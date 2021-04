Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c40c848a-eb93-4fac-a164-1bacd1819429","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egy hete még úgy volt, hogy Magyarország közel 5800 milliárd forintot igényel az uniós helyreállítási alapból, aztán Orbán Viktor elment Brüsszelbe és ezt a pénzt lealkudta 2500 milliárdra. A terveket három nap múlva kell beadni, miután az előzőt a miniszterelnök kidobta a kukába – persze az is lehet, hogy valójában eddig sem számoltak a hitellel. A lealkudás fő oka az lehet: a kormány nem tud, és ezért nem is akar megfelelni a bizottsági elvárásoknak, ezért inkább lemond a pénzről.","shortLead":"Egy hete még úgy volt, hogy Magyarország közel 5800 milliárd forintot igényel az uniós helyreállítási alapból, aztán...","id":"20210428_unios_forras_rrf_orban_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c40c848a-eb93-4fac-a164-1bacd1819429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df3b9b9-8938-41e4-a4fc-e3647e53d530","keywords":null,"link":"/eurologus/20210428_unios_forras_rrf_orban_europai_bizottsag","timestamp":"2021. április. 28. 06:30","title":"Az ablakon bedobott pénz: miért nem kell az uniós források több mint fele a kormánynak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életveszélyes sérülés lett egy veszekedés vége, vádat emeltek az élettársát megkéselő nő ellen.","shortLead":"Életveszélyes sérülés lett egy veszekedés vége, vádat emeltek az élettársát megkéselő nő ellen.","id":"20210428_keseles_kutya_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e542a2a2-9d79-4340-9343-67e17daba986","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_keseles_kutya_ugyeszseg","timestamp":"2021. április. 28. 12:14","title":"Megkéselte egy zuglói nő az élettársát, mert az elvesztette a kutyájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f9366b-9e07-4eda-8186-d638a1d024bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lengyelek sokkal határozottabb nyilatkozatot szorgalmaztak kiadni Oroszországgal szemben.","shortLead":"A lengyelek sokkal határozottabb nyilatkozatot szorgalmaztak kiadni Oroszországgal szemben.","id":"20210427_orban_v4_oroszorszag_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24f9366b-9e07-4eda-8186-d638a1d024bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a70260-a095-4073-be15-a1d7c8f8f640","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_orban_v4_oroszorszag_nyilatkozat","timestamp":"2021. április. 27. 11:14","title":"Orbán megakadályozta a V4-ek keményebb kiállását Oroszországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e2418c-bfac-4869-bc8f-03d698fafa6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi online lapokban és a különböző fórumokon kifejezetten pozitív kép rajzolódik ki a magyar egyetemekről. Az egyes intézményekről szóló hírek különböző húzótémák köré csoportosultak, van, ahol ez a koronavírus volt, a Corvinusnál Donald Trump tanácsadója, a pécsi egyetemnek egy valóságshow segített.","shortLead":"A nemzetközi online lapokban és a különböző fórumokon kifejezetten pozitív kép rajzolódik ki a magyar egyetemekről...","id":"20210428_Az_ELTE_a_kutyairol_a_Szegedi_Egyetem_Kariko_Katalinrol_hires_a_nagyvilagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1e2418c-bfac-4869-bc8f-03d698fafa6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d514291-b624-43fe-be1e-1a08889387b9","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Az_ELTE_a_kutyairol_a_Szegedi_Egyetem_Kariko_Katalinrol_hires_a_nagyvilagban","timestamp":"2021. április. 28. 10:53","title":"Az ELTE a kutyáiról, a Szegedi Egyetem Karikó Katalinról híres a nagyvilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra figyelmeztet: továbbra is fontos az elővigyázatosság.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra figyelmeztet: továbbra is fontos az elővigyázatosság.","id":"20210426_koronavirus_jarvany_szennyviz_nnk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dec1e23-19ef-4403-8c6f-4727a8659c77","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_koronavirus_jarvany_szennyviz_nnk","timestamp":"2021. április. 26. 18:13","title":"Egyre kevesebb van a koronavírus örökítőanyagából a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910933cf-4619-437b-9b08-f97f331172ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a Facebookon tette közzé az örömhírt.","shortLead":"Az énekesnő a Facebookon tette közzé az örömhírt.","id":"20210428_Megszuletett_Szaloki_Agi_kisfia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910933cf-4619-437b-9b08-f97f331172ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285c2339-b259-4ce5-bc5e-4367b7bc06f8","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Megszuletett_Szaloki_Agi_kisfia","timestamp":"2021. április. 28. 11:14","title":"Megszületett Szalóki Ági kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök úgy látja, hogy Magyarország kimaradt az elmúlt félezer év magas életszínvonalat eredményező nyugati folyamataiból, emiatt is érdemes a legújabb, keleti sikerekre figyelnie. Olyan európai „oroszláncsapatot” kellene nevelni szerinte, amelyben minket KIDSzingChi.hu névvel illetnek.","shortLead":"A jegybankelnök úgy látja, hogy Magyarország kimaradt az elmúlt félezer év magas életszínvonalat eredményező nyugati...","id":"20210426_matolcsy_gyorgy_magyarorszag_kelet_felzarkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5e5285-33ec-4e4d-87a1-903b0d432bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_matolcsy_gyorgy_magyarorszag_kelet_felzarkozas","timestamp":"2021. április. 26. 18:25","title":"Matolcsy szerint Keleten kell keresni a fenntartható felzárkózás mintáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079fc822-6358-488a-88c6-5ab97ceb8fcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Tumbler Ridge több száz lakója fél napon át nem tudott internetezni a hódok miatt. 