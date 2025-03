Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dea2565a-9bdf-41ad-98c2-e033cb5fedc9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dolgozók kenyere, ruhája és cipője függ attól, hogy megvédjük az árdrágítók ellen a forintot – mutatták be 79 éve.","shortLead":"A dolgozók kenyere, ruhája és cipője függ attól, hogy megvédjük az árdrágítók ellen a forintot – mutatták be 79 éve.","id":"20250312_Harc-az-ardragitok-ellen-Filmhirado-1946","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dea2565a-9bdf-41ad-98c2-e033cb5fedc9.jpg","index":0,"item":"7e2d7056-8a96-40db-a5f0-71f02b0bb575","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Harc-az-ardragitok-ellen-Filmhirado-1946","timestamp":"2025. március. 12. 15:30","title":"Harc az árdrágítók ellen! – Ilyen volt a Filmhíradó 1946-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a789bf-d2d5-41a7-bc01-06336aa3f2f0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ingatlant jelenleg felújítják, a kivitelezést Mészáros Lőrinc egyik cége végzi. ","shortLead":"Az ingatlant jelenleg felújítják, a kivitelezést Mészáros Lőrinc egyik cége végzi. ","id":"20250314_budai-villa-fogorvosi-rendelo-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a789bf-d2d5-41a7-bc01-06336aa3f2f0.jpg","index":0,"item":"623075e4-ee56-4f9a-8c61-70981c46dda1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_budai-villa-fogorvosi-rendelo-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","timestamp":"2025. március. 14. 07:04","title":"Budai villában nyit fogorvosi rendelőt Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint vasárnap értek volna földet, azonban egy technikai hiba miatt el sem indult az űrhajó, ami visszahozta volna őket.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap értek volna földet, azonban egy technikai hiba miatt el sem indult az űrhajó, ami visszahozta...","id":"20250313_Tovabb-csuszik-a-urben-rekedt-asztronautak-hazaterese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"4ca64b1a-e87f-4305-92d1-2ea75985dd0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_Tovabb-csuszik-a-urben-rekedt-asztronautak-hazaterese","timestamp":"2025. március. 13. 05:45","title":"Tovább csúszik a űrben rekedt asztronauták hazatérése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce7ee85-1ebf-47c8-b5b2-58be817787d2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hibrid technikával felvértezett új 911 GT2 RS árát alaposan megkérik majd.","shortLead":"A hibrid technikával felvértezett új 911 GT2 RS árát alaposan megkérik majd.","id":"20250314_meregdraga-lesz-az-1000-loeros-legdurvabb-porsche-911-gt2-rs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ce7ee85-1ebf-47c8-b5b2-58be817787d2.jpg","index":0,"item":"4af1925a-c3da-442d-8b1f-b9d74406eb22","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_meregdraga-lesz-az-1000-loeros-legdurvabb-porsche-911-gt2-rs","timestamp":"2025. március. 14. 08:41","title":"Méregdrága lesz az 1000 lóerős legdurvább Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be40481-5399-4a2d-82f0-52103de43696","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjasok 70 százaléka inkább választaná az általános 5 százalékos élelmiszeráfát, mint a részükre a kormány által beígért teljes áfa-visszatérítést a zöldség és gyümölcs vásárlása után – derül ki a Medián friss felméréséből.","shortLead":"A nyugdíjasok 70 százaléka inkább választaná az általános 5 százalékos élelmiszeráfát, mint a részükre a kormány által...","id":"20250312_Median-Fidesz-Tisza-Orban-Magyar-Peter-afacsokkentes-inflacio-visszateres-elelmiszer-zoldseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be40481-5399-4a2d-82f0-52103de43696.jpg","index":0,"item":"d952edf5-2713-495a-9e4e-8df9864595bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Median-Fidesz-Tisza-Orban-Magyar-Peter-afacsokkentes-inflacio-visszateres-elelmiszer-zoldseg-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 17:16","title":"Medián: A fideszesek többsége is Magyar Péter áfajavaslatát kérné, nem Orbán visszatérítéses ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f1230d-e0d0-4633-82a8-685b5bcd9399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elon Musknak már a puszta ténykedése is jogellenes, a Trump–Zelenszkij-találkozón kialakult vita pedig elkerülhetetlen volt – mondta Kis János filozófus a Magyar Narancsnak adott kétrészes interjúban, amelyben egy esetleges magyarországi kormányváltás forgatókönyveit vette sorra. ","shortLead":"Elon Musknak már a puszta ténykedése is jogellenes, a Trump–Zelenszkij-találkozón kialakult vita pedig elkerülhetetlen...","id":"20250313_Kis-Janos-filozofus-Donald-Trump-Orban-Viktor-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36f1230d-e0d0-4633-82a8-685b5bcd9399.jpg","index":0,"item":"27e98350-1f17-4584-81f1-62ef63e22db3","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Kis-Janos-filozofus-Donald-Trump-Orban-Viktor-Magyar-Peter","timestamp":"2025. március. 13. 11:28","title":"Kis János: Attól tartok, Magyar Péter eddigi stratégiája nem fog működni ezután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7557d9d-538a-4df9-aab0-d88e72062b4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő öt nappal később már játszott, de a hangja is elment a fájdalomtól. ","shortLead":"A színésznő öt nappal később már játszott, de a hangja is elment a fájdalomtól. ","id":"20250313_Pasztor-Erzsi-elesett-baleset-Jatekszin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7557d9d-538a-4df9-aab0-d88e72062b4c.jpg","index":0,"item":"72ac74f2-cf51-4f03-9229-11c97ad44cc4","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Pasztor-Erzsi-elesett-baleset-Jatekszin","timestamp":"2025. március. 13. 13:08","title":"Pásztor Erzsi elesett a Játékszín előtt, és térdig becsúszott egy parkoló autó alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összeült az Idősek Tanácsa és megkérte a kormány, hogy bővítse ki a termékek körét, amelyek után majd visszaadják a nyugdíjasoknak az áfát.","shortLead":"Összeült az Idősek Tanácsa és megkérte a kormány, hogy bővítse ki a termékek körét, amelyek után majd visszaadják...","id":"20250312_nyugdijas-afa-visszaterites-ado-idosek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"2a91fbd1-5d0d-4562-98bf-334c31a5a8a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_nyugdijas-afa-visszaterites-ado-idosek","timestamp":"2025. március. 12. 10:42","title":"Egy Orbán Viktor vezette testület tárgyalt a kormánnyal, majd azt kérte az Orbán-kormánytól, hogy még több termékre kapjanak a nyugdíjasok áfa-visszatérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]