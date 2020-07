Az előző szezont a harmadik helyen zárta a felcsúti Puskás Akadémia, ennek apropóján készített interjút Hornyák Zsolt edzővel a Sport.sk portál, amelyet a Csakfoci szemlézett. „Harmadikok lettünk, de ehhez egy adag szerencse is kellett, hiszen a Mezőkövesd nem játszott ugyanabban a formában, mint a koronavírus-járvány miatti szünet előtt. Elpártolt mellőlük a szerencse, elveszítették a Honvéd elleni kupadöntőt, ez pedig hatással volt rájuk. De én számítottam erre a visszaesésre, nálunk pedig éppen az ellenkezője volt tapasztalható, nagyon jól játszottunk a szünet után” – mondta az edző.

A koronavírus miatti leállást követően nagyon ment a csapatnak, ez a menetelés is kellett a harmadik helyhez. Erről Hornyák azt mondta, jól sikerült a felkészülésük, a labdarúgók három hét alatt 250 kilométert futottak. „Tudtam, hogy ha ezzel együtt a fociban is formába jönnek, akkor rendben leszünk, és ez végül működött is. Amikor újra közös edzéseket végezhettünk, már a kéthetes időszak alatt éreztem a csapatban a hatalmas erőt” – mondta.

Felvetődött, hogy a harmadik hely a maximum elérhető-e a Ferencváros és a Videoton mögött, de Hornyák szerint nem ez a csúcs. „Tudom, milyen minőséget képvisel a csapatom, amely már többször megmutatta számomra, amikor előkészületi, vagy épp tétmeccsen pályára léptünk ezen együttesek ellen, hogy van esélyünk ellenük. Voltak olyan meccsek, amikor győztünk is ellenük.” Ha kiegyensúlyozottabbak lesznek, szerinte ennél is előrébb végezhetnek.

A csapat a szezon során hétszer kapott ki: ötször hazai pályán, a felcsúti katlanban, a Pancho Arénában. Erről Hornyák azt mondta, hogy a hangulat miatt volt.

A Puskás Akadémia egy falun, Felcsúton található, amelynek csupán 2000 lakosa van, ez pedig érezhető a lelátói létszámban. Amikor találkoztam a klub képviselőivel, jelezték is nekem, hogy bármilyen sokat is próbálkoztak, nem tudnak mit tenni ezzel a helyzettel.

© Facebook

Maga az akadémia szerinte európai, sőt világszintű, az infrastruktúra is nagyszerű, a közönség azonban nem, nem kapnak sok támogatást a lelátókról, ennek a hiányát pedig megérzik. „Hálásak vagyunk azoknak, akik otthon szurkolnak nekünk, és annak a közel 100 szurkolónak, akik idegenbe is elkísérnek minket, de az ellenfeleink ebben a tekintetben előttünk járnak.”

Mi a cél a következő szezonban? „Szeretnénk legalább hasonlóan zárni, mint az előző kiírásban, nem akarom, hogy ennél rosszabb helyezést érjünk el. Három vagy négy minőségi játékossal akarjuk megerősíteni a keretet, az akadémiáról pedig szeretnénk beépíteni néhány fiatalt a csapatba, ami szintén egy fontos felelősség a részünkről, foglalkoznunk kell ezzel. Konkrét cél? Egyelőre erről még nem esett szó a klubon belül, de a tulajdonosok számára talán azt mondhatom, hogy szeretnénk megtartani a harmadik helyet” – mondta az edző.