Ren Zhengfei tagadta a vádakat, és méltatta Trumpot. Azzal kapcsolatban, hogy fogva tartják a lányát, csak annyit mondott: kivár. Azzal kapcsolatban, hogy fogva tartják a lányát, csak annyit...","id":"20190115_Megtorte_a_hallgatast_a_kemkedesi_vadakkal_kacsolatban_a_Huawei_alapitoja","timestamp":"2019. január. 15. 12:43","title":"Megtörte a hallgatást a kémkedési vádakkal kapcsolatban a Huawei alapítója A 20 éves nő kedden kora délután tűnt el.","id":"20190115_Eltunt_egy_fiatal_no_a_VI_keruletben","timestamp":"2019. január. 15. 17:30","title":"Eltűnt egy fiatal nő a VI. kerületben A lengyel nagykövetségnél emlékeztek Pawel Adamowiczra.","id":"20190115_Budapesten_is_gyertyat_gyujtottak_a_meggyilkolt_lengyel_politikus_emlekere__fotok","timestamp":"2019. január. 15. 18:26","title":"Budapesten is gyertyát gyújtottak a meggyilkolt lengyel politikus emlékére – fotók Ahogy az természetes.","shortLead":"Film készült Stuart Máriáról, amiből nem spórolták ki a véresebb jelenetet sem. Ahogy az természetes.","id":"20190116_A_kiralyno_is_menstrual_meg_egy_filmben_is","timestamp":"2019. január. 16. 07:03","title":"A királynő is menstruál, még egy filmben is"

Létezik egy olyan KRESZ-tábla, melyet nagyon sok sofőr figyelmen kívül hagy, pedig abszolút nem kellene.","id":"20190116_a_nap_videoja_az_oldalszel_nemcsak_a_repulokre_az_autokra_is_veszelyes","timestamp":"2019. január. 16. 06:41","title":"A nap videója: az oldalszél nemcsak a repülőkre, az autókra is veszélyes"

Egy mindenki számára jól érthető gesztussal üzent egykori párjának Elise Christie.","id":"20190115_Ugy_tunik_Liu_Shaolin_Sandor_exe_kicsit_meg_mindig_pipa_a_magyar_korcsolyazora","timestamp":"2019. január. 15. 12:34","title":"Úgy tűnik, Liu Shaolin Sándor exe kicsit még mindig pipa a magyar korcsolyázóra Drónnal repülni emberek fölé komoly veszélyt hordoz magában: ha az eszköz meghibásodik és lezuhan, komoly sérülést tud okozni. Egy új megoldás segít kiküszöbölni ezt a problémát, ráadásul jóval biztonságosabbá is tenné a repkedést.","id":"20190115_dji_dron_ejtoernyo_indemnis_nexus_dji_inspire_2_dronozas","timestamp":"2019. január. 15. 17:03","title":"Egy remek ötlet: ejtőernyőt szerelnek a DJI drónjaira, hogy senkinek ne fájjon, ha ráesnek