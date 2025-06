Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik, egy bizonyos kor elérése után már csökkenni kezd. Egy kutatás ennek okára derített fényt.","shortLead":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik...","id":"20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706.jpg","index":0,"item":"f0657a62-edcd-49fb-be92-048d35163361","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","timestamp":"2025. június. 11. 20:03","title":"A rák nagy ellentmondása: miért van az, hogy bizonyos idő után már kevésbé fenyeget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e24e7-a7a4-4427-b753-4c43d5f13f22","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Önállóbban dönthet, kevesebb dologról kell megkérdeznie a titkosszolgálati minisztert.","shortLead":"Önállóbban dönthet, kevesebb dologról kell megkérdeznie a titkosszolgálati minisztert.","id":"20250612_Tovabb-erositik-a-kulugyminiszter-szerepet-a-kozerdeku-adatok-titkositasaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a5e24e7-a7a4-4427-b753-4c43d5f13f22.jpg","index":0,"item":"1e096f6b-1587-4fc4-ad07-3fbc78b85522","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_Tovabb-erositik-a-kulugyminiszter-szerepet-a-kozerdeku-adatok-titkositasaban","timestamp":"2025. június. 12. 15:01","title":"Tovább erősítik a külügyminiszter szerepét a közérdekű adatok titkosításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda egyelőre érdemben nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda egyelőre érdemben nem kommentálta a hírt.","id":"20250612_Megbukott-egy-diplomatajelolt-a-nemzetbiztonsagi-atvilagitason-mert-kiderult-hogy-kozeli-baratjanak-egy-fideszes-propagandistanak-orosz-titkosszolgalati-kapcsolatai-vannak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55.jpg","index":0,"item":"7c120a7e-29bb-4137-b7b8-3daf50d5367d","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_Megbukott-egy-diplomatajelolt-a-nemzetbiztonsagi-atvilagitason-mert-kiderult-hogy-kozeli-baratjanak-egy-fideszes-propagandistanak-orosz-titkosszolgalati-kapcsolatai-vannak","timestamp":"2025. június. 12. 07:58","title":"Megbukott egy diplomatajelölt a nemzetbiztonsági átvilágításon, mert kiderült, hogy közeli barátjának, egy fideszes propagandistának orosz titkosszolgálati kapcsolatai vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8968cd-b5ee-4b17-a85c-eba266d4725c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy bizonyos Samuel Haidert neveztek meg elkövetőként, de ilyen nevű személy nem is létezik.","shortLead":"Egy bizonyos Samuel Haidert neveztek meg elkövetőként, de ilyen nevű személy nem is létezik.","id":"20250612_tv2-mem-grazi-lovoldozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8968cd-b5ee-4b17-a85c-eba266d4725c.jpg","index":0,"item":"020aafde-b902-4a77-9110-3ab192562053","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_tv2-mem-grazi-lovoldozo","timestamp":"2025. június. 12. 09:52","title":"A TV2 egy mém szereplőjét mutatta be grazi lövöldözőként, egy kitalált történetet is szőttek köré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488c2bdb-66de-43d8-ad1f-ba40421cd344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen darabot viszont meg fog tartani, hogy a cég közgyűlésein a magyar érdeket tudja képviselni.","shortLead":"Egyetlen darabot viszont meg fog tartani, hogy a cég közgyűlésein a magyar érdeket tudja képviselni.","id":"20250611_Magyar-Peter-eladja-a-4iG-reszvenyeit-a-hadiipar-privatizalasa-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488c2bdb-66de-43d8-ad1f-ba40421cd344.jpg","index":0,"item":"bce3cbb0-4dea-4f58-a259-c512ac86a780","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Magyar-Peter-eladja-a-4iG-reszvenyeit-a-hadiipar-privatizalasa-miatt","timestamp":"2025. június. 11. 18:57","title":"Magyar Péter eladja 4iG-részvényeit a hadiipar privatizálása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bc8f39-afbd-4a46-ab71-5de7e7d290ba","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az idegenforgalom jövőjében két út van, a mennyiségi és a minőségi, az olyan helyeken, mint Hévíz, a minőségre kell törekedni – mondta a HVG-nek Alfred Hackl, a hévízi Le Primore Hotel & Spa igazgatója. A május közepén megnyílt hotelt vezető osztrák szakember arról is beszélt, miért fenntartható a hotel, s miben marad el a magyar idegenforgalom a nemzetközitől. ","shortLead":"Az idegenforgalom jövőjében két út van, a mennyiségi és a minőségi, az olyan helyeken, mint Hévíz, a minőségre kell...","id":"20250611_Fenntarthato-modon-Hevizen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9bc8f39-afbd-4a46-ab71-5de7e7d290ba.jpg","index":0,"item":"7b8a3d60-4b7b-4417-aaa1-cad1e8816ce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Fenntarthato-modon-Hevizen","timestamp":"2025. június. 11. 10:38","title":"„Ma már nem az a fontos, hogy pincér balról vagy jobbról teszi le a tányért, hanem az, hogy mosolyogjon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4882988c-0445-4a8b-997b-aeff6a7b0ba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biztosra vehető a termelői árak emelkedése.","shortLead":"Biztosra vehető a termelői árak emelkedése.","id":"20250612_akacmez-termes-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4882988c-0445-4a8b-997b-aeff6a7b0ba1.jpg","index":0,"item":"241b4ec6-242c-4732-9784-a89bb2a771d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_akacmez-termes-dragulas","timestamp":"2025. június. 12. 09:39","title":"Tömeges méhpusztulás, súlyos fagyok: tragikus akácméztermésről beszélnek a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Mohu arra készül, hogy ebből 19 milliárd forintnyi csomagolást még idén beváltanak.","shortLead":"A Mohu arra készül, hogy ebből 19 milliárd forintnyi csomagolást még idén beváltanak.","id":"20250611_33-milliard-forintnyi-vissza-nem-valtott-palack-maradt-a-rendszerben-2024-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa.jpg","index":0,"item":"b74c160d-6188-4ef2-b763-18c3a45e2a6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_33-milliard-forintnyi-vissza-nem-valtott-palack-maradt-a-rendszerben-2024-ben","timestamp":"2025. június. 11. 12:45","title":"33 milliárd forintnyi vissza nem váltott palack maradt a rendszerben 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]