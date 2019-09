Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dffbe2d6-9dfa-435f-9856-67b885a1c16b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véglegesítették az új generációs USB, az USB4 specifikációját, ami azt jelenti, hogy immár a cégeken a sor, hogy az eszközeikben kamatoztassák az új csatolószabványt.","shortLead":"Véglegesítették az új generációs USB, az USB4 specifikációját, ami azt jelenti, hogy immár a cégeken a sor...","id":"20190905_usb_4_szabvany_specifikaciok_veglegesitese_thunderbolt3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dffbe2d6-9dfa-435f-9856-67b885a1c16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87153d2-8ab6-4367-94fa-fb5f4ce12c8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_usb_4_szabvany_specifikaciok_veglegesitese_thunderbolt3","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:03","title":"Ha használ USB-t, tudjon róla: ez az új verzió már 2x gyorsabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember beszorult az autóba, a tűzoltók vágták ki.","shortLead":"Egy ember beszorult az autóba, a tűzoltók vágták ki.","id":"20190906_Busz_es_auto_utkozott_Csengersimanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74bd1a0-735b-488a-b04a-d54ecd386f30","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Busz_es_auto_utkozott_Csengersimanal","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:45","title":"Busz és autó ütközött Csengersimánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a404661-9d00-4010-b8f8-34c4fdb0b566","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres olimpiai bajnokot a dél-afrikai félprofi Sasol Ligában játszik majd.","shortLead":"A kétszeres olimpiai bajnokot a dél-afrikai félprofi Sasol Ligában játszik majd.","id":"20190906_Focistakent_folytatja_a_vitatott_nemu_olimpiai_bajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a404661-9d00-4010-b8f8-34c4fdb0b566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a1b43a-e051-4884-9898-1fbd384186c7","keywords":null,"link":"/sport/20190906_Focistakent_folytatja_a_vitatott_nemu_olimpiai_bajnok","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:05","title":"Focistaként folytatja a férfiassága miatt támadott dél-afrikai futónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d82d44-d16b-4dbc-89c5-1039a98e0f76","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az IKEA asztali lámpájának csak egyik funkciója a világítás. 