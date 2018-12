Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6411fc4-7446-40c8-a107-26a1c666b149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város jól áll, jó a kedvem/Financiálisan minden rendben” – rappeli Papp Antal marfűi polgármester abban a dalban, amelyet mintegy 250 helyi polgár készített karácsonyi ajándékként a többi martfűinek.","shortLead":"A város jól áll, jó a kedvem/Financiálisan minden rendben” – rappeli Papp Antal marfűi polgármester abban a dalban...","id":"20181229_Szuper_csucshely__rappeli_a_martfui_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6411fc4-7446-40c8-a107-26a1c666b149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f700e00f-31a9-43ab-ad7d-3b72a1d49674","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Szuper_csucshely__rappeli_a_martfui_polgarmester","timestamp":"2018. december. 29. 11:32","title":"Szuper csúcshely – rappeli a martfűi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előbb egy embert temetett maga alá lavina, utána a mentésére indult tízet egy újabb hógörgeteg Oroszországban. Végül ketten vesztették életüket a távol-keleti Habarovszk közelében bekövetkezett balesetben.","shortLead":"Előbb egy embert temetett maga alá lavina, utána a mentésére indult tízet egy újabb hógörgeteg Oroszországban. Végül...","id":"20181229_Tripla_lavinabaleset_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6268ef-81ae-4678-8d5f-b1e990303452","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Tripla_lavinabaleset_Oroszorszagban","timestamp":"2018. december. 29. 11:07","title":"Tripla lavina-baleset Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MLSZ elnöke egy interjúban azt mondta, egyre színvonalasabb a női foci, de azért is fontos, mert felkeltik az érdeklődést a gyerekekben a férfi foci iránt. ","shortLead":"Az MLSZ elnöke egy interjúban azt mondta, egyre színvonalasabb a női foci, de azért is fontos, mert felkeltik...","id":"20181230_Csanyi_szerint_a_noi_labdarugok_segitenek_nepszerusiteni_a_ferfi_futballt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819904e5-321f-4161-9f35-6294c388ce42","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Csanyi_szerint_a_noi_labdarugok_segitenek_nepszerusiteni_a_ferfi_futballt","timestamp":"2018. december. 30. 12:27","title":"Csányi szerint a női labdarúgók segítenek népszerűsíteni a férfi futballt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d97a598-1234-4cc8-abd6-2802c9d74750","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini is megcsinálta a maga karácsonyi kisfilmjét, amivel persze nem csak a gyerekeket veszik le a lábukról. ","shortLead":"A Lamborghini is megcsinálta a maga karácsonyi kisfilmjét, amivel persze nem csak a gyerekeket veszik le a lábukról. ","id":"20181230_lamborghini_karacsony_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d97a598-1234-4cc8-abd6-2802c9d74750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e24ac3-fdaf-455b-9a45-3a76613949ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20181230_lamborghini_karacsony_video","timestamp":"2018. december. 30. 10:26","title":"Ha minden Lamborghini elfogy a játékboltban, csak egy megoldás marad - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2018-ban maradt az élénk forgalom, és a vártnál is nagyobb mértékben nőttek az árak az ingatlanpiacon – derül ki az összefoglalóból, amiben az idei év „leg”-jeit válogatta össze saját adatai alapján a Duna House.","shortLead":"2018-ban maradt az élénk forgalom, és a vártnál is nagyobb mértékben nőttek az árak az ingatlanpiacon – derül ki...","id":"20181229_Ingatlanlegek_6_millioba_kerult_a_legolcsobb_budapesti_lakas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ce7cf0-f9c5-461a-8a57-41fddfad7207","keywords":null,"link":"/kkv/20181229_Ingatlanlegek_6_millioba_kerult_a_legolcsobb_budapesti_lakas","timestamp":"2018. december. 29. 09:57","title":"Ingatlan-legek: 6 millióba került a legolcsóbb budapesti lakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elfogadta szombat este az olasz törvényhozás Olaszország 2019-es költségvetését, s egyúttal bizalmat szavazott a jobboldali Liga és a populista 5 Csillag Mozgalom (M5S) alkotta kormánynak. ","shortLead":"Elfogadta szombat este az olasz törvényhozás Olaszország 2019-es költségvetését, s egyúttal bizalmat szavazott...","id":"20181230_Elfogadtak_a_kigazitott_olasz_koltsegvetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133b57db-b92e-44c1-95c6-966ac3845342","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Elfogadtak_a_kigazitott_olasz_koltsegvetest","timestamp":"2018. december. 30. 08:43","title":"Elfogadták a kiigazított olasz költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b2fe14-9e80-40a3-a568-50a7a9403a49","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már jövőre bevezethetik a napi belépőjegyet azoknak, akik meg akarják nézni Velence óvárosát - írták az olasz portálok vasárnap.","shortLead":"Már jövőre bevezethetik a napi belépőjegyet azoknak, akik meg akarják nézni Velence óvárosát - írták az olasz portálok...","id":"20181230_Velence_ovaros_belepes_belepojegy_fizetos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0b2fe14-9e80-40a3-a568-50a7a9403a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32dfab3-a517-45ad-9890-b20fead8cd58","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Velence_ovaros_belepes_belepojegy_fizetos","timestamp":"2018. december. 30. 18:24","title":"Már jövőre fizetős lehet a belépés Velence óvárosába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az IDEA Intézet felmérése szerint a bizonytalan szavazók több mint felének lett szimpatikusabb az ellenzék.","shortLead":"Az IDEA Intézet felmérése szerint a bizonytalan szavazók több mint felének lett szimpatikusabb az ellenzék.","id":"20181229_A_bizonytalanoknak_bejott_a_tulora_ellen_harcolo_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85743aa-acd4-4698-a63c-243f3a5d266b","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_A_bizonytalanoknak_bejott_a_tulora_ellen_harcolo_ellenzek","timestamp":"2018. december. 29. 16:16","title":"A bizonytalanoknak bejött a túlóra ellen harcoló ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]