[{"available":true,"c_guid":"2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos következményei lesznek, ha a koronavírus-járvány eléri az országot, szigorítani kell a megelőzésen, de \"a gazdasági célokat a járvány elleni erőfeszítések ellenére is el kell érni\" - szögezte le Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezetője pártértekezleten. Az ország mindent bevet, nehogy vírusos betegek ezreivel kelljen a egészségügyének megbirkóznia. \r

\r

","shortLead":"Súlyos következményei lesznek, ha a koronavírus-járvány eléri az országot, szigorítani kell a megelőzésen, de \"a...","id":"20200229_Kim_Dzsong_Un_a_koronavirusrol_a_gazdasagi_celokat_minden_aron_teljesiteni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e4b286-8199-4e07-a101-d96944443d59","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Kim_Dzsong_Un_a_koronavirusrol_a_gazdasagi_celokat_minden_aron_teljesiteni_kell","timestamp":"2020. február. 29. 08:24","title":"Kim Dzsong Un a koronavírusról: a gazdasági célokat minden áron teljesíteni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63a6bd3-4179-42d1-a785-800c8db272c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.","shortLead":"Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.","id":"20200301_A_koronavirusjarvanynak_van_egy_pozitiv_kovetkezmenye_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c63a6bd3-4179-42d1-a785-800c8db272c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0458091c-14cf-4507-adfc-c91c2dd93b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_A_koronavirusjarvanynak_van_egy_pozitiv_kovetkezmenye_is","timestamp":"2020. március. 01. 08:57","title":"A koronavírus-járványnak van egy pozitív következménye is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"","category":"elet","description":"A kórházi szobájában ül, és bámulja a falat.","shortLead":"A kórházi szobájában ül, és bámulja a falat.","id":"20200301_Harvey_Weinstein_nagyon_maga_alatt_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8156b44c-6ce5-4f47-8095-5b219f80d4f8","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Harvey_Weinstein_nagyon_maga_alatt_van","timestamp":"2020. március. 01. 14:32","title":"Harvey Weinstein nagyon maga alatt van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már a Premier Leauge-et is befolyásolja a koronavírus.","shortLead":"Már a Premier Leauge-et is befolyásolja a koronavírus.","id":"20200228_Karantenba_kerul_a_BLdontos_Tottenham_tamadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537fc59d-cf70-4bb9-9c95-da3cfd23364c","keywords":null,"link":"/sport/20200228_Karantenba_kerul_a_BLdontos_Tottenham_tamadoja","timestamp":"2020. február. 28. 21:37","title":"Karanténba kerül a BL-döntős Tottenham támadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c66ca3-903a-4f24-84b0-8dc88d0c4889","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalom van, pánik nincs Észak-Rajna-Vesztfáliában egy ott dolgozó magyar patikus szerint. Ott kedden bukkant fel az első koronavírusos eset, másnap az emberek megrohanták a boltokat, gyógyszertárakat. Volt olyan páciensük, aki az összes maszkot akarta, de csak tízet kapott, a fair play miatt.","shortLead":"Aggodalom van, pánik nincs Észak-Rajna-Vesztfáliában egy ott dolgozó magyar patikus szerint. Ott kedden bukkant fel...","id":"20200229_Nemetorszagi_patikus_Ma_sem_kaptunk_kezfertotlenitot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c66ca3-903a-4f24-84b0-8dc88d0c4889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aab9ad9-ebf7-470b-855b-3e40d2da2289","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Nemetorszagi_patikus_Ma_sem_kaptunk_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. február. 29. 11:10","title":"Németországi magyar patikus: Változóan fogadják, mikor azt mondom, koronavírus ellen nincs semmi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22548fcf-2781-43ee-84e5-8554df6c8695","c_author":"HVG/MTI","category":"vilag","description":"Oroszország és Törökország megállapodott a feszültség csökkentéséről az észak-szíriai Idlíb tartományban, ahol az elmúlt napokban súlyosbodott a válság, miután több tucat török katona esett el a katonai műveletekben.\r

\r

","shortLead":"Oroszország és Törökország megállapodott a feszültség csökkentéséről az észak-szíriai Idlíb tartományban, ahol...","id":"20200229_Orosztorok_megallapodas_Sziriarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22548fcf-2781-43ee-84e5-8554df6c8695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7e1295-ad53-43b0-a5eb-77b33d443669","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Orosztorok_megallapodas_Sziriarol","timestamp":"2020. február. 29. 10:36","title":"Orosz-török megállapodás Szíriáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad934590-9dc7-4336-8fd1-08e5f8d30776","c_author":"Fercsik Marianna","category":"elet","description":"Padovában halt meg a koronavírus első európai áldozata, akinél halála előtt nem sokkal mutatták ki a vírus jelenlétét. Az ügyészség pedig vizsgálatot indított, hogy kiderítsék, történt-e mulasztás, illetve reagálhattak-e volna hamarabb. A cikk szerzője Padovában élő tolmács.","shortLead":"Padovában halt meg a koronavírus első európai áldozata, akinél halála előtt nem sokkal mutatták ki a vírus jelenlétét...","id":"20200229_Helyzetkep_Padovabol_koronavirus_ugyeszseg_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad934590-9dc7-4336-8fd1-08e5f8d30776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bea073-c96a-461a-9ce1-ea2d4e505001","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Helyzetkep_Padovabol_koronavirus_ugyeszseg_korhaz","timestamp":"2020. február. 29. 10:00","title":"Helyzetkép Padovából: A kórházi recepciós legyint, egy \"influenza\" miatt nem vesz maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában tarolt az ellenzék, a nem hivatalos végeredmények szerint a jobboldali OLaNO nyert a választáson, és jóval több szavazatot kapott, mint ahogyan azt a közvélemény-kutatások előzőleg mérték. Magyar párt viszont nem jutott be a parlamentbe.","shortLead":"Szlovákiában tarolt az ellenzék, a nem hivatalos végeredmények szerint a jobboldali OLaNO nyert a választáson, és jóval...","id":"20200301_Legyozte_az_ellenzek_Fico_partjat_a_szlovak_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a3df25-9acb-4f26-836b-47af685037e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Legyozte_az_ellenzek_Fico_partjat_a_szlovak_valasztason","timestamp":"2020. március. 01. 08:02","title":"Legyőzte az ellenzék Fico pártját a szlovák választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]