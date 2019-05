Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2014-ben már bevezette papírjait a New York-i börzére is.","shortLead":"2014-ben már bevezette papírjait a New York-i börzére is.","id":"20190528_Az_Alibaba_a_hongkongi_tozsdere_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d8aa3e-741d-448a-8f65-b796df567730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Az_Alibaba_a_hongkongi_tozsdere_keszul","timestamp":"2019. május. 28. 07:48","title":"Az Alibaba a hongkongi tőzsdére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e71cf65-3bcc-4074-a4cd-73a84fb777da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Negyedóra helyett legalább egy fél napot kell utazniuk a Chelsea és az Arsenal szurkolóinak, hogy láthassák kedvenceiket az Európa Liga szerdai döntőjében. A mérkőzést ugyanis Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban rendezik, s a helyszín kijelölése nem csak a két londoni szurkolóinak nem tetszik.","shortLead":"Negyedóra helyett legalább egy fél napot kell utazniuk a Chelsea és az Arsenal szurkolóinak, hogy láthassák...","id":"20190528_Tobb_szempontbol_is_rossz_dontes_volt_Bakunak_adni_az_Europa_Liga_dontot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e71cf65-3bcc-4074-a4cd-73a84fb777da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a540b5-8647-40b4-ad51-1fd4ffbbb24e","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Tobb_szempontbol_is_rossz_dontes_volt_Bakunak_adni_az_Europa_Liga_dontot","timestamp":"2019. május. 28. 19:17","title":"Több szempontból is rossz döntés volt Bakunak adni az Európa Liga döntőt az angolok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GKI tette közzé a májusi adatokat.","shortLead":"A GKI tette közzé a májusi adatokat.","id":"20190527_Elegedettek_penzugyi_helyzetukkel_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252d3fb0-95a4-4d7a-b1b9-e02045dcc449","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Elegedettek_penzugyi_helyzetukkel_a_magyarok","timestamp":"2019. május. 27. 09:45","title":"Elégedettek pénzügyi helyzetükkel a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825ebe4e-9a22-4544-b46a-4ac8dcc0765b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap leforgása alatt több mint 2000 olyan bejegyzésre bukkant egy állatvédő szervezet, amiben a kutyaviadalokat népszerűsítették a felhasználók.","shortLead":"Néhány hónap leforgása alatt több mint 2000 olyan bejegyzésre bukkant egy állatvédő szervezet, amiben a kutyaviadalokat...","id":"20190527_kutyaviadal_facebook_lady_freethinker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=825ebe4e-9a22-4544-b46a-4ac8dcc0765b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1040c3e7-562f-4e6a-a47d-01ff942e0162","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_kutyaviadal_facebook_lady_freethinker","timestamp":"2019. május. 27. 18:33","title":"Kutyaviadalt népszerűsítettek, be sem jelzett a Facebook szűrője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3364b7-0a4b-4ede-bc92-35f8ef19e886","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ház falán látható, de előtte mindent víz borít, úgyhogy a művésznek valószínűleg egy hajóról kinyúlva kellett dolgoznia. ","shortLead":"Egy ház falán látható, de előtte mindent víz borít, úgyhogy a művésznek valószínűleg egy hajóról kinyúlva kellett...","id":"20190527_Erdekes_helyen_bukkant_fel_egy_uj_Banksyalkotas_Velenceben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e3364b7-0a4b-4ede-bc92-35f8ef19e886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d4cdaf-991e-441a-8bc5-795df6adbcf2","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Erdekes_helyen_bukkant_fel_egy_uj_Banksyalkotas_Velenceben","timestamp":"2019. május. 27. 12:52","title":"Érdekes helyen bukkant fel egy új Banksy-alkotás Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Gyurcsányék megmutatták, hogy a Fideszen kívül is van élet.","shortLead":"Gyurcsányék megmutatták, hogy a Fideszen kívül is van élet.","id":"20190527_Europa_is_egy_macska_csak_egy_kicsit_nagyobbacska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d754a8e-04f2-4982-9eec-f2180d56946e","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Europa_is_egy_macska_csak_egy_kicsit_nagyobbacska","timestamp":"2019. május. 27. 08:55","title":"Tóta W.: Európa is egy macska, csak egy kicsit nagyobbacska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451c0471-bb16-4583-ae07-3faffbce16ea","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csak az állami közbeszerzésekre terjed ki a tilalom, az indoklás szerint helyi borokkal kell feltölteni a „költségvetési” pincéket.","shortLead":"Csak az állami közbeszerzésekre terjed ki a tilalom, az indoklás szerint helyi borokkal kell feltölteni...","id":"20190528_Letiltottak_az_oroszok_a_kulfoldi_borok_behozatalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451c0471-bb16-4583-ae07-3faffbce16ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5c13ba-176a-4626-a154-87034b9893bd","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Letiltottak_az_oroszok_a_kulfoldi_borok_behozatalat","timestamp":"2019. május. 28. 17:59","title":"Magyar borokat is érint az orosz tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5f9cde-aa7d-4136-a07a-7271d0d1b90d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy manapság átlagosnak mondható, 30 kWh-s akkumulátorral szerelt gépjármű teljes feltöltése nagyjából 3000 forintba kerül majd.","shortLead":"Egy manapság átlagosnak mondható, 30 kWh-s akkumulátorral szerelt gépjármű teljes feltöltése nagyjából 3000 forintba...","id":"20190528_elmu_emasz_villany_elektromos_auto_toltes_fiezos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e5f9cde-aa7d-4136-a07a-7271d0d1b90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e324c117-5377-4e54-9b2c-66c8afe5aad5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_elmu_emasz_villany_elektromos_auto_toltes_fiezos","timestamp":"2019. május. 28. 16:48","title":"Vége az ingyen tankolásnak az Elmű-oszlopokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]