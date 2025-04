Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Világszerte foglalkozik a sajtó Magyarország kilépésével a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A címben idézett értékelés Geoffrey Robertson brit jogásztól származik, aki annak idején tagja volt a Sierra Leone ügyében felállított ENSZ-bíróságnak. Orbán még inkább ráerősít arra, hogy igazából kívülálló Európában – írja a New York times. Felvetődik, hogy a magyar kormányfő nem akar-e távozni az Unióból is, de ez jelenleg belpolitikailag kivitelezhetetlen, mert Orbán karrierjének a végét jelentené – elemez a Deutsche Welle. A Welt szerzője viszont Orbán pártjára kel. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"Világszerte foglalkozik a sajtó Magyarország kilépésével a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A címben idézett értékelés...","id":"20250404_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6cb6fa1b-0d18-45cf-8f70-348341a8433e","keywords":null,"link":"/360/20250404_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 04. 11:31","title":"„Orbánnak köszönhetően Magyarország menedék lesz a világ összes háborús bűnösének”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e0a265-5199-417c-a681-84bfa5f10425","c_author":"Domány András","category":"cegauto","description":"Ezzel kárpótolják az autósokat az M30-as részleges lezárása miatt. Az nem derül ki Lázár János rendeletéből, hogy a már idén is lezárt főút miatt miért csak jövőre lehet olcsóbban matricát venni.","shortLead":"Ezzel kárpótolják az autósokat az M30-as részleges lezárása miatt. Az nem derül ki Lázár János rendeletéből, hogy a már...","id":"20250403_lazar-borsod-megye-automatrica-olcsobb-m30-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5e0a265-5199-417c-a681-84bfa5f10425.jpg","index":0,"item":"f259137a-b741-4e4f-942a-56b75cb4b19e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_lazar-borsod-megye-automatrica-olcsobb-m30-lezaras","timestamp":"2025. április. 03. 21:43","title":"Jövőre olcsóbban lehet autózni Borsod-Abaúj-Zemplén megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3852802-bc39-4d3c-8b96-25d4acf74210","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Elég-e egyszer enni naponta? Tényleg olyan fontos a reggeli? És van-e ideális időpontja az étkezéseknek? ","shortLead":"Elég-e egyszer enni naponta? Tényleg olyan fontos a reggeli? És van-e ideális időpontja az étkezéseknek? ","id":"20250404_reggeli-fontossaga-napi-haromszori-etkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3852802-bc39-4d3c-8b96-25d4acf74210.jpg","index":0,"item":"552b8f78-8498-4992-a815-8c4a865aaa15","keywords":null,"link":"/elet/20250404_reggeli-fontossaga-napi-haromszori-etkezes","timestamp":"2025. április. 04. 05:32","title":"Kell-e ennünk háromszor egy nap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e108ae1-56a1-4ab2-8f9a-098da741772c","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20250404_Marabu-Feknyuz-Luxustaska-Az-semmi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e108ae1-56a1-4ab2-8f9a-098da741772c.jpg","index":0,"item":"5ef0db42-b048-45bb-a49a-1d31b2993acc","keywords":null,"link":"/elet/20250404_Marabu-Feknyuz-Luxustaska-Az-semmi","timestamp":"2025. április. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Luxustáska? Az semmi!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Karmelitában tartott közös sajtótájékoztatót. ","shortLead":"Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Karmelitában tartott közös sajtótájékoztatót. ","id":"20250403_Orban-Viktor-nemzetkozi-sajtotajekoztatoja-Benjamin-Netanjahu-izraeli-miniszterelnokkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e.jpg","index":0,"item":"1527a3c4-8416-4e0d-bd58-e7cb280fbccd","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Orban-Viktor-nemzetkozi-sajtotajekoztatoja-Benjamin-Netanjahu-izraeli-miniszterelnokkel","timestamp":"2025. április. 03. 12:58","title":"Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart Netanjahuval: A brüsszeli elit nem állítja meg az antiszemitizmus importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e5d4a-9279-4643-b5a6-a5700183705a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mianmarban abban bíznak, hogy a súlyos földrengés elősegíti a kegyelmet nem ismerő junta bukását, miután a hadsereg folyamatosan területeket veszített a lázadó csoportokkal szemben.","shortLead":"Mianmarban abban bíznak, hogy a súlyos földrengés elősegíti a kegyelmet nem ismerő junta bukását, miután a hadsereg...","id":"20250403_hvg-mianmar-foldrenges-polgarhaboru-junta-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/516e5d4a-9279-4643-b5a6-a5700183705a.jpg","index":0,"item":"db5c97a3-4906-4e78-8e71-21d37d24100e","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-mianmar-foldrenges-polgarhaboru-junta-ellenzek","timestamp":"2025. április. 03. 13:36","title":"Mindent elmond a mianmari juntáról, hogy a földrengés túlélőit kereső embereket bombázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d608e29-77ce-4e46-b52a-dcf601e674d9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyik férfi a drogot a saját szájában próbálta elrejteni a rendőrök elől.","shortLead":"Az egyik férfi a drogot a saját szájában próbálta elrejteni a rendőrök elől.","id":"20250405_drogos-sofor-helycsere-biztonsagi-ov-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d608e29-77ce-4e46-b52a-dcf601e674d9.jpg","index":0,"item":"8e059134-8485-4513-8388-3e51a0c769db","keywords":null,"link":"/elet/20250405_drogos-sofor-helycsere-biztonsagi-ov-video","timestamp":"2025. április. 05. 08:36","title":"Helyet cserélt a bedrogozott sofőr a bedrogozott utasával, de a kizárt biztonsági öv lebuktatta - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f9bdd1-1f4a-488f-b35f-29430a3df841","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szalmonellafertőzés alakulhat ki SilaVit indiaiútifűmag-héjtól, azt kérik a vásárlóktól, hogy ne fogyasszák el.","shortLead":"Szalmonellafertőzés alakulhat ki SilaVit indiaiútifűmag-héjtól, azt kérik a vásárlóktól, hogy ne fogyasszák el.","id":"20250404_indiai-utifu-maghej-muller-szalmonella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65f9bdd1-1f4a-488f-b35f-29430a3df841.jpg","index":0,"item":"d632743e-7c45-488c-b51c-98973738240f","keywords":null,"link":"/elet/20250404_indiai-utifu-maghej-muller-szalmonella","timestamp":"2025. április. 04. 15:00","title":"Indiai útifűmaghéjat hívott vissza a Müller szalmonellagyanú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]