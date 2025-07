Három magyar filmest hívott a tagjai közé az Amerikai Filmakadémia

Újabb magyar filmeseket fogadott tagjai közé az Oscar-díjról is döntő Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia: Szakács Györgyi jelmeztervezőt (A napfény íze, Semmelweis), Jancsó Dávid vágót (A brutalista, A Majomember) és Varga Balázs hangmérnököt (Gyönyörű játék, Stockholm Bloodbath).

A Nemzeti Filmintézet posztja szerint az akadémia idén összesen 534 új tagot hívott meg, ezentúl ők is szavazati joggal bírnak a díjak odaítélése kapcsán.

Nemzeti Filmintézet 🎬 Kiváló magyar filmeseket köszönt a sorai között az Amerikai Filmakadémia! 🇭🇺 🏆 Az Oscar-díjról is döntő Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) idén összesen 534 új tagot hívott…

Az akadémia magyar tagjai között van mások mellett Nemes Jeles László, Deák Kristóf, Enyedi Ildikó, Rófusz Ferenc és Mihalek Zsuzsa is.

Ahogy az MTI híradásából kiderül, az új tagok között van több mint 30 színész, mintegy 40 animációs alkotó, 27 operatőr, 29 rendező, több mint 30 dokumentumfilmes és 34 zenész.

A színészek ágazatában mások mellett Gillian Anderson, Jodie Comer, Kieran Culkin és Jason Momoa kap helyet, a meghívott rendezők között szerepel a Budapesten forgatott A brutalista Oscar-díjas alkotója, Brady Corbet, valamint Gia Coppola, Az utolsó táncosnő és Coralie Fargeat, A szer rendezője.

Magasabbra a tetőt, Lazlo! – kritika A brutalista című filmről Remekműnek lett kikiáltva, és már temérdek díjat besöpört az Amerikába szakadt fiktív magyar építész, a holokauszttúlélő Tóth László története. De vajon fellelhetők-e a remekműre utaló jelek abban a 215 percben, amit a szépen szenvedő Adrien Brodyval töltünk?

Az Oscar-díjas No Other Land alkotói, Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal és Rachel Szor a dokumentumfilmes tagok közé kaptak meghívást, és ott szerepel Arun Bhattarai neve is, aki Zurbó Dorottyával együtt készítette A boldogság ügynöke című dokumentumfilmet.

Új tagként veszik fel a zenei ágazatba A brutalista Oscar-díjas zeneszerzőjét, Daniel Blumberget, valamint az Emilia Pérez Oscar-díjas dalszerzőit, Camille-t és Clément Ducolt is.

Az akadémia közleménye szerint a 2025-ös meghívottak 41 százaléka nő, 45 százaléka alulreprezentált közösségekhez tartozik, 55 százaléka Egyesült Államokon kívüli országból és területről származik. A listán 91 Oscar-jelölt – közülük 26 Oscar-díjas –, valamint három tudományos és technikai díjazott is szerepel.

Az amerikai filmakadémiának mintegy 10 500 tagja van, akik a 19 ágazat egyikében kaphatnak helyet, vagy társult tagként vehetik fel őket. A tagság elnyeréséhez egy jelöltet a filmakadémia két tagjának kell támogatnia abból az ágazatból, amelybe felvételét kéri, az Oscar-jelöltek pedig automatikusan a meghívottak közé kerülnek.