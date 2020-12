Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda reggel egy újabb fémoszlopot helyezett el valaki Angliában, ezúttal Glastonbury városa mellett. A monolit kidőlt, mire rátaláltak a kirándulók. Az oszlop közepén egy üzenet volt olvasható.","shortLead":"Szerda reggel egy újabb fémoszlopot helyezett el valaki Angliában, ezúttal Glastonbury városa mellett. A monolit...","id":"20201210_monlit_femoszlop_glastonbury_not_banksy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f441169-e8b2-4b6d-b74d-4e50d57e8296","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_monlit_femoszlop_glastonbury_not_banksy","timestamp":"2020. december. 10. 17:03","title":"Angliai dombtetőn bukkant fel egy újabb fémoszlop, üzenetet is írtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyszer már megpróbálták, akkor nem jártak sikerrel, de most más idők járnak.","shortLead":"Egyszer már megpróbálták, akkor nem jártak sikerrel, de most más idők járnak.","id":"20201209_Ejszakai_vonatozassal_allitananak_konkurenciat_a_legi_kozlekedesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845672b2-2615-4fbb-b0fb-d097f1947b86","keywords":null,"link":"/zhvg/20201209_Ejszakai_vonatozassal_allitananak_konkurenciat_a_legi_kozlekedesnek","timestamp":"2020. december. 09. 15:08","title":"Éjszakai vonatozással állítanának konkurenciát a légi közlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem fogadta kitörő lelkesedés a dél-amerikai ország vállalását, a szakértők szerint amit Brazília a kibocsátása csökkentése érdekében tesz, édeskevés.","shortLead":"Nem fogadta kitörő lelkesedés a dél-amerikai ország vállalását, a szakértők szerint amit Brazília a kibocsátása...","id":"20201210_Brazilia_csak_a_nagyon_tavoli_jovoben_2060ra_valna_karbonsemlegesse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dff1ab-ad64-4d84-812f-8259b87e2a3b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_Brazilia_csak_a_nagyon_tavoli_jovoben_2060ra_valna_karbonsemlegesse","timestamp":"2020. december. 10. 16:55","title":"Brazília csak 2060-ra vállalja a karbonsemlegességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64","c_author":"Hyundai","category":"brandcontent","description":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak. Feltételek, kedvezmények, pályázati lehetőségek és nem utolsó sorban számok: mindezekről Benedekffy Gábor, a Hyundai E-mobilitási projekt vezetője beszélt. ","shortLead":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak...","id":"20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789686d3-3eec-4746-9571-d879b8e1d256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","timestamp":"2020. december. 10. 13:30","title":"Ennyit spórolhat, ha elektromos a céges kocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozni kell, nem pedig teljesen felfüggeszteni az alkoholfogyasztást a Covid-19 elleni vakcináció idején – jelentette ki a Szputnyik V vakcinát kifejlesztő intézet igazgatója, Alakszandr Gincburg.","shortLead":"Korlátozni kell, nem pedig teljesen felfüggeszteni az alkoholfogyasztást a Covid-19 elleni vakcináció idején –...","id":"20201209_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_alkohol_alkoholfogyasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44426a1b-aa88-4211-8e0a-88c7efab7fbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_alkohol_alkoholfogyasztas","timestamp":"2020. december. 09. 17:37","title":"Orosz tudósok: egy kis vodka mehet a vakcina mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463130cc-5c3c-4067-94db-f8d9598a02c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős lépés: a világ egyik legnagyobb autógyártója a Toyota is a teljesen elektromos hajtású autók felé fordul.\r

","shortLead":"Jelentős lépés: a világ egyik legnagyobb autógyártója a Toyota is a teljesen elektromos hajtású autók felé fordul.\r

","id":"20201209_Egyelore_nev_nelkuli_a_Toyota_teljesen_elektromos_ujdonsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=463130cc-5c3c-4067-94db-f8d9598a02c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ffa9ba-a89d-4eae-973e-754aadaa0e36","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_Egyelore_nev_nelkuli_a_Toyota_teljesen_elektromos_ujdonsaga","timestamp":"2020. december. 09. 16:24","title":"Egyelőre név nélküli a Toyota teljesen elektromos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Személyesen találkoznak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. Számos téma kerül eléjük, jóvá kell hagyniuk a jogállamisági kompromisszumot, dönteni kell az új 2030-as klímacélkitűzésekről és a Törökország elleni szankciókról.","shortLead":"Személyesen találkoznak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. Számos téma kerül eléjük, jóvá kell hagyniuk...","id":"20201210_EUcsucs_jogallamisagtol_brexiten_at_torok_szankciokig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af91ee31-8c0c-44b6-8823-156ce839f9da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_EUcsucs_jogallamisagtol_brexiten_at_torok_szankciokig","timestamp":"2020. december. 10. 10:50","title":"EU-csúcs: a költségvetésről megegyezhetnek, a Brexitre még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53bd744-efd1-4843-8f49-b9a5acff7e55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén 125 éves a cseh márka, ennek alkalmából újraértelmezik régi modelljeiket. Ezúttal a Skoda Felicia került sorra, amelynek eredeti változata egyébként is talán a legformásabb autójuk.","shortLead":"Idén 125 éves a cseh márka, ennek alkalmából újraértelmezik régi modelljeiket. Ezúttal a Skoda Felicia került sorra...","id":"20201210_Modern_Skoda_Felicia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b53bd744-efd1-4843-8f49-b9a5acff7e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa303f15-946a-4769-8a07-c4e59d8ddc5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_Modern_Skoda_Felicia","timestamp":"2020. december. 10. 13:22","title":"Újratervezték a 60-as évek legszebb Skodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]