A napokban mutatta be a OnePlus idei második csúcstelefonját, a OnePlus 6T-t, és a bemutatót kísérő rendezvényen az 5G-s hálózattal együttműködő telefon témája is felvetődött – írja a The Verge.

Azt a OnePlus már korábban bejelentette, hogy 5G-s telefonon dolgozik, amelyik a jövő év első felében jelenhet meg, és ezt a cég vezérigazgatója, Pete Lau is megerősítette, ráadásul azt is elmondta, hogy ez ügyben már együttműködnek a nagy európai szolgáltatókkal. A vezérigazgató biztos abban, hogy cégének neve fémjelzi majd az első 5G-s telefont Európában.

A The Verge munkatársa azt is megkérdezte, miért ilyen fontos az 5G-s telefon gyors bevezetése, mire Lau azt válaszolta, hogy ezt valójában az ügyfeleik igénylik, függetlenül attól, hogy tulajdonképpen csak most indulnak az első ilyen hálózatok, és sok helyen a világon még egy darabig nem is lesznek elérhetők. De persze azért is érdekelt a OnePlus az 5G-s eszközök korai fejlesztésében, hogy megismerhessék, megtanulhassák, mire képes ez a technológia, és miként lehet a legjobban kihasználni az előnyeit.

Emellett nem változik a cég eddigi stratégiája, az 5G-s telefon egy plusztermék a már meglévő 4G LTE készülékek mellett. Már csak azért sem tehetnek másként, mert az 5G még jövőre sem lesz elérhető mindenütt. Igaz, jegyezte meg Pete Lau, ez megduplázza a munkájukat, mivel egy különálló termékről van szó.

Egyébként egy másik kínai gyártó, a Xiaomi is ott van az 5G-s célvonalnál, sokan – egy hivatalos szivárogtatás kapcsán – azt hitték, hogy a napokban bemutatott Mi Mix 3 lehet a világ első 5G-s telefonja. A Mi Mix 3-at be is jelentették, azonban az 5G-s változatára még várni kell.

Amennyiben kíváncsi arra, hogy miért ez a nagy izgalom az 5G körül, a technológia előnyeit kiveséző cikkünket ajánljuk figyelmébe.

