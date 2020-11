Amennyiben a magyar labdarúgó-válogatott legyőzi a nyeretlen szerb csapatot a Puskás Arénában, akkor átveszi a csoportelsőségért, mivel az eddigi listavezető oroszok 3:2-re kikaptak Törökországban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divíziójának ötödik, vasárnapi fordulójában – ebben a tudatban léphet pályára vasárnap este a válogatott.

Döntetlennel is marad esély az első helyre, az viszont biztos, hogy a pontosztozkodás már biztos bennmaradást jelentene. Mivel azonban a törökök legyőzték az oroszokat, ezért akár az utolsó helyre is visszeshetünk ha most és szerdán a törököktől is kikapunk.

A csoport utolsó helyezettje kiesik a C divízióba, míg az első hely megszerzésének az élvonalba jutáson túl is nagy fontossága van, mivel azzal akár vb-pótselejtezős helyet is lehet szerezni. A két legjobb olyan csoportgyőztes ugyanis, amely a jövő novemberben záruló vb-selejtezőkön nem végez az automatikus kijutást jelentő első vagy a pótselejtezőt eredményező második helyen, pótselejtezőt játszhat a 2022-es, katari vb-re.

A két gárda teljesen ellentétes hangulatban várja az összecsapást, hiszen amíg a magyarok Izland 2-1-es legyőzésével kijutottak a 2021 nyarára halasztott, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra, addig a szerbek 11-esekkel alulmaradtak a skótokkal szemben, amivel lemaradtak a kontinensviadalról.

A magyar válogatott kispadján ezúttal Gera Zoltán ül, mivel Marco Rossi szövetségi kapitány után Cosimo Inguscio pályaedző koronavírustesztje is pozitív lett. A csapat helyzetét az is nehezíti, hogy sérülés miatt a szerbek és a törökök ellen sem játszhat Szalai Ádám.

A mérkőzést most is nézők nélkül játszák.

© Túry Gergely

A kezdőcsapatok:

Magyarország:

Dibusz Dénes - Botka Endre, Lang Ádám, Kecskés Ákos - Bese Barnabás, Nagy Ádám, Kalmár Zsolt, Sigér Dávid, Holender Filip - Nikolics Nemanja, Szoboszlai Dominik

© Túry Gergely

Szerbia:

Dmitrovics - Milenkovics - Szpajics - Gudelj - Radonjics - Lazovics - Lukics - Makszimovics - Risztics - Jovics - Tadics

Élő közvetítés:

1. perc: elkezdődött a mérkőzés, mi kezdünk.

2. perc: kicsit kapkodva kezd mindkét válogatott, sok a bizonytalanság.

© Túry Gergely

3. perc: Botka szabálytalankodik a középpályán, jogos szabadrúgás a szerbeknek.

4. perc: fordul a kocka, most Kalmár ellen szabálytalankodnak 40 méterre a kaputól. Szoboszlai beívelheti a kapu elé. A beadás rossz, nem tudunk helyzetet kialakítani.

7. perc: továbbra is sok a hiba, a szerbek már a védőinket is letámadják. Végül a középpályán szereznek labdát, ami után Lazovics tudott megindulni, ám beadása után Jovics lemarad a labdáról.

© Túry Gergely

9. perc: leginkább hátul tudunk passzolgatni, néhány hosszú labdával próbálkoztunk előrefelé. Egyelőre kevés sikerrel.

10. perc: újabb szabadrúgás, most a jobb oldalról és kicsivel közelebb, ismét Szoboszlai a labda mögött. Ez már jobban sikerült, de ezt is kivágják. Maradunk a kapujuk előtt, Bese indult meg a szélen, a beadását szerelték, szöglettel jövünk.

© Túry Gergely

11. perc: Szoboszlai lepasszolja Kalmárnak, a beadás után tisztáznak, újabb szöglet. Most egyből beadja Szoboszlai, kifejelik, a kipattanót Sigér lövi fölé.

13. perc: szép magyar támadás: gyors passzokkal jutottunk a 16-os elé, ahonnan Szoboszlai lőtt - ebbe is belelépnek, jön a harmadik szöglet.

14. perc: újabb kisszöglet Kalmárral, az akció végén Nikolics jut lövőlehetőséghez, ám 11 méterről, kicsit szélről az égbe lőtt.

15. perc: maradunk a szerb kapu előtt, most Sigér lőtt fölé 25 méterről. A szerb kirúgás után hamar visszaszerezzük a labdát és újabb szögletet harcolunk ki.

16. perc: ismét adja be Szobszlai, ez sem veszélyes.

17. perc: 0-1. Első komoly helyzetévől vezet Szerbia. Radonjics kap egy labdát a szélen, majd befelé cselezve, több szép megoldás után lőtt laposan a hálóba.

© Túry Gergely

19. perc: gyorsan próbálunk válaszolni, ám Kalmár lövése ismét elkerüli a kaput.

21. perc: már szinte taktikának tűnik, annyit szabálytalankodnak a szerbek a középpályán. Most 40 méterről Szoboszlai ívelhet a kapu elé. Most Lang marad le egy kicsivel.

