, Kuba, Hongkong vagy Barbados? A hét második felében megérkezik az igazi tél.","shortLead":"Hétfőn helyenként kisüthet a nap, de kisebb havazás vagy havas eső is előfordulhat. A hét második felében megérkezik...","id":"20210111_Idojaras_fagy_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100abbb0-dbbc-4b89-b075-09a7bd9fbb5b","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_Idojaras_fagy_havazas","timestamp":"2021. január. 11. 07:12","title":"Mínusz 20 fok is lehet a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]