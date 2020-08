Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7026c2a6-8895-4349-a0a1-fb0231e1eb1f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már 200 ezer évvel ezelőtt is szerettek ágyban aludni az emberek – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amely alváshoz és munkához használt \"fűágyak\" nyomait fedezte fel a Dél-afrikai Köztársaságban lévő KwaZulu-Natal tartománybeli Border barlangban.","shortLead":"Már 200 ezer évvel ezelőtt is szerettek ágyban aludni az emberek – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló...","id":"20200817_alvas_fuagy_hamu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7026c2a6-8895-4349-a0a1-fb0231e1eb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed7db54-0d40-4e21-985d-375f3ce5b8d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_alvas_fuagy_hamu","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:03","title":"Előkerült egy 200 000 éves ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c76a380-eae2-48fd-90ce-b40ba2cc35fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely azt írta, hogy a szolidaritásukat akarják kifejezni a fehérorosz tüntetők felé.","shortLead":"Karácsony Gergely azt írta, hogy a szolidaritásukat akarják kifejezni a fehérorosz tüntetők felé.","id":"20200817_lanchid_feherorosz_diszkivilagitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c76a380-eae2-48fd-90ce-b40ba2cc35fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8ab8c3-cc21-4197-a058-f8421df110b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_lanchid_feherorosz_diszkivilagitas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 21:36","title":"A fehérorosz tüntetők tiszteletére piros-fehérbe borult a Lánchíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675423e-e18f-4c85-b506-740f73a21722","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szöllősi György természetesen Nemzeti Sportot olvas, amikor egy labda megzavarja.","shortLead":"Szöllősi György természetesen Nemzeti Sportot olvas, amikor egy labda megzavarja.","id":"20200818_Orban_Viktor_kedvenc_lapjanak_a_foszerkesztoje_is_labdaba_rug_a_Puskas_musical_reklamjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b675423e-e18f-4c85-b506-740f73a21722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2965969d-0c23-4bbe-9590-99464f84ce17","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Orban_Viktor_kedvenc_lapjanak_a_foszerkesztoje_is_labdaba_rug_a_Puskas_musical_reklamjaban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:42","title":"Orbán Viktor kedvenc lapjának a főszerkesztője is labdába rúg a Puskás musical reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"18-ból 15 csapattagnál elrendelték a járványügyi megfigyelést a Magyar Kupa után, mérkőzései halasztását kéri a klub.","shortLead":"18-ból 15 csapattagnál elrendelték a járványügyi megfigyelést a Magyar Kupa után, mérkőzései halasztását kéri a klub.","id":"20200818_szentes_vizilabda_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdb6863-e5d8-4032-889f-78fe0e844a73","keywords":null,"link":"/sport/20200818_szentes_vizilabda_karanten","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:24","title":"Hiába a két negatív teszt, karanténba került a szentesi vízilabdacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre alaposan megvizsgálják a mohácsi csatához kapcsolódó tömegsírok egyikét a sátorhelyi emlékhelyen. A feltárás közben is látogatható a komplexum, ráadásul régészek adnak tájékoztatást az érdeklődőknek.","shortLead":"Végre alaposan megvizsgálják a mohácsi csatához kapcsolódó tömegsírok egyikét a sátorhelyi emlékhelyen. A feltárás...","id":"20200817_tomegsir_mohacsi_csata_satorhely_regeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867fd8ee-f7bd-442f-90ce-5ffc6e5f63cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_tomegsir_mohacsi_csata_satorhely_regeszet","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:59","title":"Kibontják a mohácsi csata emlékhelyének egy tömegsírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60324f9-bb35-47bd-a536-a53b0a7de0a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kanyarról kanyarra megmutatja az új sportszedán Nordschleifén előadott produkcióját. ","shortLead":"A német gyártó kanyarról kanyarra megmutatja az új sportszedán Nordschleifén előadott produkcióját. ","id":"20200818_videon_az_augusztus_vegen_erkezo_uj_porsche_panamera_rekordkore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a60324f9-bb35-47bd-a536-a53b0a7de0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c86efe-3eef-41d2-bbcd-6592d3121ae7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_videon_az_augusztus_vegen_erkezo_uj_porsche_panamera_rekordkore","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:21","title":"Videón az augusztus végén leleplezendő új Porsche Panamera rekordköre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e86cf6-8593-48ea-87c5-096bc0f050e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellenséget látott egy rétisas egy felé haladó amerikai drónban, ezért megtámadta azt. A drága szerkezet egy tóba zuhant.","shortLead":"Ellenséget látott egy rétisas egy felé haladó amerikai drónban, ezért megtámadta azt. A drága szerkezet egy tóba zuhant.","id":"20200817_sas_retisas_dron_michigan_to_phantom_4_pro_advanced","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97e86cf6-8593-48ea-87c5-096bc0f050e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a167773-1cd8-45d7-b1fa-878d502f516f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_sas_retisas_dron_michigan_to_phantom_4_pro_advanced","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:03","title":"Egy sas pusztított el egy kormányzati drónt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök nem szeretné, ha más kezébe kerülne a hatalom.","shortLead":"A fehérorosz elnök nem szeretné, ha más kezébe kerülne a hatalom.","id":"20200817_aljakszandr_lukasenka_feheroroszorszag_valasztas_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f69b97-ebe4-4415-b357-47586ba149c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_aljakszandr_lukasenka_feheroroszorszag_valasztas_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:50","title":"Lukasenka: Amíg engem meg nem ölnek, nem lesz új választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]