22. perc: jön a menetrendszerű szabadrúgás, szerencsénkre egyre közelebbről, most nagyjából 25-30 méter lehet a távolság. Ismét Szoboszlai, ezt már kapura lőtte, ám Dmitrovics biztosan fogta.

© Túry Gergely

23. perc: nem unatkozunk! Megint a bal szélen aktív a magyar csapat, a passzolgatás végén Szoboszlai lőhetett 20-ról, de ismét védett a kapus.

25. perc: maradunk a szerb kapu előtt, ám most nem sikerül lövésig eljutni.

27. perc: most percekig a mi térfelünkön maradt a labda, előbb Tadics cselezgetett, majd Jovics került helyzetbe, Dibusz azonban jól jött ki a kapujából.

31. perc: Makszimovics kezezik 24 méterre a kaputól, egy lövésbe vetődött bele. Természetesen Szoboszlai lövi, ez volt eddig a legjobb próbálkozása, épphogy a rövidsarok mellé megy. Szöglettel jövünk.

© Túry Gergely

32. perc: Szoboszlai, Kalmár, Szoboszlai a labda útja, ám az akció egy veszélytelen lövéssel zárul. Egy perccel később ismét Szoboszlai lő, most a másik sarok mellé lövi.

34. perc: tovább nyomunk, újabb szöglet. Szoboszlai beadását könnyedén fogja a kapus. Gyors ellentámadást indít, a vége egy Lukics lövés, ami elkerüli a kaput.

36. perc: talán a legnagyobb helyzetünk eddig. Egy megszerzett labdából ismét végigvittünk egy támadást, Nagy Ádám jobboldali beadására Szoboszlai érkezett viszonylag üresen, ám a kapus védte. Az ellentámadásból a szerbek ismét gyorsan a kapunk elé kerülnek, ám szerencsére les volt az utolsó passz, így nem kerültek nagy helyzetbe.

39. perc: pár percig ismét a magyar térfélen folyik a játék, ám helyzetbe nem tudnak kerülni a szerbek. Kiszabadalunk: ismét Nagy keresi Szoboszlait, ám nem lesz gól belőle. 1-1. Szép összjáték Nikolics és Kalmár között, mely után utóbbi mozdul be egy üres területre, majd magabiztosan befejezte 14 méterről.

© Túry Gergely

43. perc: a gól után a mezőnyjátéké a főszerep, egy szerb ívelés okoz némi izgalmat, de Dibusz magabiztosan lehúzza a labdát.

45. perc: nagy szerb helyzet. Tadics került a kapunk elé, ám jobbal nem lövi el, inkább visszagurít, Radonjics lövése azonban elmegy a bal kapufa mellett.

Félidő: Néhol szemet gyönyörködtető, néhol kicsit szenvedős játékkal, de teljes mértékben partiban vagyunk Szerbiával.

© Túry Gergely

46. perc: szerb középkezdéssel indul a második félidő. Csere egyik csapatban sincs. Első sárka lap viszont van, Lukics a középpályán szabálytalankodott Nagy Ádámmal szemben.

48. perc: egy les és egy majdnem rövid hazaadás okoz némi izgalmat, ám ezen kívül a középpályán nyüstölik egymást a csapatok.

51. perc: magasan támad le a magyar csapat, aminek köszönhetően kicsit kinyílunk hátrébb. Ezt próbálták kihasználni a szerbek egy gyors támadással, ám egy szabálytalansággal megállítottuk őket.

53. perc: mindkét oldalon hosszú indításokkal próbálkoznak, ám egyik sem jut el a célhoz. Végül a szerbek iramodnak meg a jobb oldalon, Lukics beadása is embert talál, végül Radonjics fejese után szöglet lett a helyzetből.

54. perc: Tadics szögletét Dibusz öklözi ki, de marad a szerbeknél a labda. Többször próbálják beadni, de lepattannak a labdát a magyar falról.

57. perc: cserélnek a szerbek: Gacsinovics jön Lazovics helyére. Utóbbi kezére véletlenül rálépett Holender.

58. perc: kettős csere a magyar válogatottban: Nikolics helyett Könyves, Sigér helyett Nego jön be.

59. perc: Holender kapott egy labdát a bal szélen, szépen meg is húzza, ám a kapus lábáról végül szögletre megy. Szoboszlai szögletébe belefújnak. Könyves lökött, szabadrúgás kifelé a szerbeknek.

A két válogatott első összecsapása az októberi volt, amióta Jugoszlávia felbomlott, azaz Szerbia és Magyarország között ez a második hivatalos labdarúgó-mérkőzés. A jugoszlávok elleni utolsó két találkozó viszont kifejezetten rossz emlékű, ugyanis 1997 őszén előbb Budapesten 7-1-re, majd Belgrádban 5-0-ra kaptak ki a magyarok az egy évvel későbbi világbajnokság pótselejtezőjén.

A magyar válogatott ezt követően szerdán Törökországot fogadja a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája hatodik, utolsó fordulójában.

A csoport állása: