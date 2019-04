Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc586392-d19a-4ebb-8b85-e05b7a725546","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánokban lévő műanyagszemét éves szinten 2,5 milliárd dollár (714 milliárd forint) veszteséget jelent a világ számára a károsodott vagy elvesztett erőforrások révén.","shortLead":"Az óceánokban lévő műanyagszemét éves szinten 2,5 milliárd dollár (714 milliárd forint) veszteséget jelent a világ...","id":"20190406_muanyagszemet_az_oceanokban_gazdasagi_kar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc586392-d19a-4ebb-8b85-e05b7a725546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e3a44b-fa2a-4e68-94be-d8a9d18abbbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_muanyagszemet_az_oceanokban_gazdasagi_kar","timestamp":"2019. április. 06. 12:03","title":"Évente 714 000 000 000 forintunk bánja, hogy ömlik a műanyagszemét az óceánokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff05f764-1cbe-4302-8c8f-b51aed5ee88d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon bekerül az Aranycsapatba Dózsa László (1942-)?","shortLead":"Vajon bekerül az Aranycsapatba Dózsa László (1942-)?","id":"20190406_Schmidt_Maria_majdnem_negymilliardbol_csinal_Puskaskiallitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff05f764-1cbe-4302-8c8f-b51aed5ee88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2f7395-497a-477e-9ec5-5e4af594c06d","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Schmidt_Maria_majdnem_negymilliardbol_csinal_Puskaskiallitast","timestamp":"2019. április. 06. 12:36","title":"Schmidt Mária majdnem négymilliárdból csinál Puskás-kiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az ELTE-s csapat nyerte a világhírű jogászversenyt. ","shortLead":"Az ELTE-s csapat nyerte a világhírű jogászversenyt. ","id":"20190407_Mindenkit_lenyomtak_az_ELTEs_joghallgatok_a_nemzetkozi_perbeszedversenyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368b992-376d-4f2f-b2f8-8afba27d48b3","keywords":null,"link":"/elet/20190407_Mindenkit_lenyomtak_az_ELTEs_joghallgatok_a_nemzetkozi_perbeszedversenyben","timestamp":"2019. április. 07. 08:31","title":"Mindenkit lenyomtak az ELTE-s joghallgatók a nemzetközi perbeszédversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","shortLead":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","id":"20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820800ea-6362-4301-a8e6-ec154fa10c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","timestamp":"2019. április. 07. 11:19","title":"Férfiként nevelt nő lehetett az amerikai függetlenségi háború lengyel hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88487438-5f7e-4a2c-b589-04b577008f3c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 80 éves terv valósult meg Pesterzsébeten a Klapka téri református templom felépítésével.","shortLead":"Több mint 80 éves terv valósult meg Pesterzsébeten a Klapka téri református templom felépítésével.","id":"20190407_Orban_Viktor_templomavatason_szidta_egyet_az_Europai_Uniot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88487438-5f7e-4a2c-b589-04b577008f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d32e623-ffda-47c9-bb0e-a82786a9f05f","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Orban_Viktor_templomavatason_szidta_egyet_az_Europai_Uniot","timestamp":"2019. április. 07. 17:59","title":"Orbán Viktor templomavatáson szidta egyet az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5c4e68-3db2-46d2-b60a-4ba0c9f2d03b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavaly kötött megállapodáshoz képest több pénzt kap a bankért az orosz cég. ","shortLead":"A tavaly kötött megállapodáshoz képest több pénzt kap a bankért az orosz cég. ","id":"20190407_Nagyot_kaszalt_a_Sberbank_torok_leanyvallalatanak_eladasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c4e68-3db2-46d2-b60a-4ba0c9f2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929c13dd-77ed-4eb5-8f12-90489e3788ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Nagyot_kaszalt_a_Sberbank_torok_leanyvallalatanak_eladasan","timestamp":"2019. április. 07. 11:09","title":"Nagyot kaszált a Sberbank török leányvállalatának eladásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0ea8bd-4b64-4f31-a3a6-c129bd080ba1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy közel 500 éves kereskedőhajó roncsait fedezte fel véletlenül az Északi-tenger fenekén egy holland mentőcsapat, amely vízbe esett konténerek után kutatott a térségben - közölte szerdán a holland kulturális minisztérium, megjegyezve, hogy ez a legrégebbi hajóroncs, amelyet valaha a holland vizekben találtak.","shortLead":"Egy közel 500 éves kereskedőhajó roncsait fedezte fel véletlenül az Északi-tenger fenekén egy holland mentőcsapat...","id":"20190406_fuggerek_kereskedohajo_roncsai_eszaki_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea0ea8bd-4b64-4f31-a3a6-c129bd080ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f6dcd8-5830-4357-b5cf-aa7e130c2ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_fuggerek_kereskedohajo_roncsai_eszaki_tenger","timestamp":"2019. április. 06. 19:03","title":"Véletlenül megtaláltak egy 500 éves, elsüllyedt hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d295141-a712-4580-b4d7-defd3eefe0c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nagyközönség is nyomon követheti az interneten az Európai Űrügynökség (ESA) oktatási-képzési céllal épített diákműholdjának, az ESEO-nak (European Student Earth Orbiter) az útját, amelynek fedélzetén magyar fejlesztésű műszerek is helyet kaptak.","shortLead":"A nagyközönség is nyomon követheti az interneten az Európai Űrügynökség (ESA) oktatási-képzési céllal épített...","id":"20190407_eseo_diakmuhold_kovetese_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d295141-a712-4580-b4d7-defd3eefe0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbc1e26-a389-4753-9778-1faa4f9d6d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_eseo_diakmuhold_kovetese_terkep","timestamp":"2019. április. 07. 10:03","title":"Ezen az oldalon megnézheti, éppen merre jár a diákműhold, amin magyar műszerek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]