Szép dolog a derűlátás, de könnyen tévútra vezethet, ha az emberi kapcsolatokon túl például a pénzügyi terveinket is erre akarnánk alapozni.

Nagyrészt ugyanis az indokolatlan optimizmusra vezethető vissza az, hogy az Egyesült Királyságban a frissen alakult vállalkozások fele nem éri meg az ötödik születésnapját.

A biztos állást egy jó ötletért otthagyó, az átlagnál optimistább vállalkozók ráadásul átlagosan többet dolgoznak és kevesebbet keresnek a stabil munkahelyen maradt társaiknál.

De még azoknál a vállalkozóknál is 30 százalékkal kevesebb a bevételük, akik kifejezetten pesszimistán tekintenek az üzleti jövőjükre.

Erre a következtetésre jutottak a Bath-i és Cardiffi Egyetemek, illetve a London School of Economics kutatói új vizsgálatukban, amelynek eredményeit a European Economic Review-ban publikálták.

A különböző korábbi kutatások egyébként úgy találták, hogy a társadalom 80 százaléka alapvetően optimista szemléletű (mármint Angliában), ami jót tesz az ambíciónak, a kitartásnak, növeli a teljesítményt és másokat együttműködésre bátorít.

Ugyanez a tulajdonság azonban kifejezetten káros lehet egy vállalkozás létrehozásakor, mivel a pénzügyi tervek kidolgozásakor könnyen megalapozatlan álmokba ringathatja az illetőt.

A kijózanodás pedig keserű lehet. Az Egyesült Királyság statisztikái szerint 2016-ban 414 ezer vállalkozást alapítottak, ám ugyanabban az évben 328 ezer le is húzta a rolót.

A kutatók szerint nem feltétlenül okos dolog a kormányok részéről – a gazdasági növekedés érdekében – mindenféle fenntartás nélkül támogatni a vállalkozó szellem terjedését.

Ennek ugyanis mind gazdaságilag, mind egyénileg szomorú következményei lehetnek.

És bár a pesszimizmus nem tartozik a kívánatos személyiségvonások közé, a vállalkozások alapítóit mégis megóvhatják az elhibázott, túlságosan bizakodó pénzügyi döntések meghozatalától.

