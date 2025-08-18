Helen Mirren kimondta a végső szót: James Bond nem lehet nő!

Helen Mirren kimondta a végső szót: James Bond nem lehet nő!

Helen Mirren a Saga Magazine-nel osztotta meg, mint gondol a James Bond-sorozat jövőjéről, írja a BBC.

Az Oscar-díjas színésző kijelentette, hogy James Bond nem lehet nő.

Nem működne a dolog. James Bondnak James Bondnak kell lennie

– tette helyre a kérdést Mirren, aki júliusban ünnepelte 80. születésnapját.

Egyelőre csupán pletykák keringenek arról, kik lehetnek esélyesek a Daniel Craig utáni éra James Bondjának szerepére.

Mint arról beszámoltunk, e pillanatban csak a rendező és a forgatókönyvíró személye biztos: a következő Bond-filmet a Birmingham bandája (Peaky Blinders) című gengsztersorozat alkotója, Steven Knight írja és a “dűnés”  Denis Villeneuve rendezi.

