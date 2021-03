Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlovák kutatók a Science-ben írnak arról, hogy jelentősen képes lassítani a járványt a gyorstesztekkel való tömeges szűrés.","shortLead":"Szlovák kutatók a Science-ben írnak arról, hogy jelentősen képes lassítani a járványt a gyorstesztekkel való tömeges...","id":"20210325_szlovakia_tomeges_szures_mukodik_a_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdd1f1e-e4ef-465c-a996-9ff5ab43e021","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_szlovakia_tomeges_szures_mukodik_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. március. 25. 14:35","title":"70 százalékkal lassíthatta a koronavírust a tömeges tesztelés Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A büntetését töltő orosz ellenzéki politikusnak fájdalmai vannak az ügyvédje szerint, akit nem engednek be hozzá.","shortLead":"A büntetését töltő orosz ellenzéki politikusnak fájdalmai vannak az ügyvédje szerint, akit nem engednek be hozzá.","id":"20210325_alekszej_navalnij_egeszseg_borton_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649ec750-e636-4a9a-87fd-53f59c43c154","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_alekszej_navalnij_egeszseg_borton_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 25. 09:39","title":"Kielégítőnek nevezte Navalnij állapotát az orosz börtönfelügyelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google két feltétel meglétéhez köti, hogy az androidos eszközre felkerülhessen a 64 bites Chrome böngésző.","shortLead":"A Google két feltétel meglétéhez köti, hogy az androidos eszközre felkerülhessen a 64 bites Chrome böngésző.","id":"20210326_google_chrome_bongeszo_android_64_bites_chrome_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24655702-9d4e-41ac-b060-3dd36ada522b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_google_chrome_bongeszo_android_64_bites_chrome_bongeszo","timestamp":"2021. március. 26. 09:03","title":"Bemondta a Google: ezek az androidos mobilok kapják meg a gyorsabb Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a74462-6776-4c72-ac61-3f05ae5303ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éttermek vendégeire leselkedő veszélyeket minimalizálnák a módszerrel.","shortLead":"Az éttermek vendégeire leselkedő veszélyeket minimalizálnák a módszerrel.","id":"20210324_Mexikoban_csak_orrokat_eltakaro_maszkot_fejlesztettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20a74462-6776-4c72-ac61-3f05ae5303ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ed0a7d-d81a-4564-a01b-6071d4873e2e","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Mexikoban_csak_orrokat_eltakaro_maszkot_fejlesztettek","timestamp":"2021. március. 24. 19:56","title":"Mexikóban csak orrokat eltakaró maszkot fejlesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dbe0fc-63ce-42c5-b14b-36028bc92571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli ügyészség kérhette a videó eltávolítását a flamand VTM televíziótól, mivel abban elhangzott Szájer József neve.","shortLead":"A brüsszeli ügyészség kérhette a videó eltávolítását a flamand VTM televíziótól, mivel abban elhangzott Szájer József...","id":"20210325_szajer_video_elerhetetlen_vtm_brusszeli_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72dbe0fc-63ce-42c5-b14b-36028bc92571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bd8628-7c21-4965-aecc-dab453ddcc95","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_szajer_video_elerhetetlen_vtm_brusszeli_ugyeszseg","timestamp":"2021. március. 25. 09:09","title":"Szájer lebukása: az ügyészség törölhette a belga tévé videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f34aa9-3491-4d66-b9f6-c69e9ef6f301","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felügyelt csevegés, azaz Supervised chat névre hallgat egy új funkció, amelyik akkor jöhet majd jól, ha a távoktatásban a Microsoft Teams programját használják.","shortLead":"Felügyelt csevegés, azaz Supervised chat névre hallgat egy új funkció, amelyik akkor jöhet majd jól, ha a távoktatásban...","id":"20210326_felugyelt_cseveges_funkcio_microsoft_teams","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26f34aa9-3491-4d66-b9f6-c69e9ef6f301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3ddc4c-1a9a-4189-b332-7e8f07b3b631","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_felugyelt_cseveges_funkcio_microsoft_teams","timestamp":"2021. március. 26. 12:03","title":"A tanárok, sőt a diákok is kedvelni fogják: új funkció érkezik a Teamsbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"Nehéz-Posony Kata","category":"itthon","description":"Közösséget sérteni félned nem kell jó lesz…","shortLead":"Közösséget sérteni félned nem kell jó lesz…","id":"20210325_Magyarsag__Kuria_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e45ff4-4775-411a-888c-95510e286939","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Magyarsag__Kuria_itelet","timestamp":"2021. március. 25. 11:45","title":"A Kúria és a szólásszabadság: a politikai elvárásoknak megfeleltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f27201-1188-441c-abfa-3c3a9209733b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás a tárca közleménye szerint nagyjából tíz hónap alatt elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket két évre határoztak meg számára.\r

","shortLead":"Hajas Barnabás a tárca közleménye szerint nagyjából tíz hónap alatt elvégezte azokat a feladatokat, amelyeket két évre...","id":"20210325_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkar_hajas_barnabas_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83f27201-1188-441c-abfa-3c3a9209733b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac3e30d-2e7e-4d47-bb0a-b63954d21a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkar_hajas_barnabas_lemondas","timestamp":"2021. március. 25. 11:05","title":"Lemondott egy államtitkár az Igazságügyi Minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]