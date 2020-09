Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f31cdcf4-db18-4d94-970d-d0c4c1ce1e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kisebbek lesznek a helyiségek, viszont külön kabinokat és átvételi pontokat terveznek. ","shortLead":"Kisebbek lesznek a helyiségek, viszont külön kabinokat és átvételi pontokat terveznek. ","id":"20200904_Burger_King_etterem_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f31cdcf4-db18-4d94-970d-d0c4c1ce1e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb88e37e-bb94-427d-8423-350325382a7f","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Burger_King_etterem_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 16:23","title":"A Burger King újratervezi az éttermeit a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020a117c-326c-41ff-b220-0462774ea235","c_author":"HVG","category":"360","description":"SMS, mail, drón - a technológia minden vívmányát bevetik a szakemberek Ausztráliában.","shortLead":"SMS, mail, drón - a technológia minden vívmányát bevetik a szakemberek Ausztráliában.","id":"202036_sms_acapatol_szabadlabon_de_nyomkovetovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=020a117c-326c-41ff-b220-0462774ea235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027d6c78-372c-4b01-a7a9-ad924b12919a","keywords":null,"link":"/360/202036_sms_acapatol_szabadlabon_de_nyomkovetovel","timestamp":"2020. szeptember. 04. 16:00","title":"Van olyan megoldás a cápatámadások ellen, amely az embereket és a cápákat is védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5b5cac-8cda-4974-9305-375a0dd7be3a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legöregebb tölgyfája, Demetra, a dél-olaszországi Calabriában áll.","shortLead":"A világ legöregebb tölgyfája, Demetra, a dél-olaszországi Calabriában áll.","id":"20200904_hany_eves_vilag_legoregebb_tolgyfaja_demetra_934","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5b5cac-8cda-4974-9305-375a0dd7be3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2876c0d5-4dc6-4378-a65f-3abd4ddc5d28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_hany_eves_vilag_legoregebb_tolgyfaja_demetra_934","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:40","title":"Azt hitték, egy tölgyfa legfeljebb 300 évig él – aztán találtak egy 934 éveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aa5b79-a89f-4b1a-b868-2531a9c37ade","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"2015 nyarán menekültek százezrei indultak el a balkáni migrációs útvonalon Németország felé, legtöbbjük Magyarország déli határán lépett be az Európai Unióba. A helyzet nálunk augusztusra várt tarthatatlanná, a kormány ugyanis elzárta útjukat Nyugat felé, az itt rekedt tízezrek pedig embertelen körülmények között várták azt, hogy elhagyhassák az országot. Miközben az Európai Unió egyfajta áthelyezési mechanizmust igyekezett kidolgozni a déli határokon keresztül Afrikából, a Közel-Keletről vagy Ázsia távolabbi vidékéről nagy számban érkező migránsok számára, a kormány ezt elutasította, és déli határzár felépítésével igyekezett elzárni a menekülők útját.\r

\r

A helyzet augusztus végére vált tarthatatlanná, a sokasodó röszkei át- és kitörések mellett a Budapesten ragadt menekültek előbb vonaton, majd – napra pontosan öt évvel ezelőtt – gyalog próbálnak eljutni Ausztriába. Képgalériánkban a 2015. nyári menekültválság legemlékezetesebb pillanatait idézzük fel. ","shortLead":"2015 nyarán menekültek százezrei indultak el a balkáni migrációs útvonalon Németország felé, legtöbbjük Magyarország...","id":"20200904_menekult_nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3aa5b79-a89f-4b1a-b868-2531a9c37ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca859a2-87ed-4104-959b-f771dd4871a5","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200904_menekult_nagyitas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:20","title":"Amikor a kétségbeesés gyalog indult Nyugatra – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem is sikerült senkinek.","shortLead":"Nem is sikerült senkinek.","id":"20200905_Ezekkel_a_szamokkal_nehez_volt_elvinni_az_otost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94269d2c-7774-4c22-8ab1-3ded531b54dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Ezekkel_a_szamokkal_nehez_volt_elvinni_az_otost","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:08","title":"Ezekkel a számokkal nehéz volt elvinni az ötöst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A szerző szerint nem igaz az a közkeletű álláspont, ami az SZFE tiltakozását egy nemzetközi trendbe illeszti. Ennek az ellenállásnak magyar gyökerei vannak. Vélemény. ","shortLead":"A szerző szerint nem igaz az a közkeletű álláspont, ami az SZFE tiltakozását egy nemzetközi trendbe illeszti. Ennek...","id":"20200904_Csizmadia_Ervin_Ellenallas_es_ellenallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27b2280-f35b-46f8-86be-0a4b6075de6e","keywords":null,"link":"/360/20200904_Csizmadia_Ervin_Ellenallas_es_ellenallas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:00","title":"Csizmadia Ervin: Ellenállás és ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyorsabb átkelés érdekében.","shortLead":"A gyorsabb átkelés érdekében.","id":"20200903_hataratkelo_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d53da6-5e13-418c-9aa7-2d9fd39a2d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_hataratkelo_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:58","title":"Több határátkelőt is megnyitnak szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legnagyobb olajcégek egyre több műanyag-alapanyagot akarnak előállítani, hogy kompenzálják a fosszilis tüzelőanyagokról a megújulókra való áttérést.","shortLead":"A legnagyobb olajcégek egyre több műanyag-alapanyagot akarnak előállítani, hogy kompenzálják a fosszilis...","id":"20200904_300_milliard_fontot_kolt_az_olajipar_arra_hogy_felvegyek_a_kesztyut_a_muanyagokkal_szembeni_harcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09776ea-18f0-43f9-bde8-989b8dd15327","keywords":null,"link":"/zhvg/20200904_300_milliard_fontot_kolt_az_olajipar_arra_hogy_felvegyek_a_kesztyut_a_muanyagokkal_szembeni_harcban","timestamp":"2020. szeptember. 04. 12:47","title":"300 milliárd fontot költ az olajipar, hogy még több műanyagot gyártsanak a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]