Újabb csípőműtéten esett át a skót Andy Murray egykori világelső teniszező, aki az Ausztrál Open előtt jelentette be, folyamatos fájdalmai miatt abbahagyja a teniszt. Az a vágya, hogy Wimbledonban, lényegében hazai pályán búcsúzhasson el a sportágtól és a közönségtől, de lehet, hogy korábban leteszi az ütőt, ha képtelen rendesen edzeni. Akkor arról beszélt, cipőt kötni is fájdalommal jár. A visszavonulás híre mellbe vágta a közvéleményt és a többi teniszezőt is. A skót aztán az első meccsén öt szettben kikapott a spanyol Roberto Bautista Agutól. Később többen is jelezték, egy megfelelő csípőműtét megoldhatja a teniszező problémáit.

Végül Murray beadta a derekát, megműttette magát, egy fémdarabot ültettek a sérült csípőbe, írja a Hosszabbítás blog. "Kicsit össze vagyok törve, de remélem, ez az operáció véget vet a fájdalmaknak", írta ki Instagramjára. Ha sikerül a műtét, talán fel tud készülni Wimbledonra.