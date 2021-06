Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"55257a25-3f11-4c53-86aa-0d7ea4b6adbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legtöbben épp a csendes környék miatt választották a zsákfalut, most aggódnak, hogy óriási lenne az áthaladó forgalom. ","shortLead":"A legtöbben épp a csendes környék miatt választották a zsákfalut, most aggódnak, hogy óriási lenne az áthaladó...","id":"20210613_Utepites_Gyuro_tiltakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55257a25-3f11-4c53-86aa-0d7ea4b6adbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd96f24b-045b-49a7-863b-60a3a0a2e6e8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210613_Utepites_Gyuro_tiltakozas","timestamp":"2021. június. 13. 19:52","title":"Kétszer egysávos út épülne Gyúrón, tiltakoznak a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla nem találta alaposnak sem a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést, sem pedig a felmentésért bejelentett védelmi fellebbezéseket, így helybenhagyta a Budapest Környéki Törvényszék elsőfokú ítéletét. A perben tanúként érintett volt Márki-Zayné Vincze Felícia, Márki-Zay Péter jelenlegi hódmezővásárhelyi polgármester felesége is. ","shortLead":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla...","id":"20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e2d2d5-7809-4fb7-96f9-b09557ac2fbe","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","timestamp":"2021. június. 12. 16:54","title":"Jogerősen elítélték az oltás- és gyógyszerellenes szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre 21 elhunytat jelentett az operatív törzs.","shortLead":"Hétfőre 21 elhunytat jelentett az operatív törzs.","id":"20210614_koronavirus_elhunyt_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e58a5d-37ee-4ac1-946f-142d999585b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_koronavirus_elhunyt_fertozott","timestamp":"2021. június. 14. 08:57","title":"21-en hunytak el, 255 új fertőzöttet találtak a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c306a-bc14-4d49-bf8b-720f48fa2284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos férjénél is csak az alsó határhoz közeli ellenanyagszintet mértek.","shortLead":"Az orvos férjénél is csak az alsó határhoz közeli ellenanyagszintet mértek.","id":"20210614_merkely_bela_ellenanyag_sinopharm_kinai_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e45c306a-bc14-4d49-bf8b-720f48fa2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688bc97-e9cb-44cb-b21b-fac7f4ad146f","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_merkely_bela_ellenanyag_sinopharm_kinai_vakcina","timestamp":"2021. június. 14. 06:22","title":"Egy Sinopharmmal oltott orvos elvégezte a Merkely Béla által javasolt ellenanyagtesztet, de az is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f2a39c-e2c9-47fa-b550-75b6d68b61c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő szerint a focistáknak térdelni 2021-ben ugyanaz, mint karlendíteni a náciknak 1938-ban. ","shortLead":"A fideszes képviselő szerint a focistáknak térdelni 2021-ben ugyanaz, mint karlendíteni a náciknak 1938-ban. ","id":"20210613_Hoppal_Peter_szerint_naci_nepirtok_egyenlo_antirasszistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f2a39c-e2c9-47fa-b550-75b6d68b61c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd0fa43-cc0f-4d45-9017-6d175b4db98b","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Hoppal_Peter_szerint_naci_nepirtok_egyenlo_antirasszistak","timestamp":"2021. június. 13. 10:55","title":"Hoppál Péter párhuzamot vont a náci népirtók és az antirasszisták között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6fadd1f-d3d6-422c-ba16-281f5ec25b96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Mire képesek a skótok? Bejön-e a papírforma a lengyeleknek? Mennyire erősek a spanyolok? ","shortLead":"Mire képesek a skótok? Bejön-e a papírforma a lengyeleknek? Mennyire erősek a spanyolok? ","id":"20210614_foci_eb_euro_2020_negyedik_nap_elozetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6fadd1f-d3d6-422c-ba16-281f5ec25b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63e28cf-1ecc-41b1-8832-5e7eae492382","keywords":null,"link":"/sport/20210614_foci_eb_euro_2020_negyedik_nap_elozetes","timestamp":"2021. június. 14. 12:19","title":"Lewandowski folytathatja a gólgyártást, vezér nélkül a spanyolok és a svédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28689e42-add1-4ebe-b3e6-428831aa1043","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Régészek több mint 400 kilogramm római kori leletet találtak Augsburgban, ez több mint 100 év legjelentősebb római kori felfedezése Németország egyik legrégibb városában. ","shortLead":"Régészek több mint 400 kilogramm római kori leletet találtak Augsburgban, ez több mint 100 év legjelentősebb római kori...","id":"20210612_romai_kori_regeszeti_lelet_augsburg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28689e42-add1-4ebe-b3e6-428831aa1043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2f1f5c-78d2-47ee-bf2f-05114760ca90","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_romai_kori_regeszeti_lelet_augsburg","timestamp":"2021. június. 12. 16:03","title":"400 kilónyi római kori leletet találtak, ez az elmúlt 100 év legjelentősebb felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházszövetség elnöke szerint az egyik elképzelés, hogy a centrumkórházak és a megyei kórházak szerepe is fajsúlyosabb lesz.","shortLead":"A kórházszövetség elnöke szerint az egyik elképzelés, hogy a centrumkórházak és a megyei kórházak szerepe is...","id":"20210614_korhazszovetseg_ficzere_andrea_egeszsegugy_reform_atalakitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06aa7566-5141-4003-9163-4620a4944eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_korhazszovetseg_ficzere_andrea_egeszsegugy_reform_atalakitas","timestamp":"2021. június. 14. 11:04","title":"Úgy tűnik, mégis nagy átalakulás előtt van az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]