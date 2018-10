Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz állampolgárt, akit Prága adott ki tavasszal az Egyesült Államoknak.","shortLead":"Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz...","id":"20181010_Pszichiatriai_vizsgalatra_kuldik_a_csehek_altal_Amerikanak_kiadott_orosz_hackert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e078f2e0-73f4-4b7a-9ec8-a2c4b430597f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_Pszichiatriai_vizsgalatra_kuldik_a_csehek_altal_Amerikanak_kiadott_orosz_hackert","timestamp":"2018. október. 10. 06:06","title":"Pszichiátriai vizsgálatra küldik a csehek által Amerikának kiadott orosz hackert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület felmérése szerint egyre többen gondolják úgy, hogy az egyes termékek hamisítása veszélyes, de még mindig akadnak olyanok, akik anyagi okokból inkább a jóval olcsóbb hamisítványt választják, mint az eredetit. ","shortLead":"A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület felmérése szerint egyre többen gondolják úgy, hogy az egyes termékek hamisítása...","id":"20181010_Egyre_hamisitvanyellenesebb_a_magyar_de_vannak_akik_meg_mindig_elcsabulnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba0b03f-0388-435b-8d60-f42156baafe7","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Egyre_hamisitvanyellenesebb_a_magyar_de_vannak_akik_meg_mindig_elcsabulnak","timestamp":"2018. október. 10. 12:35","title":"Egyre hamisítványellenesebb a magyar, de vannak, akik még mindig elcsábulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db133a28-817e-4913-8cb1-845bf36b3aef","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Salzburgi Ünnepi Játékok alatt, augusztus 11. és 19. között rendezték meg a barokk hercegérseki palota körbezárt szabad terén, klimatizált óriásponyva alatt a húsvéti fesztivál „sűrített” nyári kiadását. A tavaszi változat már négy évtizedes, a törzsgárdája 40 osztrák, német és svájci galériásból áll, míg a nyári „kistestvér” idén lett négyéves, és az élvonalból csupán tucatnyi műkereskedő fért be az eladói keretbe. A kínálat viszont a megszokott széles skálán szóródott térben, időben és árban egyaránt.","shortLead":"A Salzburgi Ünnepi Játékok alatt, augusztus 11. és 19. között rendezték meg a barokk hercegérseki palota körbezárt...","id":"20181010_Nyari_regisegvasar_udvari_satorban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db133a28-817e-4913-8cb1-845bf36b3aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d2faae-7998-4cb2-8dd5-5000058f7501","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181010_Nyari_regisegvasar_udvari_satorban","timestamp":"2018. október. 10. 17:56","title":"Nyári régiségvásár udvari sátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d759296-38c0-4d8d-b5b8-e2a17dcf9b75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő ősszel indulhat a nagy felújítás, 2021-ben lehet majd újra közlekedni a Lánchídon és az Alagútban.","shortLead":"Jövő ősszel indulhat a nagy felújítás, 2021-ben lehet majd újra közlekedni a Lánchídon és az Alagútban.","id":"20181009_Csak_masfel_evre_zarhatnak_le_a_Lanchidat_de_a_gyalogosokat_ket_evre_letiltjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d759296-38c0-4d8d-b5b8-e2a17dcf9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169899e3-fdab-4dd5-be6b-1ae154c285c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Csak_masfel_evre_zarhatnak_le_a_Lanchidat_de_a_gyalogosokat_ket_evre_letiltjak","timestamp":"2018. október. 09. 18:03","title":"Csak másfél évre zárhatnák le a Lánchidat, de a gyalogosokat két évre letiltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába tagadták, kiderült, hogy a miniszterelnöki tanácsadóval szoros baráti kapcsolatot ápoló grúz–izraeli üzletember cége Oroszországban árusította a letelepedési kötvényeket. ","shortLead":"Hiába tagadták, kiderült, hogy a miniszterelnöki tanácsadóval szoros baráti kapcsolatot ápoló grúz–izraeli üzletember...","id":"20181010_Habony_kore_is_nyakig_benne_volt_a_kotvenyuzletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de478a3-8e16-4a59-acdd-9465447f2e87","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Habony_kore_is_nyakig_benne_volt_a_kotvenyuzletben","timestamp":"2018. október. 10. 09:15","title":"Habony köre is nyakig benne volt a kötvényüzletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab62a09-d091-48ec-aa20-22435f7b5ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fáklyás felvonulást tartottak az egyetemért. ","shortLead":"Fáklyás felvonulást tartottak az egyetemért. ","id":"20181009_A_Corvinusert_tuntettek_az_LMPsek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ab62a09-d091-48ec-aa20-22435f7b5ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37809e83-cd9b-498b-b664-4c635e7a6889","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_A_Corvinusert_tuntettek_az_LMPsek","timestamp":"2018. október. 09. 21:42","title":"A Corvinusért tüntettek az LMP-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvény értelmében nem működhetnek, ha két választáson nem indultak, illetve ha felhagynak tevékenységükkel.","shortLead":"A törvény értelmében nem működhetnek, ha két választáson nem indultak, illetve ha felhagynak tevékenységükkel.","id":"20181011_29_kamupartot_szuntetnenek_meg_az_ugyeszsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8b1a35-4919-4826-8da2-c541d2897ae1","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_29_kamupartot_szuntetnenek_meg_az_ugyeszsegek","timestamp":"2018. október. 11. 09:06","title":"29 kamupártot szüntetne meg az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áramvonalasított Messenger Lite eddig csak androidos eszközökön működött, a Facebooknak azonban eltökélt célja, hogy iOS-re is megcsinálják. Törökországban már működik.","shortLead":"Az áramvonalasított Messenger Lite eddig csak androidos eszközökön működött, a Facebooknak azonban eltökélt célja...","id":"20181011_messenger_lite_facebook_lite_energiatakarekos_alkalmazas_android_ios_iphone_uzenetkuldes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0399f0f-adff-4114-b24d-8a51b1f75ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_messenger_lite_facebook_lite_energiatakarekos_alkalmazas_android_ios_iphone_uzenetkuldes","timestamp":"2018. október. 11. 11:03","title":"Nagy különbség: az aksikímélő Messenger 140 MB helyett mindössze 5 megás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]